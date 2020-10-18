https://ria.ru/20201018/antitela-1580402265.html

Академик сообщил об исчезновении антител у 20% перенесших коронавирус

Около 15-20% переболевших COVID-19 теряют антитела за пару месяцев, сказал в эфире канала "Россия 1" академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T23:45

2020-10-18T23:45

2020-10-18T23:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Около 15-20% переболевших COVID-19 теряют антитела за пару месяцев, сказал в эфире канала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a> академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>.Как пояснил ученый, у некоторых пациентов иммунная система дает небольшой ответ на вирус, а "через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа".При этом Тотолян пояснил, что низкий уровень выявленных иммуноглобулинов может быть связан с тем, что существующие системы диагностики просто не распознают их в таком количестве."У переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение всего срока наблюдения, который у нас имеется. У части переболевших наблюдается снижение уровня антител и они становятся недоступны диагностическим тест-системам", — приводит слова академика <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a>.При этом сниженное количество антител не подразумевает, что иммунитет исчез. Этим объясняется отсутствие повторного заражения коронавирусом среди пациентов, за лечением которых наблюдают специалисты института.До четырех месяцевПри этом в сентябре специалисты больницы Данерюд в <a href="http://ria.ru/location_Stockholm/" target="_blank">Стокгольме</a> пришли к выводу, что антитела к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусу</a> могут оставаться в крови пациентов спустя четыре месяца после заболевания.Весной исследователи образцы крови у 2149 сотрудников больницы, у 405 были антитела к вирусу. У 82% из них спустя 4 месяца их снова обнаружили."Число людей, повторно заболевших коронавирусом, крайне мало, учитывая общее число заражённых по всему миру. Это дает серьезные основания думать, что у перенесших заболевание развивается сильный иммунитет", — отметила одна из авторов работы Шарлотта Толин.При этом в предыдущих работах на эту тему отмечалось, что антитела к коронавирусу исчезают в течение 40-70 дней.COVID-19По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 39,6 миллиона человек, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия остается на четвертой месте.За сутки в стране зарегистрировали 15 099 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, у четверти нет симптомов. Умерли 185 человек, вылечились 5377.В общей сложности с вечны в России выявили 1 399 334 случаев COVID-19.Как заявляла глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, сейчас наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости во всех регионах, о чем свидетельствует статистика последних недель. Она подчеркнула, что остановить распространение вируса можно только при соблюдении всех мер безопасности.Российская вакцинаВ августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработал Центр Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/">Российским фондом прямых инвестиций</a> (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>). Препарат под названием "Спутник V" предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество