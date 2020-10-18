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https://ria.ru/20201018/urozhay-1580194815.html
Урожай бьет рекорды: как это повлияет на цены в магазинах
Минсельхоз прогнозирует небывалый урожай зерна в этом году. Как уверяют в ведомстве, хватит с лихвой как для внутреннего рынка, так и для экспорта. РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T08:00
2020-10-18T09:33
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоз</a> прогнозирует небывалый урожай зерна в этом году. Как уверяют в ведомстве, хватит с лихвой как для внутреннего рынка, так и для экспорта. РИА Новости выясняло, снизятся ли из-за этого розничные цены на продукты. Засеять с размахомПо данным Минсельхоза, уже собрали 126,6 миллиона тонн зерна с 92 процентов площадей. "Рассчитываем получить не менее 82 миллионов тонн пшеницы, что на 7,5 миллиона больше, чем в прошлом году", — сказал глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Патрушев</a>. Овощей также будет больше обычного — 14 миллионов тонн. Из них 12,5 — из теплиц. Сбор урожая идет опережающими темпами в регионах, где установилась благоприятная погода. "Причем с наименьшими потерями и сохранением качества сельхозкультур", — уточняет профессор базовой кафедры торговой политики <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ имени Г. В. Плеханова</a> Ибрагим Рамазанов. Подготовились аграрии и к будущему году. В 34 субъектах закончился озимый сев. "Было более четырех миллионов тонн семян, что полностью покрывает потребности", — подчеркивает министр сельского хозяйства. Еще останется и на экспорт, уверяют в ведомстве. Не сомневается в этом и главный экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд" Марк Гойхман. Он указывает на то, что в этом году увеличились посевные площади.Ранее агентство Bloomberg, опросив ведущих мировых аналитиков зернового рынка, предсказывало, что Россия может собрать второй по объему урожай зерновых за всю историю.Однако розничные цены на продукты не всегда зависят от урожайности. В сентябре отраслевой портал "СовЭкон" констатировал, что российская пшеница дорожает третью неделю подряд из-за активного спроса со стороны таких потребителей, как <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>. "Цены подтягиваются к предложениям других поставщиков, поддерживает рынок и череда крупных тендеров", — отмечали эксперты. Урожай не снизит ценыРазгоняют инфляцию сразу несколько факторов. Прежде всего — ослабление рубля. В результате подорожали импортное сырье, оборудование, комплектующие и запчасти, которые используют российские аграрии.Тянет цены вверх также летнее повышение тарифов на электроэнергию. Подливает масла в огонь и дорожающее топливо. В среднем с конца прошлого года стоимость бензина марки <a href="http://ria.ru/product_AI_92/" target="_blank" data-auto="true">АИ-92</a> увеличилась на 2,1 процента, <a href="http://ria.ru/product_AI_95/" target="_blank" data-auto="true">АИ-95</a> — на 2,4, <a href="http://ria.ru/product_AI_98/" target="_blank" data-auto="true">АИ-98</a> — на два, на дизельное топливо — на 0,5. Не позволяют забыть о себе и кредиты, взятые ранее под будущий урожай. Кроме того, прежде чем товар окажется на полках магазинов, он проходит длинный путь. "Это неоднократные перевозки, хранение, фасовка, затраты оптовых посредников и торговых сетей", — поясняет доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова. Причем на все звенья цепочки — начиная от фермера и заканчивая магазином — легла дополнительная нагрузка: закупка масок, перчаток, антисептиков. "Эти затраты включают в те розничные цены продуктов, которые оплачивает покупатель у кассы", — продолжает собеседник агентства. "А налоговая служба требует своевременных выплат", — добавляет член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике в Торгово-промышленной палате России Анна Вовк. Все деньги агросекторуМежду тем на поддержку фермеров правительство выделило около 280 миллиардов рублей.Однако только финансовой помощи недостаточно. Необходимо предоставить каналы сбыта для небольших сельхозпроизводителей. Минсельхоз занимается продвижением отечественных производителей. Для этого стартовал первый национальный конкурс среди фермеров. Как отметил Дмитрий Патрушев, "российская фермерская продукция не только не уступает зарубежной, но и по многим параметрам превосходит ее". "У нас практически в каждом регионе есть свои уникальные бренды продуктов питания, которые в ряде случаев стали гастрономической визитной карточкой территории и получили широкое признание у потребителей", — рассказал министр.Однако, признает Патрушев, есть еще одна проблема — страхование. Аграрии особенно нуждаются в защите от непредвиденных рисков, таких как засуха, ливни, пожары. Но страховщики без энтузиазма встречают потенциальных клиентов — слишком высока вероятность выплат. В большинстве случаев они отказывают в услуге. В этом году из-за погодных условий режим ЧС объявили в 12 регионах. Аграрии потеряли восемь миллиардов рублей, а застраховано было лишь шесть миллионов гектаров (восемь процентов от всех посевов). "Этого недостаточно, поэтому продолжаем развитие агрострахования", — подчеркнул Дмитрий Патрушев. В 2020-м на эти цели выделили 2,2 миллиарда рублей — в полтора раза больше, чем в 2019 году.При таких условиях ждать падения цен на продукты не стоит, даже несмотря на небывалый урожай, делают вывод экономисты.
https://ria.ru/20200930/urozhay-1577990831.html
https://ria.ru/20200428/1570659680.html
https://ria.ru/20200924/benzin-1577729898.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/korzina-1579528879.html
https://ria.ru/20200529/1572187599.html
https://ria.ru/20201008/minselkhoz-1578870528.html
У нас все стремятся выжать из населения деньги. Какое может тут снижение цен.
99
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит ценами в России, я отвечу - цены растут.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Урожай бьет рекорды: как это повлияет на цены в магазинах

08:00 18.10.2020 (обновлено: 09:33 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Минсельхоз прогнозирует небывалый урожай зерна в этом году. Как уверяют в ведомстве, хватит с лихвой как для внутреннего рынка, так и для экспорта. РИА Новости выясняло, снизятся ли из-за этого розничные цены на продукты.

Засеять с размахом

По данным Минсельхоза, уже собрали 126,6 миллиона тонн зерна с 92 процентов площадей. "Рассчитываем получить не менее 82 миллионов тонн пшеницы, что на 7,5 миллиона больше, чем в прошлом году", — сказал глава ведомства Дмитрий Патрушев.
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Овощей также будет больше обычного — 14 миллионов тонн. Из них 12,5 — из теплиц. Сбор урожая идет опережающими темпами в регионах, где установилась благоприятная погода. "Причем с наименьшими потерями и сохранением качества сельхозкультур", — уточняет профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
Подготовились аграрии и к будущему году. В 34 субъектах закончился озимый сев. "Было более четырех миллионов тонн семян, что полностью покрывает потребности", — подчеркивает министр сельского хозяйства.
Еще останется и на экспорт, уверяют в ведомстве. Не сомневается в этом и главный экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд" Марк Гойхман. Он указывает на то, что в этом году увеличились посевные площади.
Ранее агентство Bloomberg, опросив ведущих мировых аналитиков зернового рынка, предсказывало, что Россия может собрать второй по объему урожай зерновых за всю историю.
Однако розничные цены на продукты не всегда зависят от урожайности.
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В сентябре отраслевой портал "СовЭкон" констатировал, что российская пшеница дорожает третью неделю подряд из-за активного спроса со стороны таких потребителей, как Турция. "Цены подтягиваются к предложениям других поставщиков, поддерживает рынок и череда крупных тендеров", — отмечали эксперты.

Урожай не снизит цены

Разгоняют инфляцию сразу несколько факторов. Прежде всего — ослабление рубля. В результате подорожали импортное сырье, оборудование, комплектующие и запчасти, которые используют российские аграрии.
Тянет цены вверх также летнее повышение тарифов на электроэнергию. Подливает масла в огонь и дорожающее топливо. В среднем с конца прошлого года стоимость бензина марки АИ-92 увеличилась на 2,1 процента, АИ-95 — на 2,4, АИ-98 — на два, на дизельное топливо — на 0,5.
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Кроме того, прежде чем товар окажется на полках магазинов, он проходит длинный путь. "Это неоднократные перевозки, хранение, фасовка, затраты оптовых посредников и торговых сетей", — поясняет доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.
Причем на все звенья цепочки — начиная от фермера и заканчивая магазином — легла дополнительная нагрузка: закупка масок, перчаток, антисептиков. "Эти затраты включают в те розничные цены продуктов, которые оплачивает покупатель у кассы", — продолжает собеседник агентства.
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"А налоговая служба требует своевременных выплат", — добавляет член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике в Торгово-промышленной палате России Анна Вовк.

Все деньги агросектору

Между тем на поддержку фермеров правительство выделило около 280 миллиардов рублей.
Однако только финансовой помощи недостаточно. Необходимо предоставить каналы сбыта для небольших сельхозпроизводителей.
Минсельхоз занимается продвижением отечественных производителей. Для этого стартовал первый национальный конкурс среди фермеров. Как отметил Дмитрий Патрушев, "российская фермерская продукция не только не уступает зарубежной, но и по многим параметрам превосходит ее". "У нас практически в каждом регионе есть свои уникальные бренды продуктов питания, которые в ряде случаев стали гастрономической визитной карточкой территории и получили широкое признание у потребителей", — рассказал министр.
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Однако, признает Патрушев, есть еще одна проблема — страхование. Аграрии особенно нуждаются в защите от непредвиденных рисков, таких как засуха, ливни, пожары. Но страховщики без энтузиазма встречают потенциальных клиентов — слишком высока вероятность выплат. В большинстве случаев они отказывают в услуге.
В этом году из-за погодных условий режим ЧС объявили в 12 регионах. Аграрии потеряли восемь миллиардов рублей, а застраховано было лишь шесть миллионов гектаров (восемь процентов от всех посевов). "Этого недостаточно, поэтому продолжаем развитие агрострахования", — подчеркнул Дмитрий Патрушев. В 2020-м на эти цели выделили 2,2 миллиарда рублей — в полтора раза больше, чем в 2019 году.
При таких условиях ждать падения цен на продукты не стоит, даже несмотря на небывалый урожай, делают вывод экономисты.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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