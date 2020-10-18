Баку обвинило Ереван в нарушении перемирия
09:52 18.10.2020 (обновлено: 10:08 18.10.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкОсколки снарядов неподалеку от попавшей под обстрел средней школы №2 в Мартуни
© Sputnik / Арам Нерсесян
БАКУ/ЕРЕВАН, 18 окт - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявляет, что ВС Армении также нарушили режим прекращения огня на государственной границе, армянское военное ведомство это отрицает.
"Армения также предприняла попытку обострить ситуацию на государственной границе с Азербайджаном. С 00.05 до 04.00 18 октября вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберное оружие, с территории Чемберекского района Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кедабекском районе, с территории Бердского района Армении - позиции азербайджанской армии в Товузском районе", - сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла в разговоре с РИА Новости это утверждение.
"Я опровергаю это заявление. Оно не соответствует действительности", - сказала Степанян агентству.
Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.