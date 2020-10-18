Кто там? Жан-Клод Ван Дамм. Как живут герои вчерашних дней

© AP/Chiang Ying-ying, Golden Harvest Company Ltd. (1986)

Джеки Чан

Самый рисковый из героев (количество переломов и несчастных случаев на съемках с Джеки Чаном не поддается исчислению) и сегодня в строю. Четыре года назад он даже получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф, но при этом Чан активно поддерживает китайский кинорынок, продюсирует фильмы и ставит боевые трюки. Вы, например, знаете, что серия "Доспехи бога" активно продолжается и последний фильм этой франшизы вышел всего лишь три года назад?

Кроме того, Джеки Чан активно участвует в благотворительных проектах. Например, он пожертвовал ощутимую сумму на разработку китайской вакцины от коронавируса. Так что болезни самое время насторожиться, когда на борьбу поднимается чуть ли не самый несгибаемый из героев боевиков.