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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/antitela-1580402265.html
Академик сообщил об исчезновении антител у 20% перенесших коронавирус
Около 15-20% переболевших COVID-19 теряют антитела за пару месяцев, сказал в эфире канала "Россия 1" академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T23:45
2020-10-18T23:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Около 15-20% переболевших COVID-19 теряют антитела за пару месяцев, сказал в эфире канала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a> академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>.Как пояснил ученый, у некоторых пациентов иммунная система дает небольшой ответ на вирус, а "через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа".При этом Тотолян пояснил, что низкий уровень выявленных иммуноглобулинов может быть связан с тем, что существующие системы диагностики просто не распознают их в таком количестве."У переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение всего срока наблюдения, который у нас имеется. У части переболевших наблюдается снижение уровня антител и они становятся недоступны диагностическим тест-системам", — приводит слова академика <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a>.При этом сниженное количество антител не подразумевает, что иммунитет исчез. Этим объясняется отсутствие повторного заражения коронавирусом среди пациентов, за лечением которых наблюдают специалисты института.До четырех месяцевПри этом в сентябре специалисты больницы Данерюд в <a href="http://ria.ru/location_Stockholm/" target="_blank">Стокгольме</a> пришли к выводу, что антитела к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусу</a> могут оставаться в крови пациентов спустя четыре месяца после заболевания.Весной исследователи образцы крови у 2149 сотрудников больницы, у 405 были антитела к вирусу. У 82% из них спустя 4 месяца их снова обнаружили."Число людей, повторно заболевших коронавирусом, крайне мало, учитывая общее число заражённых по всему миру. Это дает серьезные основания думать, что у перенесших заболевание развивается сильный иммунитет", — отметила одна из авторов работы Шарлотта Толин.При этом в предыдущих работах на эту тему отмечалось, что антитела к коронавирусу исчезают в течение 40-70 дней.COVID-19По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 39,6 миллиона человек, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия остается на четвертой месте.За сутки в стране зарегистрировали 15 099 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, у четверти нет симптомов. Умерли 185 человек, вылечились 5377.В общей сложности с вечны в России выявили 1 399 334 случаев COVID-19.Как заявляла глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, сейчас наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости во всех регионах, о чем свидетельствует статистика последних недель. Она подчеркнула, что остановить распространение вируса можно только при соблюдении всех мер безопасности.Российская вакцинаВ августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработал Центр Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/">Российским фондом прямых инвестиций</a> (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>). Препарат под названием "Спутник V" предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Академик сообщил об исчезновении антител у 20% перенесших коронавирус

23:45 18.10.2020 (обновлено: 23:47 18.10.2020)
 
© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Фото : NIAID-RML
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Около 15-20% переболевших COVID-19 теряют антитела за пару месяцев, сказал в эфире канала "Россия 1" академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
Как пояснил ученый, у некоторых пациентов иммунная система дает небольшой ответ на вирус, а "через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа".
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При этом Тотолян пояснил, что низкий уровень выявленных иммуноглобулинов может быть связан с тем, что существующие системы диагностики просто не распознают их в таком количестве.
"У переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение всего срока наблюдения, который у нас имеется. У части переболевших наблюдается снижение уровня антител и они становятся недоступны диагностическим тест-системам", — приводит слова академика Роспотребнадзор.
При этом сниженное количество антител не подразумевает, что иммунитет исчез. Этим объясняется отсутствие повторного заражения коронавирусом среди пациентов, за лечением которых наблюдают специалисты института.

До четырех месяцев

При этом в сентябре специалисты больницы Данерюд в Стокгольме пришли к выводу, что антитела к коронавирусу могут оставаться в крови пациентов спустя четыре месяца после заболевания.
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Весной исследователи образцы крови у 2149 сотрудников больницы, у 405 были антитела к вирусу. У 82% из них спустя 4 месяца их снова обнаружили.
"Число людей, повторно заболевших коронавирусом, крайне мало, учитывая общее число заражённых по всему миру. Это дает серьезные основания думать, что у перенесших заболевание развивается сильный иммунитет", — отметила одна из авторов работы Шарлотта Толин.
При этом в предыдущих работах на эту тему отмечалось, что антитела к коронавирусу исчезают в течение 40-70 дней.

COVID-19

По последним данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 39,6 миллиона человек, более 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в США, Индии и Бразилии. Россия остается на четвертой месте.
За сутки в стране зарегистрировали 15 099 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, у четверти нет симптомов. Умерли 185 человек, вылечились 5377.
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Как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, сейчас наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости во всех регионах, о чем свидетельствует статистика последних недель. Она подчеркнула, что остановить распространение вируса можно только при соблюдении всех мер безопасности.

Российская вакцина

В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработал Центр Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Препарат под названием "Спутник V" предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.
Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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