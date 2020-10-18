Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580380915.html
Армяне в Карабахе не выживут под контролем Азербайджана, считает Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армяне Нагорного Карабаха не смогут выжить под контролем Азербайджана. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T18:48
2020-10-18T18:48
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577844676_278:249:1201:768_1400x0_80_0_0_9443971f440e4e67bc5d28486f9bbbba.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что армяне <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> не смогут выжить под контролем <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."Армяне Нагорного Карабаха стоят перед экзистенциальной угрозой, и решение у этой проблемы только одно - международное сообщество должно признать право Нагорного Карабаха на самоопределение в рамках принципа "отделение ради спасения". Потому что Нагорный Карабах, армяне Нагорного Карабаха не смогут выжить под контролем Азербайджана", - сказал Пашинян в интервью телекомпании <a href="https://www.france24.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">France24</a> , текст которого приводит пресс-служба кабмина.По его словам, это просто исключено, и международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. "И я, кстати, рад, что в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> этот процесс уже начался на уровне местного самоуправления, городских советов. И мы надеемся, что он будет распространяться", - заявил премьер.Премьер отметил, что недавно был опубликован видеоматериал о бомбардировке столицы Нагорного Карабаха <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a>, снятый представителями международных СМИ. "Я обратил внимание, что на этих кадрах, в тех местах, куда сбрасываются бомбы, нет не только военной инфраструктуры, но и вообще ни одного военнослужащего. Это делается в рамках геноцидальной политики. Задачей Алиева (азербайджанского президента <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхама Алиева</a> – ред.), Азербайджана, как и прежде, является геноцид армян Нагорного Карабаха, то есть убийство, депортация и проведения этнической чистки", - отметил Пашинян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Позднее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201015/pashinyan-1579963242.html
https://ria.ru/20201018/nagornyy-karabakh-pokalechennye-sudby-1580330947.html
Странный человек, Пашинян?.. Призывает мировое сообщество признать Нагорный Карабах, но при этом сама Армения не признаёт НКР отдельной автономией и государством... Сдувается Никола, сдаёт своих армян...
43
В Армении, 98% армяне и 2% остальные национальности... Так где и кто не выживет?
43
44
нагорно-карабахская республика
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577844676_375:248:1133:816_1400x0_80_0_0_bc6cd1b1497acfc938d46bbf5726e10a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

Армяне в Карабахе не выживут под контролем Азербайджана, считает Пашинян

18:48 18.10.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армяне Нагорного Карабаха не смогут выжить под контролем Азербайджана.
"Армяне Нагорного Карабаха стоят перед экзистенциальной угрозой, и решение у этой проблемы только одно - международное сообщество должно признать право Нагорного Карабаха на самоопределение в рамках принципа "отделение ради спасения". Потому что Нагорный Карабах, армяне Нагорного Карабаха не смогут выжить под контролем Азербайджана", - сказал Пашинян в интервью телекомпании France24 , текст которого приводит пресс-служба кабмина.
Пашинян: Планы Турции и Азербайджана блицкригом взять под контроль Нагорный Карабах провалились - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 19:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Никол Пашинян: планы Баку и Анкары по блицкригу в Карабахе провалились
По его словам, это просто исключено, и международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. "И я, кстати, рад, что в Европе этот процесс уже начался на уровне местного самоуправления, городских советов. И мы надеемся, что он будет распространяться", - заявил премьер.
Премьер отметил, что недавно был опубликован видеоматериал о бомбардировке столицы Нагорного Карабаха Степанакерта, снятый представителями международных СМИ. "Я обратил внимание, что на этих кадрах, в тех местах, куда сбрасываются бомбы, нет не только военной инфраструктуры, но и вообще ни одного военнослужащего. Это делается в рамках геноцидальной политики. Задачей Алиева (азербайджанского президента Ильхама Алиева – ред.), Азербайджана, как и прежде, является геноцид армян Нагорного Карабаха, то есть убийство, депортация и проведения этнической чистки", - отметил Пашинян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Нагорный Карабах: покалеченные судьбы - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 09:09
Нагорный Карабах: покалеченные судьбыВоенный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. "Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли", – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Позднее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обсудить44
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского
01:05Земле грозит столкновение с астероидом 2 ноября
00:34СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
00:21Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
00:19Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
00:14Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения
00:09Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
23:57Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
23:41Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
23:39Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
23:05Едем, продуваемся: московская полиция устроила рейд на пьяных водителей
23:04Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
22:58Немецкие депутаты посетили Карабах
22:55В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций
22:46"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
22:23Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе
22:18В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
22:15В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
22:09Армения выступила против участия Турции в переговорах по Карабаху
22:02Президент Армении назвал условие для признания независимости Карабаха
Лента новостейМолния