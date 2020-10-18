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https://ria.ru/20201018/bastrykin-1580386583.html
В СК может появиться комплекс бесконтактного определения эмоций человека
Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что вскоре в ведовстве может появиться комплекс бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T19:37
2020-10-18T19:37
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
санкт-петербург
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> рассказал, что вскоре в ведовстве может появиться комплекс бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека."Так, из нескольких создаваемых в настоящее время комплексов бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека нами был отобран программно-аппаратный комплекс, разрабатываемый в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, который анализирует характеристики голоса, мимику, движения глаз, частоту моргания, движения тела. На основании собранной таким образом информации можно выявить изменения эмоциональных и когнитивных реакций человека на задаваемые вопросы", - сказал Бастрыкин в интервью<a href="https://rg.ru/2020/10/18/bastrykin-rasskazal-ob-unikalnyh-ekspertizah-kriminalistov-skr.html" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Российской газете"</a>.Он добавил, что сейчас достигнута предварительная договоренность о доработке данной системы для возможного дальнейшего использования в Следственном комитете.
https://ria.ru/20191219/1562589878.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, технологии, общество

В СК может появиться комплекс бесконтактного определения эмоций человека

19:37 18.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что вскоре в ведовстве может появиться комплекс бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека.
"Так, из нескольких создаваемых в настоящее время комплексов бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека нами был отобран программно-аппаратный комплекс, разрабатываемый в Санкт-Петербурге, который анализирует характеристики голоса, мимику, движения глаз, частоту моргания, движения тела. На основании собранной таким образом информации можно выявить изменения эмоциональных и когнитивных реакций человека на задаваемые вопросы", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".
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Он добавил, что сейчас достигнута предварительная договоренность о доработке данной системы для возможного дальнейшего использования в Следственном комитете.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСанкт-ПетербургТехнологииОбщество
 
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