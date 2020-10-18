https://ria.ru/20201018/karabakh-1580380915.html

Армяне в Карабахе не выживут под контролем Азербайджана, считает Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армяне Нагорного Карабаха не смогут выжить под контролем Азербайджана. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T18:48

2020-10-18T18:48

2020-10-18T18:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

сша

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<strong>ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что армяне <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> не смогут выжить под контролем <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."Армяне Нагорного Карабаха стоят перед экзистенциальной угрозой, и решение у этой проблемы только одно - международное сообщество должно признать право Нагорного Карабаха на самоопределение в рамках принципа "отделение ради спасения". Потому что Нагорный Карабах, армяне Нагорного Карабаха не смогут выжить под контролем Азербайджана", - сказал Пашинян в интервью телекомпании <a href="https://www.france24.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">France24</a> , текст которого приводит пресс-служба кабмина.По его словам, это просто исключено, и международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. "И я, кстати, рад, что в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> этот процесс уже начался на уровне местного самоуправления, городских советов. И мы надеемся, что он будет распространяться", - заявил премьер.Премьер отметил, что недавно был опубликован видеоматериал о бомбардировке столицы Нагорного Карабаха <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a>, снятый представителями международных СМИ. "Я обратил внимание, что на этих кадрах, в тех местах, куда сбрасываются бомбы, нет не только военной инфраструктуры, но и вообще ни одного военнослужащего. Это делается в рамках геноцидальной политики. Задачей Алиева (азербайджанского президента <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхама Алиева</a> – ред.), Азербайджана, как и прежде, является геноцид армян Нагорного Карабаха, то есть убийство, депортация и проведения этнической чистки", - отметил Пашинян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Позднее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201015/pashinyan-1579963242.html

https://ria.ru/20201018/nagornyy-karabakh-pokalechennye-sudby-1580330947.html

Aaz1970 Странный человек, Пашинян?.. Призывает мировое сообщество признать Нагорный Карабах, но при этом сама Армения не признаёт НКР отдельной автономией и государством... Сдувается Никола, сдаёт своих армян... 43

EDD KORVIN В Армении, 98% армяне и 2% остальные национальности... Так где и кто не выживет? 43

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нагорно-карабахская республика

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире