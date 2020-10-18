https://ria.ru/20201018/shum-1580374525.html

Ученый объяснил проявление нового симптома коронавируса

Шум в ушах не является специфическим симптомом коронавируса и встречается реже, чем, например, потеря обоняния, сказал РЕН ТВ вирусолог Анатолий Альштейн. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T17:55

2020-10-18T17:55

2020-10-18T18:42

анатолий альштейн

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

лондон

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Шум в ушах не является специфическим симптомом коронавируса и встречается реже, чем, например, потеря обоняния, сказал РЕН ТВ вирусолог <u><a href="http://ria.ru/person_anatoliy-alshteyn/">Анатолий Альштейн</a>.</u>Он добавил, что инфекция может поразить различные системы организма, в том числе сосуды.Ранее британские ученые заявили о том, что шум в ушах или потеря слуха могут быть симптомами коронавируса SARS-CoV-2. Об их выводах написал <a href="https://www.express.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a>.Как выяснили специалисты, некоторые из больных до заражения замечали у себя беспричинный звон или другие звуки в ушах, а пациенты с тяжелой формой COVID-19 в ряде случаев впоследствии полностью теряли слух.Специалисты Университетского колледжа <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> и Королевского национального комитета обратились к медикам с просьбой внимательно следить за любыми подобными проявлениями у пациентов, чтобы вовремя принять меры для борьбы с COVID-19. При этом ученые заметили, что наряду с изменениями слуха чаще всего у больных коронавирусом проявляются и другие распространенные симптомы.Боль в мышцах, утомляемость и волдыриВ свою очередь, в докладе британских исследователей для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) отмечается, что боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах также могут говорить о заражении <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>. Однако эти проявления не будут включать в перечень Национальной службы здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритании</a> (NHS) по симптомам COVID-19, чтобы не допустить перегрузки коечного фонда.Как указали ученые, перечисленные симптомы проявляются по-разному в зависимости от возраста пациентов и особенностей организма.По словам Альштейна, боль в мышцах и утомляемость типичны для респираторных вирусных инфекций и уже известны медикам.Основные проявление коронавирусаПо данным сайта <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a><em>, </em>основными симптомами заболевания считаются: высокая температура тела, кашель, одышка, боль в мышцах, утомляемость, нарушение или потеря обоняния и вкуса.В редких случаях у больных может появиться головная боль, заложенность грудной клетки, кровохарканье, диарея, тошнота и рвота.Отмечается, что симптомы могут проявиться в течение двух недель после контакта с инфицированным.Ситуация с COVID-19За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, у четверти нет симптомов.Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (4610, накануне было 4648), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (674) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (460).За сутки в стране умерли 185 человек, выздоровели 5377.В общей сложности с начала эпидемии в России выявили 1 399 334 случаев COVID-19, 1 070 576 россиян вылечились, 24 187 умерли.Как заявляла глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, сейчас наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости во всех регионах, о чем свидетельствует статистика последних недель. Она подчеркнула, что остановить распространение вируса можно только при соблюдении всех мер безопасности.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, во всем мире насчитывается свыше 39,4 миллиона случаев, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия остается на четвертой месте.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201018/oslozhneniya-1580362802.html

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

https://ria.ru/20201018/maski-1580324397.html

MrKarel1972 Штатько какой ещё бред придумаете, чтобы народу вешать лапшу на уши... у меня шум в ушах 4 года уже и что? 21

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лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альштейн, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, лондон, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество