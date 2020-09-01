https://ria.ru/20200901/vandamm-1576547243.html

Жан-Клод Ван Дамм станцевал в музыкальном клипе AaRON

Французский музыкальный дуэт AaRON поделился в Сети новым видео, в котором главную роль исполняет Жан-Клод Ван Дамм. Он танцует на парковке и на берегу моря. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T00:30

2020-09-01T00:30

2020-09-01T00:30

культура

музыка

новости культуры

жан-клод ван дамм (ван варенберг)

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости</strong>. Французский музыкальный дуэт AaRON поделился в Сети новым видео, в котором главную роль исполняет Жан-Клод Ван Дамм. Он танцует на парковке и на берегу моря. Клип называется "Ultrarêve", его режиссером выступила дочь актера Бьянка Ван Дамм. Как <a href="https://www.nme.com/news/music/watch-jean-claude-van-damme-cut-a-rug-in-french-dance-duo-aarons-new-video-2741204" target="_blank">пишет</a> NME, по информации AaRON, Ван Дамм сам связался с дуэтом, чтобы обсудить фильм, над которым работает, и узнал, что группа трудится над новым альбомом "The anatomy of light".Позже Ван Дамм предложил музыкантам сняться в клипе на песню "Ultrarêve", которая очень ему понравилась, и позвал свою дочь принять участие в этом проекте. Оператором ролика стал его сын Крис.Ожидается, что альбом "The anatomy of light" выйдет 18 сентября.

https://ria.ru/20200320/1568835460.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, жан-клод ван дамм (ван варенберг)