Кто там? Жан-Клод Ван Дамм. Как живут герои вчерашних дней
Джеки Чан
Самый рисковый из героев (количество переломов и несчастных случаев на съемках с Джеки Чаном не поддается исчислению) и сегодня в строю. Четыре года назад он даже получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф, но при этом Чан активно поддерживает китайский кинорынок, продюсирует фильмы и ставит боевые трюки. Вы, например, знаете, что серия "Доспехи бога" активно продолжается и последний фильм этой франшизы вышел всего лишь три года назад?
Кроме того, Джеки Чан активно участвует в благотворительных проектах. Например, он пожертвовал ощутимую сумму на разработку китайской вакцины от коронавируса. Так что болезни самое время насторожиться, когда на борьбу поднимается чуть ли не самый несгибаемый из героев боевиков.
Джеки Чан
Самый рисковый из героев (количество переломов и несчастных случаев на съемках с Джеки Чаном не поддается исчислению) и сегодня в строю. Четыре года назад он даже получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф, но при этом Чан активно поддерживает китайский кинорынок, продюсирует фильмы и ставит боевые трюки. Вы, например, знаете, что серия "Доспехи бога" активно продолжается и последний фильм этой франшизы вышел всего лишь три года назад?
Кроме того, Джеки Чан активно участвует в благотворительных проектах. Например, он пожертвовал ощутимую сумму на разработку китайской вакцины от коронавируса. Так что болезни самое время насторожиться, когда на борьбу поднимается чуть ли не самый несгибаемый из героев боевиков.
Арнольд Шварценеггер
Оставив пост губернатора Калифорнии, Арнольд постепенно вернулся в кино. Если не считать продолжения франшизы о Терминаторе (от фильма к фильму сюжет становится все бредовее, а сценаристы пытаются каким-то образом обосновать старение главного героя, но получается все хуже и хуже), то главное свое кредо Шварценеггер не меняет. Он отдает предпочтение тем фильмам, где присутствует хоть малейшая доля иронии. Это, например, "Убить Гюнтера" или недавняя "Тайна печати дракона" (где к железному Арни присоединился и Джеки Чан). О художественных достоинствах этих фильмов рассуждать не стоит — впрочем, и к собственной фигуре Арнольд относится без излишнего пафоса. Например, во время всеобщего карантина он заделался видеоблогером и выпустил несколько смешных роликов.
Арнольд Шварценеггер
Оставив пост губернатора Калифорнии, Арнольд постепенно вернулся в кино. Если не считать продолжения франшизы о Терминаторе (от фильма к фильму сюжет становится все бредовее, а сценаристы пытаются каким-то образом обосновать старение главного героя, но получается все хуже и хуже), то главное свое кредо Шварценеггер не меняет. Он отдает предпочтение тем фильмам, где присутствует хоть малейшая доля иронии. Это, например, "Убить Гюнтера" или недавняя "Тайна печати дракона" (где к железному Арни присоединился и Джеки Чан). О художественных достоинствах этих фильмов рассуждать не стоит — впрочем, и к собственной фигуре Арнольд относится без излишнего пафоса. Например, во время всеобщего карантина он заделался видеоблогером и выпустил несколько смешных роликов.
Чак Норрис
Как мы знаем, когда Чак Норрис режет лук, то лук плачет. Впрочем, его самого, похоже, помним в основном мы — у себя на родине, в Голливуде, старина Чак оказался несколько подзабыт. Ему в этом году исполнилось 80, в кино он уже не снимается, однако весьма популярен на интернет-платформе Cameo. С помощью этого сервиса за небольшую сумму вы можете заказать маленький видеоролик от вчерашней звезды. Поздравление от Чака с днем рождения или с годовщиной свадьбы обойдется в 300 долларов. Зато сколько впечатлений, согласитесь!
Чак Норрис
Как мы знаем, когда Чак Норрис режет лук, то лук плачет. Впрочем, его самого, похоже, помним в основном мы — у себя на родине, в Голливуде, старина Чак оказался несколько подзабыт. Ему в этом году исполнилось 80, в кино он уже не снимается, однако весьма популярен на интернет-платформе Cameo. С помощью этого сервиса за небольшую сумму вы можете заказать маленький видеоролик от вчерашней звезды. Поздравление от Чака с днем рождения или с годовщиной свадьбы обойдется в 300 долларов. Зато сколько впечатлений, согласитесь!
Брюс Ли
Хоть "маленького дракона" нет в живых уже 37 лет (а так ему бы тоже в этом году исполнилось 80) — его образ по-прежнему остается невообразимо популярным. Культовость Ли подчеркивает и его главный голливудский фанат Квентин Тарантино, который сделал Брюса одним из персонажей своего последнего фильма "Однажды в Голливуде". Смотреть, как дружески дерутся Брэд Питт и Брюс Ли (его сыграл Майк Мо) — одно удовольствие (хотя дочка Брюса Шэннон раскритиковала этот эпизод). Он остается одной из главных икон у фанатов восточных единоборств в современном кинематографе, о нем продолжают выходить документальные фильмы.
Брюс Ли
Хоть "маленького дракона" нет в живых уже 37 лет (а так ему бы тоже в этом году исполнилось 80) — его образ по-прежнему остается невообразимо популярным. Культовость Ли подчеркивает и его главный голливудский фанат Квентин Тарантино, который сделал Брюса одним из персонажей своего последнего фильма "Однажды в Голливуде". Смотреть, как дружески дерутся Брэд Питт и Брюс Ли (его сыграл Майк Мо) — одно удовольствие (хотя дочка Брюса Шэннон раскритиковала этот эпизод). Он остается одной из главных икон у фанатов восточных единоборств в современном кинематографе, о нем продолжают выходить документальные фильмы.
Дольф Лундгрен
Несгибаемый швед продолжает сниматься в недорогих боевиках, которые дальше видеопроката и не двигаются. Однако по-настоящему он проявляется в ярких камео. Чего стоит его молчаливый персонаж в комедии братьев Коэнов "Да здравствует Цезарь!". А если учесть, что Лундгрен уже заявлен в озвучке следующего мультфильма о желтых миньонах — то можно предположить, что ему там отведена роль, которую не заметить просто невозможно!
Дольф Лундгрен
Несгибаемый швед продолжает сниматься в недорогих боевиках, которые дальше видеопроката и не двигаются. Однако по-настоящему он проявляется в ярких камео. Чего стоит его молчаливый персонаж в комедии братьев Коэнов "Да здравствует Цезарь!". А если учесть, что Лундгрен уже заявлен в озвучке следующего мультфильма о желтых миньонах — то можно предположить, что ему там отведена роль, которую не заметить просто невозможно!
Сильвестр Сталлоне
Вот уж кто продолжает уверенно чувствовать себя в большом Голливуде, несмотря на возраст. Продюсерское чутье старина Слай не утратил, поэтому весьма успешно продолжил две свои главные франшизы — про Рокки и Рэмбо. Он продолжает выпускать серии фильмов, где его постаревшие герои проявляют себя молодцами. Рокки Бальбоа успешно тренирует сына своего заклятого друга Аполло Крида (и даже вновь выясняет отношения с Иваном Драго), а Джон Рэмбо продолжает борьбу с окружающей несправедливостью во всех ее проявлениях.
Проник Сталлоне даже в киновселенную Marvel, где сыграл замечательного космического вояку Стакара Огорда. Но главным его продюсерским достижением стала франшиза "Неудержимые", которая объединила на экране всех главных киногероев 80-90-х. Смотреть, как Чак Норрис, Брюс Уиллис, Дольф Лундгрен, Арнольд Шварценеггер и сам Сталлоне воюют против банды отморозков во главе с Ван Даммом (а кому еще играть главного плохиша?) — бесценно и вызывает восторг у всех мальчишек от 35 лет и старше.
Сильвестр Сталлоне
Вот уж кто продолжает уверенно чувствовать себя в большом Голливуде, несмотря на возраст. Продюсерское чутье старина Слай не утратил, поэтому весьма успешно продолжил две свои главные франшизы — про Рокки и Рэмбо. Он продолжает выпускать серии фильмов, где его постаревшие герои проявляют себя молодцами. Рокки Бальбоа успешно тренирует сына своего заклятого друга Аполло Крида (и даже вновь выясняет отношения с Иваном Драго), а Джон Рэмбо продолжает борьбу с окружающей несправедливостью во всех ее проявлениях.
Проник Сталлоне даже в киновселенную Marvel, где сыграл замечательного космического вояку Стакара Огорда. Но главным его продюсерским достижением стала франшиза "Неудержимые", которая объединила на экране всех главных киногероев 80-90-х. Смотреть, как Чак Норрис, Брюс Уиллис, Дольф Лундгрен, Арнольд Шварценеггер и сам Сталлоне воюют против банды отморозков во главе с Ван Даммом (а кому еще играть главного плохиша?) — бесценно и вызывает восторг у всех мальчишек от 35 лет и старше.
Жан-Клод Ван Дамм
Сегодняшний именинник сумел побороть тяжелую болезнь, актерское забвение и постепенно возвращается в кинематограф. Когда пошла мода на продолжения классических боевиков 90-х, он немедленно снялся и в очередной серии "Кикбоксера", и в сиквеле "Универсального солдата". Впрочем, снимается он и в откровенном треше типа отечественного "Ржевского против Наполеона", где Ван Дамму накостылял Павел Деревянко.
Ну а автомобильная реклама, в которой Жан-Клод продемонстрировал свою знаменитую растяжку, вернула его в число современных интернет-мемов. Недавно вышел клип французской группы Aaron, который сняла его дочь Бьянка. Папе она отвела в ролике главную роль — он выполняет красивые и сложные па под электронную музыку, демонстрируя всем, что и по сей день находится в отличной форме!
Жан-Клод Ван Дамм
Сегодняшний именинник сумел побороть тяжелую болезнь, актерское забвение и постепенно возвращается в кинематограф. Когда пошла мода на продолжения классических боевиков 90-х, он немедленно снялся и в очередной серии "Кикбоксера", и в сиквеле "Универсального солдата". Впрочем, снимается он и в откровенном треше типа отечественного "Ржевского против Наполеона", где Ван Дамму накостылял Павел Деревянко.
Ну а автомобильная реклама, в которой Жан-Клод продемонстрировал свою знаменитую растяжку, вернула его в число современных интернет-мемов. Недавно вышел клип французской группы Aaron, который сняла его дочь Бьянка. Папе она отвела в ролике главную роль — он выполняет красивые и сложные па под электронную музыку, демонстрируя всем, что и по сей день находится в отличной форме!