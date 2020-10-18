https://ria.ru/20201018/karabakh-1580398174.html

Ереван заявил о девяти сбитых за день азербайджанских беспилотниках

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в воскресенье в ходе брифинга, что бои на юге Карабаха продолжаются, за день были сбиты девять... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T22:00

2020-10-18T22:00

2020-10-18T22:00

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

арцрун ованнисян

обсе

нагорно-карабахская республика

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<strong>ЕРЕВАН, 18 окт - РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил в воскресенье в ходе брифинга, что бои на юге Карабаха продолжаются, за день были сбиты девять беспилотников ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."В данный момент бои на южном направлении линии соприкосновения продолжаются. Сегодня Азербайджан вновь применил средства воздушного нападения, в том числе беспилотные летательные аппараты. По состоянию на данный момент сбиты девять азербайджанских беспилотников, в том числе два - в воздушном пространстве Армении", - сказал Ованнисян.По его словам, в воскресенье азербайджанские ВС, "в очередной раз нарушив режим перемирия", предприняли атаки сначала на севере Карабаха, которые были отбиты. "На южном фланге азербайджанские войска перешли в наступление по двум направлениям, на одном из них они были отброшены ударом артиллерии, на втором после упорных боев у них есть определенные передвижения", - сказал представитель минобороны.Однако, по словам Ованнисяна, он не хочет говорить о каких-либо изменениях оборонительных рубежей, так как это не актуально при такой интенсивности боевых действий и плотности огня. "Идет война пятого поколения с использованием высокотехнологичных средств, маневренных групп, и отдельных боевых действий для сохранения статичных рубежей не ведется, - сказал Ованнисян.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь с 17 на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201018/pashinyan-1580392289.html

https://ria.ru/20201018/karabakh-1580395452.html

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нагорно-карабахская республика

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, арцрун ованнисян, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире