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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580398515.html
Президент Армении назвал условие для признания независимости Карабаха
Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Баку не намерен урегулировать ситуацию мирным путем, заявил президент Армении Армен... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T22:02
2020-10-18T22:28
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
армен саркисян
обсе
нагорно-карабахская республика
москва
сша
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> признает независимость <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>, если станет ясно, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> не намерен урегулировать ситуацию мирным путем, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a>.По его словам, свое время Ереван "приостановил" процесс признания независимости НКР, чтобы "не усложнять" переговоры и решить конфликт в регионе с помощью дипломатии."Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще. А если света нет (то есть, если будет ясно, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров), тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха", — пояснил он в интервью <u><a href="https://www.kommersant.ru/">"Коммерсанту"</a></u>.Как добавил Саркисян, ему бы очень хотелось, чтобы "свет в конце тоннеля не погас".Конфликт в КарабахеКонфликт в регионе начался в 1988 году, когда автономная Нагорно-Карабахская область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию рамках Минской группы <u><a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/">ОБСЕ</a></u> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <u><a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/">НКР</a></u> не является стороной переговоров.Обстановка на линии соприкосновения обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.Кроме того, в субботу <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> решили прекратить огонь в гуманитарных целях — с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Однако уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности.
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580398174.html
https://ria.ru/20201016/karabakh-1580198382.html
Хотели бы признать, признали бы. Виляют.
35
ой как страшно стало сразу. теперь точно Азербайджан отступит
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нагорно-карабахская республика
москва
сша
армения
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армен саркисян, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, армения, в мире

Президент Армении назвал условие для признания независимости Карабаха

22:02 18.10.2020 (обновлено: 22:28 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Баку не намерен урегулировать ситуацию мирным путем, заявил президент Армении Армен Саркисян.
По его словам, свое время Ереван "приостановил" процесс признания независимости НКР, чтобы "не усложнять" переговоры и решить конфликт в регионе с помощью дипломатии.
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"Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще. А если света нет (то есть, если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров), тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха", — пояснил он в интервью "Коммерсанту".
Как добавил Саркисян, ему бы очень хотелось, чтобы "свет в конце тоннеля не погас".

Конфликт в Карабахе

Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда автономная Нагорно-Карабахская область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Обстановка на линии соприкосновения обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.
Кроме того, в субботу Ереван и Баку решили прекратить огонь в гуманитарных целях — с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Однако уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрмен СаркисянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШААрменияВ мире
 
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