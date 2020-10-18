Боррель призвал Армению и Азербайджан строго соблюдать прекращение огня
© AP Photo / Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Pool/Olivier Hoslet
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике безопасности Жозеп Боррель провел разговор с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, в ходе которого призвал стороны строго соблюдать прекращение огня.
"Я только что поговорил с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы убедить их, что прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами. Я также подчеркнул, что атаки на мирных жителей должны незамедлительно прекратиться. Они не могут быть оправданы. Я вновь заявил, что ЕС готов поддержать стороны и ОБСЕ в долгосрочном урегулировании конфликта", - сообщается в заявлении Борреля.
Он также подчеркнул, что ЕС приветствует объявление сторон о гуманитарном перемирии и сожалеет в связи с продолжающимися нарушениями режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и вокруг него.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь с 17 на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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