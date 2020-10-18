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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580398174.html
Ереван заявил о девяти сбитых за день азербайджанских беспилотниках
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в воскресенье в ходе брифинга, что бои на юге Карабаха продолжаются, за день были сбиты девять... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T22:00
2020-10-18T22:00
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
арцрун ованнисян
обсе
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 18 окт - РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил в воскресенье в ходе брифинга, что бои на юге Карабаха продолжаются, за день были сбиты девять беспилотников ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."В данный момент бои на южном направлении линии соприкосновения продолжаются. Сегодня Азербайджан вновь применил средства воздушного нападения, в том числе беспилотные летательные аппараты. По состоянию на данный момент сбиты девять азербайджанских беспилотников, в том числе два - в воздушном пространстве Армении", - сказал Ованнисян.По его словам, в воскресенье азербайджанские ВС, "в очередной раз нарушив режим перемирия", предприняли атаки сначала на севере Карабаха, которые были отбиты. "На южном фланге азербайджанские войска перешли в наступление по двум направлениям, на одном из них они были отброшены ударом артиллерии, на втором после упорных боев у них есть определенные передвижения", - сказал представитель минобороны.Однако, по словам Ованнисяна, он не хочет говорить о каких-либо изменениях оборонительных рубежей, так как это не актуально при такой интенсивности боевых действий и плотности огня. "Идет война пятого поколения с использованием высокотехнологичных средств, маневренных групп, и отдельных боевых действий для сохранения статичных рубежей не ведется, - сказал Ованнисян.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь с 17 на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201018/pashinyan-1580392289.html
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580395452.html
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минобороны армении, арцрун ованнисян, обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

Ереван заявил о девяти сбитых за день азербайджанских беспилотниках

22:00 18.10.2020
 
© Фото : Минобороны АрменииВоенная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Фото : Минобороны Армении
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ЕРЕВАН, 18 окт - РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в воскресенье в ходе брифинга, что бои на юге Карабаха продолжаются, за день были сбиты девять беспилотников ВС Азербайджана.
"В данный момент бои на южном направлении линии соприкосновения продолжаются. Сегодня Азербайджан вновь применил средства воздушного нападения, в том числе беспилотные летательные аппараты. По состоянию на данный момент сбиты девять азербайджанских беспилотников, в том числе два - в воздушном пространстве Армении", - сказал Ованнисян.
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По его словам, в воскресенье азербайджанские ВС, "в очередной раз нарушив режим перемирия", предприняли атаки сначала на севере Карабаха, которые были отбиты. "На южном фланге азербайджанские войска перешли в наступление по двум направлениям, на одном из них они были отброшены ударом артиллерии, на втором после упорных боев у них есть определенные передвижения", - сказал представитель минобороны.
Однако, по словам Ованнисяна, он не хочет говорить о каких-либо изменениях оборонительных рубежей, так как это не актуально при такой интенсивности боевых действий и плотности огня. "Идет война пятого поколения с использованием высокотехнологичных средств, маневренных групп, и отдельных боевых действий для сохранения статичных рубежей не ведется, - сказал Ованнисян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь с 17 на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииАрцрун ОваннисянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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