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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580399419.html
Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе
Армения на уровне минобороны и министерства иностранных дел запросила НАТО о том, давало ли руководство альянса согласие на использование своих вооружений в... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T22:23
2020-10-18T22:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
армен саркисян
обсе
f-16
су-25
нато
нагорно-карабахская республика
москва
сша
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> на уровне минобороны и министерства иностранных дел запросила <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> о том, давало ли руководство альянса согласие на использование своих вооружений в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил в воскресенье президент республики <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a>."Надо получить разъяснения, дало ли руководство альянса <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> зеленый свет на то, чтобы заниматься тем, чем она сейчас занимается. Речь не только об <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> (<a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> заявляет, что этот истребитель сбил армянский <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> - ред.). Основной турецкий дрон – "Байрактар" - каждый день интенсивно используется не только на фронте, но и против мирных жителей. Это натовский продукт – его отдельные элементы были созданы в разных странах НАТО, начиная от <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> и заканчивая Канадой", - заявил Саркисян в интервью <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсанту"</a>."Эти вопросы, естественно, задают МИД и минобороны. У Армении, как и у многих других стран, есть партнерские отношения с НАТО. На этом уровне задаются вопросы", - отметил президент.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580398515.html
В НАТО к кому именно дашшаки, ой извините, дашнаки обратились..?
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нагорно-карабахская республика
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сша
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армен саркисян, обсе, f-16, су-25, нато, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе

22:23 18.10.2020
 
© РИА НовостиДым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту
Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армения на уровне минобороны и министерства иностранных дел запросила НАТО о том, давало ли руководство альянса согласие на использование своих вооружений в Нагорном Карабахе, заявил в воскресенье президент республики Армен Саркисян.
"Надо получить разъяснения, дало ли руководство альянса Турции зеленый свет на то, чтобы заниматься тем, чем она сейчас занимается. Речь не только об F-16 (Ереван заявляет, что этот истребитель сбил армянский Су-25 - ред.). Основной турецкий дрон – "Байрактар" - каждый день интенсивно используется не только на фронте, но и против мирных жителей. Это натовский продукт – его отдельные элементы были созданы в разных странах НАТО, начиная от Австрии и заканчивая Канадой", - заявил Саркисян в интервью "Коммерсанту".
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
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"Эти вопросы, естественно, задают МИД и минобороны. У Армении, как и у многих других стран, есть партнерские отношения с НАТО. На этом уровне задаются вопросы", - отметил президент.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрмен СаркисянОБСЕF-16Су-25НАТОНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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