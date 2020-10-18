Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201018/boeviki-1580145078.html
Кто там? Жан-Клод Ван Дамм. Как живут герои вчерашних дней
Жан-Клоду Ван Дамму исполняется 60 лет, и смириться с тем, что прекрасные герои видеофильмов, по которым вчерашние мальчишки равняли свою жизнь, уже пенсионеры... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T08:00
2020-10-18T08:00
что посмотреть
культура
кино и сериалы
знаменитости
дольф лундгрен
звезды
джеки чан
брюс ли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580141563_0:0:1890:1063_1400x0_80_0_0_cc3d773cdeaaabe6c34306f4c50d4dd8.jpg
<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Павел Сурков. </strong>Жан-Клоду Ван Дамму исполняется 60 лет, и смириться с тем, что прекрасные герои видеофильмов, по которым вчерашние мальчишки равняли свою жизнь, уже пенсионеры — непросто. Споры о том, кто кого "сборет", — Брюс Ли или Шварценеггер — были яростными и бесконечными. О, том как живут вчерашние звезды видеобоевиков и кто сумел удержаться на волне популярности, — в материале РИА Новости.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580141563_473:0:1890:1063_1400x0_80_0_0_3a67e8f56bd05283a7e4966748f0b3ec.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
что посмотреть , фото, кино и сериалы, знаменитости, дольф лундгрен, звезды, джеки чан, брюс ли, чак норрис (карлос норрис), сильвестр сталлоне, жан-клод ван дамм (ван варенберг), арнольд шварценеггер

Кто там? Жан-Клод Ван Дамм. Как живут герои вчерашних дней

08:00 18.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Жан-Клоду Ван Дамму исполняется 60 лет, и смириться с тем, что прекрасные герои видеофильмов, по которым вчерашние мальчишки равняли свою жизнь, уже пенсионеры — непросто. Споры о том, кто кого "сборет", — Брюс Ли или Шварценеггер — были яростными и бесконечными. О, том как живут вчерашние звезды видеобоевиков и кто сумел удержаться на волне популярности, — в материале РИА Новости.
© AP/Chiang Ying-ying, Golden Harvest Company Ltd. (1986)

Джеки Чан

Самый рисковый из героев (количество переломов и несчастных случаев на съемках с Джеки Чаном не поддается исчислению) и сегодня в строю. Четыре года назад он даже получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф, но при этом Чан активно поддерживает китайский кинорынок, продюсирует фильмы и ставит боевые трюки. Вы, например, знаете, что серия "Доспехи бога" активно продолжается и последний фильм этой франшизы вышел всего лишь три года назад?

Кроме того, Джеки Чан активно участвует в благотворительных проектах. Например, он пожертвовал ощутимую сумму на разработку китайской вакцины от коронавируса. Так что болезни самое время насторожиться, когда на борьбу поднимается чуть ли не самый несгибаемый из героев боевиков.

Гонконгский актер Джеки Чан
1 из 7

Джеки Чан

Самый рисковый из героев (количество переломов и несчастных случаев на съемках с Джеки Чаном не поддается исчислению) и сегодня в строю. Четыре года назад он даже получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф, но при этом Чан активно поддерживает китайский кинорынок, продюсирует фильмы и ставит боевые трюки. Вы, например, знаете, что серия "Доспехи бога" активно продолжается и последний фильм этой франшизы вышел всего лишь три года назад?

Кроме того, Джеки Чан активно участвует в благотворительных проектах. Например, он пожертвовал ощутимую сумму на разработку китайской вакцины от коронавируса. Так что болезни самое время насторожиться, когда на борьбу поднимается чуть ли не самый несгибаемый из героев боевиков.

© AP/Chiang Ying-ying, Golden Harvest Company Ltd. (1986)
© 20th Century Fox Film Corporation (1987), РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Арнольд Шварценеггер

Оставив пост губернатора Калифорнии, Арнольд постепенно вернулся в кино. Если не считать продолжения франшизы о Терминаторе (от фильма к фильму сюжет становится все бредовее, а сценаристы пытаются каким-то образом обосновать старение главного героя, но получается все хуже и хуже), то главное свое кредо Шварценеггер не меняет. Он отдает предпочтение тем фильмам, где присутствует хоть малейшая доля иронии. Это, например, "Убить Гюнтера" или недавняя "Тайна печати дракона" (где к железному Арни присоединился и Джеки Чан). О художественных достоинствах этих фильмов рассуждать не стоит — впрочем, и к собственной фигуре Арнольд относится без излишнего пафоса. Например, во время всеобщего карантина он заделался видеоблогером и выпустил несколько смешных роликов.

Американский культурист, предприниматель и актер Арнольд Шварценеггер
2 из 7

Арнольд Шварценеггер

Оставив пост губернатора Калифорнии, Арнольд постепенно вернулся в кино. Если не считать продолжения франшизы о Терминаторе (от фильма к фильму сюжет становится все бредовее, а сценаристы пытаются каким-то образом обосновать старение главного героя, но получается все хуже и хуже), то главное свое кредо Шварценеггер не меняет. Он отдает предпочтение тем фильмам, где присутствует хоть малейшая доля иронии. Это, например, "Убить Гюнтера" или недавняя "Тайна печати дракона" (где к железному Арни присоединился и Джеки Чан). О художественных достоинствах этих фильмов рассуждать не стоит — впрочем, и к собственной фигуре Арнольд относится без излишнего пафоса. Например, во время всеобщего карантина он заделался видеоблогером и выпустил несколько смешных роликов.

© 20th Century Fox Film Corporation (1987), РИА Новости/Екатерина Чеснокова
© AP Photo/Larry Papke, Cannon Group (1986)

Чак Норрис

Как мы знаем, когда Чак Норрис режет лук, то лук плачет. Впрочем, его самого, похоже, помним в основном мы — у себя на родине, в Голливуде, старина Чак оказался несколько подзабыт. Ему в этом году исполнилось 80, в кино он уже не снимается, однако весьма популярен на интернет-платформе Cameo. С помощью этого сервиса за небольшую сумму вы можете заказать маленький видеоролик от вчерашней звезды. Поздравление от Чака с днем рождения или с годовщиной свадьбы обойдется в 300 долларов. Зато сколько впечатлений, согласитесь!

Американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис
3 из 7

Чак Норрис

Как мы знаем, когда Чак Норрис режет лук, то лук плачет. Впрочем, его самого, похоже, помним в основном мы — у себя на родине, в Голливуде, старина Чак оказался несколько подзабыт. Ему в этом году исполнилось 80, в кино он уже не снимается, однако весьма популярен на интернет-платформе Cameo. С помощью этого сервиса за небольшую сумму вы можете заказать маленький видеоролик от вчерашней звезды. Поздравление от Чака с днем рождения или с годовщиной свадьбы обойдется в 300 долларов. Зато сколько впечатлений, согласитесь!

© AP Photo/Larry Papke, Cannon Group (1986)
© Warner Bros. Pictures Co. (1973)

Брюс Ли

Хоть "маленького дракона" нет в живых уже 37 лет (а так ему бы тоже в этом году исполнилось 80) — его образ по-прежнему остается невообразимо популярным. Культовость Ли подчеркивает и его главный голливудский фанат Квентин Тарантино, который сделал Брюса одним из персонажей своего последнего фильма "Однажды в Голливуде". Смотреть, как дружески дерутся Брэд Питт и Брюс Ли (его сыграл Майк Мо) — одно удовольствие (хотя дочка Брюса Шэннон раскритиковала этот эпизод). Он остается одной из главных икон у фанатов восточных единоборств в современном кинематографе, о нем продолжают выходить документальные фильмы.

Кадр из фильма Выход дракона
4 из 7

Брюс Ли

Хоть "маленького дракона" нет в живых уже 37 лет (а так ему бы тоже в этом году исполнилось 80) — его образ по-прежнему остается невообразимо популярным. Культовость Ли подчеркивает и его главный голливудский фанат Квентин Тарантино, который сделал Брюса одним из персонажей своего последнего фильма "Однажды в Голливуде". Смотреть, как дружески дерутся Брэд Питт и Брюс Ли (его сыграл Майк Мо) — одно удовольствие (хотя дочка Брюса Шэннон раскритиковала этот эпизод). Он остается одной из главных икон у фанатов восточных единоборств в современном кинематографе, о нем продолжают выходить документальные фильмы.

© Warner Bros. Pictures Co. (1973)
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Epic Productions (1989)

Дольф Лундгрен

Несгибаемый швед продолжает сниматься в недорогих боевиках, которые дальше видеопроката и не двигаются. Однако по-настоящему он проявляется в ярких камео. Чего стоит его молчаливый персонаж в комедии братьев Коэнов "Да здравствует Цезарь!". А если учесть, что Лундгрен уже заявлен в озвучке следующего мультфильма о желтых миньонах — то можно предположить, что ему там отведена роль, которую не заметить просто невозможно!

Американский киноактер Дольф Лундгрен
5 из 7

Дольф Лундгрен

Несгибаемый швед продолжает сниматься в недорогих боевиках, которые дальше видеопроката и не двигаются. Однако по-настоящему он проявляется в ярких камео. Чего стоит его молчаливый персонаж в комедии братьев Коэнов "Да здравствует Цезарь!". А если учесть, что Лундгрен уже заявлен в озвучке следующего мультфильма о желтых миньонах — то можно предположить, что ему там отведена роль, которую не заметить просто невозможно!

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Epic Productions (1989)
© Sputnik/Асатур Есаянц, Orion Pictures (1982)

Сильвестр Сталлоне

Вот уж кто продолжает уверенно чувствовать себя в большом Голливуде, несмотря на возраст. Продюсерское чутье старина Слай не утратил, поэтому весьма успешно продолжил две свои главные франшизы — про Рокки и Рэмбо. Он продолжает выпускать серии фильмов, где его постаревшие герои проявляют себя молодцами. Рокки Бальбоа успешно тренирует сына своего заклятого друга Аполло Крида (и даже вновь выясняет отношения с Иваном Драго), а Джон Рэмбо продолжает борьбу с окружающей несправедливостью во всех ее проявлениях.

Проник Сталлоне даже в киновселенную Marvel, где сыграл замечательного космического вояку Стакара Огорда. Но главным его продюсерским достижением стала франшиза "Неудержимые", которая объединила на экране всех главных киногероев 80-90-х. Смотреть, как Чак Норрис, Брюс Уиллис, Дольф Лундгрен, Арнольд Шварценеггер и сам Сталлоне воюют против банды отморозков во главе с Ван Даммом (а кому еще играть главного плохиша?) — бесценно и вызывает восторг у всех мальчишек от 35 лет и старше.

Американский актер Сильвестр Сталлоне
6 из 7

Сильвестр Сталлоне

Вот уж кто продолжает уверенно чувствовать себя в большом Голливуде, несмотря на возраст. Продюсерское чутье старина Слай не утратил, поэтому весьма успешно продолжил две свои главные франшизы — про Рокки и Рэмбо. Он продолжает выпускать серии фильмов, где его постаревшие герои проявляют себя молодцами. Рокки Бальбоа успешно тренирует сына своего заклятого друга Аполло Крида (и даже вновь выясняет отношения с Иваном Драго), а Джон Рэмбо продолжает борьбу с окружающей несправедливостью во всех ее проявлениях.

Проник Сталлоне даже в киновселенную Marvel, где сыграл замечательного космического вояку Стакара Огорда. Но главным его продюсерским достижением стала франшиза "Неудержимые", которая объединила на экране всех главных киногероев 80-90-х. Смотреть, как Чак Норрис, Брюс Уиллис, Дольф Лундгрен, Арнольд Шварценеггер и сам Сталлоне воюют против банды отморозков во главе с Ван Даммом (а кому еще играть главного плохиша?) — бесценно и вызывает восторг у всех мальчишек от 35 лет и старше.

© Sputnik/Асатур Есаянц, Orion Pictures (1982)
© Cannon International (1988), AP/Tobias Hase

Жан-Клод Ван Дамм

Сегодняшний именинник сумел побороть тяжелую болезнь, актерское забвение и постепенно возвращается в кинематограф. Когда пошла мода на продолжения классических боевиков 90-х, он немедленно снялся и в очередной серии "Кикбоксера", и в сиквеле "Универсального солдата". Впрочем, снимается он и в откровенном треше типа отечественного "Ржевского против Наполеона", где Ван Дамму накостылял Павел Деревянко.

Ну а автомобильная реклама, в которой Жан-Клод продемонстрировал свою знаменитую растяжку, вернула его в число современных интернет-мемов. Недавно вышел клип французской группы Aaron, который сняла его дочь Бьянка. Папе она отвела в ролике главную роль — он выполняет красивые и сложные па под электронную музыку, демонстрируя всем, что и по сей день находится в отличной форме!

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм
7 из 7

Жан-Клод Ван Дамм

Сегодняшний именинник сумел побороть тяжелую болезнь, актерское забвение и постепенно возвращается в кинематограф. Когда пошла мода на продолжения классических боевиков 90-х, он немедленно снялся и в очередной серии "Кикбоксера", и в сиквеле "Универсального солдата". Впрочем, снимается он и в откровенном треше типа отечественного "Ржевского против Наполеона", где Ван Дамму накостылял Павел Деревянко.

Ну а автомобильная реклама, в которой Жан-Клод продемонстрировал свою знаменитую растяжку, вернула его в число современных интернет-мемов. Недавно вышел клип французской группы Aaron, который сняла его дочь Бьянка. Папе она отвела в ролике главную роль — он выполняет красивые и сложные па под электронную музыку, демонстрируя всем, что и по сей день находится в отличной форме!

© Cannon International (1988), AP/Tobias Hase
 
Культурачто посмотретьКино и сериалыЗнаменитостиДольф ЛундгрензвездыДжеки ЧанБрюс ЛиЧак Норрис (Карлос Норрис)Сильвестр СталлонеЖан-Клод Ван Дамм (Ван Варенберг)Арнольд Шварценеггер
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского
01:05Земле грозит столкновение с астероидом 2 ноября
00:34СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
00:21Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
00:19Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
00:14Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения
00:09Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
23:57Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
23:41Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
23:39Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
23:05Едем, продуваемся: московская полиция устроила рейд на пьяных водителей
23:04Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
22:58Немецкие депутаты посетили Карабах
22:55В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций
22:46"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
22:23Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе
22:18В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
22:15В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
22:09Армения выступила против участия Турции в переговорах по Карабаху
22:02Президент Армении назвал условие для признания независимости Карабаха
Лента новостейМолния