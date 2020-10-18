https://ria.ru/20201018/karabakh-1580399419.html

Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе

Армения на уровне минобороны и министерства иностранных дел запросила НАТО о том, давало ли руководство альянса согласие на использование своих вооружений в... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T22:23

2020-10-18T22:23

2020-10-18T22:23

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

армен саркисян

обсе

f-16

су-25

нато

нагорно-карабахская республика

москва

сша

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> на уровне минобороны и министерства иностранных дел запросила <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> о том, давало ли руководство альянса согласие на использование своих вооружений в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил в воскресенье президент республики <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a>."Надо получить разъяснения, дало ли руководство альянса <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> зеленый свет на то, чтобы заниматься тем, чем она сейчас занимается. Речь не только об <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> (<a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> заявляет, что этот истребитель сбил армянский <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> - ред.). Основной турецкий дрон – "Байрактар" - каждый день интенсивно используется не только на фронте, но и против мирных жителей. Это натовский продукт – его отдельные элементы были созданы в разных странах НАТО, начиная от <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> и заканчивая Канадой", - заявил Саркисян в интервью <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсанту"</a>."Эти вопросы, естественно, задают МИД и минобороны. У Армении, как и у многих других стран, есть партнерские отношения с НАТО. На этом уровне задаются вопросы", - отметил президент.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201018/karabakh-1580398515.html

Albert Ben-Azerbaijan В НАТО к кому именно дашшаки, ой извините, дашнаки обратились..? 12

10

нагорно-карабахская республика

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, обсе, f-16, су-25, нато, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире