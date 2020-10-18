https://ria.ru/20201018/peremirie-1580322021.html

Армения и Азербайджан объявили перемирие с 18 октября

Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу 18 октября в полночь по местному времени (17 октября в 23:00 мск), говорится в... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T01:54

2020-10-18T01:54

2020-10-18T01:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> договорились о гуманитарном перемирии, которое вступило в силу 18 октября в полночь по местному времени (17 октября в 23:00 мск), говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a>.Внешнеполитическое ведомство <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> подтвердило это решение.В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> выразили готовность соблюдать условия перемирия.Решение было принято согласно заявлению президентов России, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от 1 октября и заявлению сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> от 5 октября, а также в соответствии с договоренностями, достигнутыми в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 10 октября.По условиям перемирия от 10 октября, участники конфликта должны были обменяться пленными и телами погибших в соответствии с критериями Международного Красного креста, а также перейти к субстантивным переговорам при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Форматы переговоров при этом не изменялись.Ранее 17 октября глава российского МИДа <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> провел телефонные переговоры со своими коллегами из <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограбом Мнацаканяном</a> и Джейхуном Байрамовым. Стороны подчеркнули важность достигнутого 10 октября в Москве соглашения о прекращении огня в Карабахе. Кроме того, Лавров также отметил актуальность заявления президентов России, США и Франции по ситуации в непризнанной республике."Обстановка на передовой успокоилась"Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе с наступлением перемирия с полуночи 18 октября спокойная, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан <a href="http://ria.ru/person_Tagui_Stepanjan/" target="_blank" data-auto="true">Степанян</a>.Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что "обстановка на передовой успокоилась".Обострение конфликтаБаку и Ереван оспаривают принадлежность <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Армения и Азербайджан заключили перемирие.Однако вскоре обстрелы возобновились.

https://ria.ru/20201016/karabakh-1580198382.html

https://ria.ru/20201016/azerbaydzhan-1580209631.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире