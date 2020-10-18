Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580341503.html
Ереван обвинил Баку в нежелании договориться о выводе раненых с поля боя
МИД Армении заявил, что Баку отверг предложение Еревана договориться о выводе раненых военных с поля боя в Карабахе при посредничестве Международного комитета... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T11:18
2020-10-18T11:41
обсе
международный комитет красного креста (мккк)
нагорно-карабахская республика
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
мид армении
ереван
баку
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580247251_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_fa0ec07700d6f0d0e3e36972f3e9dc10.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> отверг предложение <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> договориться о выводе раненых военных с поля боя в Карабахе при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_komitet_Krasnogo_Kresta/" target="_blank" data-auto="true">Международного комитета красного креста (МККК)</a>.Ранее Ереван и Баку решили объявить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> - на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>."После достижения договоренности об установлении гуманитарного перемирия между Арменией и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> 18 октября, при посредничестве МККК была предпринята попытка достичь договоренности с целью вывода ночью с поля боя раненых военнослужащих. Однако данный шаг, сделанный в соответствии с духом и буквой договоренности от 17 октября и Московских договоренности от 10 октября, был категорически отвергнут официальным Баку", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Армении.В Ереване считают, что произошедшее свидетельствует о том, что руководство Азербайджана, ставшее "инструментом турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной власти" и опасается "перспектив ответственности перед собственным народом за развязывание войны и многочисленные потери".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580339684.html
Боюсь, что после всего того что натворили армяне никто из мирных жителей армян не останется в Карабахе. Или из за страха, или из за стыда. Разве что останутся только те кто не успеет убежать или не сможет по каким то причинам.
16
Типо сами пошутили,и сами посмеялись над своей шуткой?Мне не смешно,если Вы так ненавидите друг друга,то уйдите подальше от НК ,предворительно признав независимость ,и разбираетесь сколько хотите.
13
49
нагорно-карабахская республика
нагорный карабах
ереван
баку
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-10-18T11:18
true
PT4M23S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580247251_320:0:1280:720_1400x0_80_0_0_69f6a73b2a7de26e72f216c65a0fda7f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, международный комитет красного креста (мккк), нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, мид армении, ереван, баку, в мире

Ереван обвинил Баку в нежелании договориться о выводе раненых с поля боя

11:18 18.10.2020 (обновлено: 11:41 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео
Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. МИД Армении заявил, что Баку отверг предложение Еревана договориться о выводе раненых военных с поля боя в Карабахе при посредничестве Международного комитета красного креста (МККК).
Ранее Ереван и Баку решили объявить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном.
Военнослужащий армянской армии - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 10:49Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Карабахе в районе Гадрута продолжается артиллерийское противостояние
"После достижения договоренности об установлении гуманитарного перемирия между Арменией и Азербайджаном 18 октября, при посредничестве МККК была предпринята попытка достичь договоренности с целью вывода ночью с поля боя раненых военнослужащих. Однако данный шаг, сделанный в соответствии с духом и буквой договоренности от 17 октября и Московских договоренности от 10 октября, был категорически отвергнут официальным Баку", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Армении.
В Ереване считают, что произошедшее свидетельствует о том, что руководство Азербайджана, ставшее "инструментом турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной власти" и опасается "перспектив ответственности перед собственным народом за развязывание войны и многочисленные потери".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обсудить49
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Нагорно-Карабахская РеспубликаНагорный КарабахМИД АрменииЕреванБакуВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского
01:05Земле грозит столкновение с астероидом 2 ноября
00:34СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
00:21Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
00:19Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
00:14Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения
00:09Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
23:57Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
23:41Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
23:39Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
23:05Едем, продуваемся: московская полиция устроила рейд на пьяных водителей
23:04Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
22:58Немецкие депутаты посетили Карабах
22:55В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций
22:46"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
22:23Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе
22:18В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
22:15В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
22:09Армения выступила против участия Турции в переговорах по Карабаху
22:02Президент Армении назвал условие для признания независимости Карабаха
Лента новостейМолния