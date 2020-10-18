https://ria.ru/20201018/azerbaydzhan-1580352357.html

В Азербайджане заявили об уничтожении армянского беспилотника

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении тактического беспилотника ВС Армении. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T14:02

2020-10-18T14:02

2020-10-18T15:34

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 18 окт — РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило об уничтожении тактического беспилотника ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>."Восемнадцатого октября в 13:00 тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Армении, предпринявший попытку совершить полет в Горадизском направлении, был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана", — сообщили в оборонном ведомстве.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> — на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>. В Баку обвинили Ереван в попытке атаки на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях с использованием минометов и артиллерии.Столкновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострились утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.

https://ria.ru/20201018/karabakh-1580348560.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-18T14:02 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире