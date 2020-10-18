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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/shum-1580374525.html
Ученый объяснил проявление нового симптома коронавируса
Шум в ушах не является специфическим симптомом коронавируса и встречается реже, чем, например, потеря обоняния, сказал РЕН ТВ вирусолог Анатолий Альштейн. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T17:55
2020-10-18T18:42
анатолий альштейн
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
лондон
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Шум в ушах не является специфическим симптомом коронавируса и встречается реже, чем, например, потеря обоняния, сказал РЕН ТВ вирусолог <u><a href="http://ria.ru/person_anatoliy-alshteyn/">Анатолий Альштейн</a>.</u>Он добавил, что инфекция может поразить различные системы организма, в том числе сосуды.Ранее британские ученые заявили о том, что шум в ушах или потеря слуха могут быть симптомами коронавируса SARS-CoV-2. Об их выводах написал <a href="https://www.express.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a>.Как выяснили специалисты, некоторые из больных до заражения замечали у себя беспричинный звон или другие звуки в ушах, а пациенты с тяжелой формой COVID-19 в ряде случаев впоследствии полностью теряли слух.Специалисты Университетского колледжа <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> и Королевского национального комитета обратились к медикам с просьбой внимательно следить за любыми подобными проявлениями у пациентов, чтобы вовремя принять меры для борьбы с COVID-19. При этом ученые заметили, что наряду с изменениями слуха чаще всего у больных коронавирусом проявляются и другие распространенные симптомы.Боль в мышцах, утомляемость и волдыриВ свою очередь, в докладе британских исследователей для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) отмечается, что боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах также могут говорить о заражении <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>. Однако эти проявления не будут включать в перечень Национальной службы здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритании</a> (NHS) по симптомам COVID-19, чтобы не допустить перегрузки коечного фонда.Как указали ученые, перечисленные симптомы проявляются по-разному в зависимости от возраста пациентов и особенностей организма.По словам Альштейна, боль в мышцах и утомляемость типичны для респираторных вирусных инфекций и уже известны медикам.Основные проявление коронавирусаПо данным сайта <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a><em>, </em>основными симптомами заболевания считаются: высокая температура тела, кашель, одышка, боль в мышцах, утомляемость, нарушение или потеря обоняния и вкуса.В редких случаях у больных может появиться головная боль, заложенность грудной клетки, кровохарканье, диарея, тошнота и рвота.Отмечается, что симптомы могут проявиться в течение двух недель после контакта с инфицированным.Ситуация с COVID-19За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, у четверти нет симптомов.Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (4610, накануне было 4648), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (674) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (460).За сутки в стране умерли 185 человек, выздоровели 5377.В общей сложности с начала эпидемии в России выявили 1 399 334 случаев COVID-19, 1 070 576 россиян вылечились, 24 187 умерли.Как заявляла глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, сейчас наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости во всех регионах, о чем свидетельствует статистика последних недель. Она подчеркнула, что остановить распространение вируса можно только при соблюдении всех мер безопасности.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, во всем мире насчитывается свыше 39,4 миллиона случаев, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия остается на четвертой месте.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201018/oslozhneniya-1580362802.html
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
https://ria.ru/20201018/maski-1580324397.html
какой ещё бред придумаете, чтобы народу вешать лапшу на уши... у меня шум в ушах 4 года уже и что?
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лондон
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РИА Новости
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анатолий альштейн, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, лондон, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Ученый объяснил проявление нового симптома коронавируса

17:55 18.10.2020 (обновлено: 18:42 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПробирки с кровью
Пробирки с кровью - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Шум в ушах не является специфическим симптомом коронавируса и встречается реже, чем, например, потеря обоняния, сказал РЕН ТВ вирусолог Анатолий Альштейн.
Он добавил, что инфекция может поразить различные системы организма, в том числе сосуды.
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Ранее британские ученые заявили о том, что шум в ушах или потеря слуха могут быть симптомами коронавируса SARS-CoV-2. Об их выводах написал Express.
Как выяснили специалисты, некоторые из больных до заражения замечали у себя беспричинный звон или другие звуки в ушах, а пациенты с тяжелой формой COVID-19 в ряде случаев впоследствии полностью теряли слух.
Специалисты Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета обратились к медикам с просьбой внимательно следить за любыми подобными проявлениями у пациентов, чтобы вовремя принять меры для борьбы с COVID-19. При этом ученые заметили, что наряду с изменениями слуха чаще всего у больных коронавирусом проявляются и другие распространенные симптомы.
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Боль в мышцах, утомляемость и волдыри

В свою очередь, в докладе британских исследователей для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) отмечается, что боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах также могут говорить о заражении коронавирусом. Однако эти проявления не будут включать в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) по симптомам COVID-19, чтобы не допустить перегрузки коечного фонда.
Как указали ученые, перечисленные симптомы проявляются по-разному в зависимости от возраста пациентов и особенностей организма.
По словам Альштейна, боль в мышцах и утомляемость типичны для респираторных вирусных инфекций и уже известны медикам.
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Основные проявление коронавируса

По данным сайта стопкоронавирус.рф, основными симптомами заболевания считаются: высокая температура тела, кашель, одышка, боль в мышцах, утомляемость, нарушение или потеря обоняния и вкуса.
В редких случаях у больных может появиться головная боль, заложенность грудной клетки, кровохарканье, диарея, тошнота и рвота.
Отмечается, что симптомы могут проявиться в течение двух недель после контакта с инфицированным.

Ситуация с COVID-19

За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, у четверти нет симптомов.
Больше всего новых пациентов в Москве (4610, накануне было 4648), Санкт-Петербурге (674) и Подмосковье (460).
За сутки в стране умерли 185 человек, выздоровели 5377.
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В общей сложности с начала эпидемии в России выявили 1 399 334 случаев COVID-19, 1 070 576 россиян вылечились, 24 187 умерли.
Как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, сейчас наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости во всех регионах, о чем свидетельствует статистика последних недель. Она подчеркнула, что остановить распространение вируса можно только при соблюдении всех мер безопасности.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 39,4 миллиона случаев, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в США, Индии и Бразилии. Россия остается на четвертой месте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльштейнАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗЛондонКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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