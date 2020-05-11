Шварценеггер рассмешил пользователей "пластичностью и растяжкой"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер разместил в инстаграме шуточное видео, на котором демонстрирует "пластичность и растяжку".

"Гибкость так же важна, как и тренировки со штангой", — написал Шварценеггер.

Актер "сидит" практически в идеальном поперечном шпагате прямо на кухонном столе и делает в таком положении наклоны вперед и в стороны. Позже оказывается, что все это розыгрыш. Гибкие ноги — всего лишь муляж.