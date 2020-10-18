https://ria.ru/20201018/karabakh-1580341503.html

Ереван обвинил Баку в нежелании договориться о выводе раненых с поля боя

МИД Армении заявил, что Баку отверг предложение Еревана договориться о выводе раненых военных с поля боя в Карабахе при посредничестве Международного комитета... РИА Новости, 18.10.2020

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обсе

международный комитет красного креста (мккк)

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

мид армении

ереван

баку

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> отверг предложение <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> договориться о выводе раненых военных с поля боя в Карабахе при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_komitet_Krasnogo_Kresta/" target="_blank" data-auto="true">Международного комитета красного креста (МККК)</a>.Ранее Ереван и Баку решили объявить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> - на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>."После достижения договоренности об установлении гуманитарного перемирия между Арменией и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> 18 октября, при посредничестве МККК была предпринята попытка достичь договоренности с целью вывода ночью с поля боя раненых военнослужащих. Однако данный шаг, сделанный в соответствии с духом и буквой договоренности от 17 октября и Московских договоренности от 10 октября, был категорически отвергнут официальным Баку", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Армении.В Ереване считают, что произошедшее свидетельствует о том, что руководство Азербайджана, ставшее "инструментом турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной власти" и опасается "перспектив ответственности перед собственным народом за развязывание войны и многочисленные потери".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201018/karabakh-1580339684.html

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ Боюсь, что после всего того что натворили армяне никто из мирных жителей армян не останется в Карабахе. Или из за страха, или из за стыда. Разве что останутся только те кто не успеет убежать или не сможет по каким то причинам. 16

Алекс. А. Типо сами пошутили,и сами посмеялись над своей шуткой?Мне не смешно,если Вы так ненавидите друг друга,то уйдите подальше от НК ,предворительно признав независимость ,и разбираетесь сколько хотите. 13

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нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

ереван

баку

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-18T11:18 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, международный комитет красного креста (мккк), нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, мид армении, ереван, баку, в мире