https://ria.ru/20201018/armeniya-1580352966.html

В Ереване прокомментировали заявление ЕС об обстреле Гянджи

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян назвала односторонним и предосудительным заявление внешнеполитической службы ЕС с осуждением обстрела азербайджанского РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T14:20

2020-10-18T14:20

2020-10-18T14:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

мид армении

евросоюз

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a> Анна Нагдалян назвала односторонним и предосудительным заявление внешнеполитической службы ЕС с осуждением обстрела азербайджанского города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a>.Накануне внешнеполитическая служба Европейского союза заявила, что ЕС "осуждает удары по азербайджанскому городу Гянджа в ночь с 16 на 17 октября, повлекшие за собой гибель мирных жителей и серьезные ранения". В <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> заявили, что "все нападения на гражданских лиц и гражданские объекты любой из сторон должны быть прекращены". <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> опровергло причастность армянских ВС к случившемуся."Армения считает предосудительным это одностороннее и предвзятое заявление, которое дает <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a> "зеленый свет" для безнаказанного продолжения нарушений международного права, в том числе международного гуманитарного и международного обычного права", - говорится в заявлении Нагдалян, размещенном в на сайте МИД.По ее словам, Азербайджан "три недели подвергает варварским ракетным обстрелам города и села Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.), в том числе столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, сознательно нанося удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, что приводит к десяткам жертв среди гражданского населения и вынуждает людей покидать родину". Нагдалян заявила, что Азербайджан также нанес урон мирному населению и инфраструктуре на территории <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>."Нынешней широкомасштабной агрессии предшествовали азербайджанские провокационные пропагандистские кампании по дезинформации, одна из них - "об армянском ракетном по городу Гянджа", - заявила пресс-секретарь МИД, добавив, что "на протяжении десятилетий Азербайджан насаждал в своем обществе ненависть и армянофобию".По словам представителя МИД Армении, "выступая с безосновательными обвинениями, Азербайджан отказывается соблюдать соглашения о прекращении огня, заключенные при посредничестве лидеров стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, категорически отрицая любую возможность использования механизмов верификации, чтобы продолжать войну"."Пока ЕС не смог четко и однозначно отреагировать на эти военные преступления, совершенные Азербайджаном при непосредственном участии <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, в том числе посредством переброски иностранных боевиков из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливию</a>, проигнорировал экзистенциальную угрозу, стоящую перед народом Арцаха, грубое нарушение права на жизнь и назревающий гуманитарный кризис", - заявила Нагдалян.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь с 17 на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/karabakh-1580250404.html

https://ria.ru/20201018/karabakh-1580341503.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Кадры последствий ракетных ударов по азербайджанскому городу Гяндже Ночь на субботу стала бессонной для многих жителей азербайджанского города Гянджа, второй раз за месяц подвергшегося ракетному обстрелу со стороны армянских ВС. Корреспондент РИА Новости узнал у местных жителей, кто жил в домах, на месте которых теперь руины, и как прошли первые минуты после удара. В ночь на субботу помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. Сообщалось, что порядка 20 домов в городе Гянджа было разрушено. К утру генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения. 2020-10-18T14:20 true PT1M29S

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-18T14:20 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, мид армении, евросоюз, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире