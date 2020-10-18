В Карабахе заявили об уничтожении двух азербайджанских беспилотников
ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в воскресенье об уничтожении двух беспилотников ВС Азербайджана.
"Несмотря на новую договоренность о гуманитарном прекращении огня, в течение дня противник попытался нарушить воздушное пространство Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) беспилотными летательными аппаратами. Средства ПВО Армии обороны, успешно зафиксировав полет вражеских беспилотников, сбили 2 БПЛА", - говорится в сообщении, размещенном на странице карабахских военных в Facebook.
Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Вчера, 09:09Нагорный Карабах: покалеченные судьбыВоенный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. "Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли", – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта