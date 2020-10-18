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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580391358.html
Боррель призвал Армению и Азербайджан строго соблюдать прекращение огня
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике безопасности Жозеп Боррель провел разговор с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, в ходе... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T20:19
2020-10-18T20:19
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
жозеп боррель
обсе
евросоюз
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Верховный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по внешней политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> провел разговор с министрами иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, в ходе которого призвал стороны строго соблюдать прекращение огня."Я только что поговорил с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы убедить их, что прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами. Я также подчеркнул, что атаки на мирных жителей должны незамедлительно прекратиться. Они не могут быть оправданы. Я вновь заявил, что ЕС готов поддержать стороны и <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> в долгосрочном урегулировании конфликта", - сообщается в заявлении Борреля.Он также подчеркнул, что ЕС приветствует объявление сторон о гуманитарном перемирии и сожалеет в связи с продолжающимися нарушениями режима прекращения огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и вокруг него.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь с 17 на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580380915.html
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жозеп боррель, обсе, евросоюз, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

Боррель призвал Армению и Азербайджан строго соблюдать прекращение огня

20:19 18.10.2020
 
© AP Photo / Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© AP Photo / Pool/Olivier Hoslet
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике безопасности Жозеп Боррель провел разговор с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, в ходе которого призвал стороны строго соблюдать прекращение огня.
"Я только что поговорил с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы убедить их, что прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами. Я также подчеркнул, что атаки на мирных жителей должны незамедлительно прекратиться. Они не могут быть оправданы. Я вновь заявил, что ЕС готов поддержать стороны и ОБСЕ в долгосрочном урегулировании конфликта", - сообщается в заявлении Борреля.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 18:48Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армяне в Карабахе не выживут под контролем Азербайджана, считает Пашинян
Он также подчеркнул, что ЕС приветствует объявление сторон о гуманитарном перемирии и сожалеет в связи с продолжающимися нарушениями режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и вокруг него.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь с 17 на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЖозеп БоррельОБСЕЕвросоюзНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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