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Культура
2020-05-11T02:25
https://ria.ru/20200511/1571182242.html
Шварценеггер рассмешил пользователей "пластичностью и растяжкой"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571182110_0:0:1436:807_1036x0_80_0_0_98d1f65638ed299ce7257b0d6b3e62c6.jpg
РИА Новости

Шварценеггер рассмешил пользователей "пластичностью и растяжкой"

02:25 11.05.2020
17441
© Страница Арнольда Шварценеггера в InstagramКадр из видео Арнольда Шварценеггера, опубликованного в Instagram
Кадр из видео Арнольда Шварценеггера, опубликованного в Instagram
© Страница Арнольда Шварценеггера в Instagram
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер разместил в инстаграме шуточное видео, на котором демонстрирует "пластичность и растяжку".
"Гибкость так же важна, как и тренировки со штангой", — написал Шварценеггер.
Актер "сидит" практически в идеальном поперечном шпагате прямо на кухонном столе и делает в таком положении наклоны вперед и в стороны. Позже оказывается, что все это розыгрыш. Гибкие ноги — всего лишь муляж.
Но пользователей такая шутка ничуть не обидела, а наоборот рассмешила. Большинство зрителей оставило положительные комментарии, а ролик набрал почти 3,5 миллионов просмотров.
По информации Mirror, Арнольд Шварценеггер проводит время на самоизоляции в своем доме в Калифорнии. Вместе с ним находится и младший сын Джозеф Баэна.
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