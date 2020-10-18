Ереван сообщил об уничтожении в Карабахе четырех азербайджанских танков
08:49 18.10.2020 (обновлено: 08:56 18.10.2020)
ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила в воскресенье, что Армия обороны Карабаха (вооруженные подразделения непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) подбила четыре атакующих танка ВС Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения.
"На южном направлении линии соприкосновения подразделения Армии обороны (Карабаха) подбили четыре атакующих танка противника. На южном фланге противник применяет большое количество беспилотников и артиллерийских средств", - написала Степанян в Facebook.
Հարավային ուղղությամբ ՊԲ ստորաբաժանումները խոցել են հակառակորդի գրոհող 4 տանկ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության...Опубликовано Shushan Stepanyan Суббота, 17 октября 2020 г.
Ранее МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку решили объявить режим прекращения огня с полуночи 18 октября (23.00 мск 17 октября). Пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила решение о перемирии с полуночи по местному времени. Непризнанная НКР приветствовала усилия Минской группы ОБСЕ и заявила, что готова соблюдать условия перемирия. Через несколько часов после вступления режима в силу минобороны Армении обвинило Баку в его нарушении, Ереван заявил об артиллерийском обстреле на севере и ракетном - на юге линии соприкосновения. Затем в свою очередь военное ведомство Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в "грубом" нарушении режима прекращения огня посредством артиллерийских обстрелов азербайджанских позиций.
Позднее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в 06.20 мск азербайджанские ВС с использованием артиллерии предприняли наступление на южном направлении - близ Худаферинского водохранилища на границе с Ираном, "с целью занятия выгодных позиций", отметив, что есть потери с обеих сторон.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.