https://ria.ru/20201018/karabakh-1580398905.html

Армения выступила против участия Турции в переговорах по Карабаху

Ереван выступает против реформирования переговорного формата по урегулированию в Нагорном Карабахе и тем более, включения в него в качестве посредника Турции,... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T22:09

2020-10-18T22:09

2020-10-18T22:09

армен саркисян

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

сша

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> выступает против реформирования переговорного формата по урегулированию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и тем более, включения в него в качестве посредника <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, заявил в воскресенье президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a>."Я с вами не согласен", - заявил Саркисян в интервью <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсанту"</a>, отвечая на вопрос, стоит ли реформировать формат Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>."Во-первых, это один из самых "высоких" форматов: ОБСЕ и сопредседатели — Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a>, которую представляет <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>. Где вы лучше найдете? Во-вторых, Минская группа сделала очень много. Там сотни мелких или среднего размера проблем. Так вот, в течение всех этих лет участники Минского процесса работали над созданием доверия между сторонами, о котором я говорю. И были шаги, которые показывали, что доверие растет... То есть до 27 сентября по многим вопросам удалось достичь договоренностей. Остались несколько принципиальных больших вопросов, которые всегда являются частью политического компромисса. Так что говорить, что Минский процесс ничего не делал – это большая ошибка", - пояснил Саркисян.При этом он подчеркнул, что "Турция не может быть посредником"."Она в открытую поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a>, делает это очень грубо и в принципе уже является стороной конфликта. Мы должны вести переговоры с Турцией как со стороной конфликта, а не как с посредником. Турецкие военные и их техника участвуют в этих операциях (азербайджанской армии). Турецкие дроны работают в горах каждый день. Турецкие военные самолеты летают каждый день", - заявил президент Армении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь с 17 на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров

https://ria.ru/20201018/karabakh-1580398515.html

https://ria.ru/20201018/karabakh-1580380915.html

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нагорно-карабахская республика

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире