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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/vaktsina-1580226501.html
В Раде предсказали закупку российской вакцины от COVID-19 втридорога
Украина будет закупать российскую вакцину от коронавируса втридорога у Европы. Такое мнение в эфире телеканала "NewsOne" высказал бывший замгенпрокурора... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T02:05
2020-10-17T02:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
евросоюз
европа
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> будет закупать российскую вакцину от коронавируса втридорога у <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>. Такое мнение в эфире телеканала <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AzwmaSHlUX4&amp;list=PLK9RsUMF8sN4u87l2ZnOh5rl74oOdylpK&amp;index=1" target="_blank">"NewsOne"</a> высказал бывший замгенпрокурора Украины, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/person_Renat_Kuzmin/" target="_blank" data-auto="true">Ренат Кузьмин</a>.<a href="http://ria.ru/person_Kuzmin_Maksim/" target="_blank" data-auto="true">Кузьмин</a> сравнил складывающуюся ситуацию с обстоятельствами приобретения российского газа, который Украина закупает в три раза дороже у Европы – лишь бы не у "страны-агрессора"."Нам заявили о том, что мы отказались от российского газа, покупаем европейский, там, венгерский, а он российский, с той же самой трубы, мы его тут же получаем, только документы на него о том, что газ не российский, а европейский, поэтому мы его покупаем в три раза дороже", - отметил депутат.Ранее лидер политсовета партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> на встрече с президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. Глава государства ответил, что это возможно, однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>.Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В среду была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзора</a>.Отдельно научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова (Центр им. Чумакова) говорил, что планирует в октябре начать клинические исследования своей вакцины против новой COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/karantin-1579615092.html
https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580138433.html
Неправильно мы вакцину назвали, надо было "Ленин", и тогда у них даже у европейцев купить её нельзя было бы.
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европа
РИА Новости
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, евросоюз, европа, в мире

В Раде предсказали закупку российской вакцины от COVID-19 втридорога

02:05 17.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19
Вакцинация добровольца против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украина будет закупать российскую вакцину от коронавируса втридорога у Европы. Такое мнение в эфире телеканала "NewsOne" высказал бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
"Я не удивлюсь, если мы будем покупать российскую вакцину, на которую будет приклеена бирка, что ее произвели в Евросоюзе, только в три раза дороже", - сказал парламентарий.
Кузьмин сравнил складывающуюся ситуацию с обстоятельствами приобретения российского газа, который Украина закупает в три раза дороже у Европы – лишь бы не у "страны-агрессора".
"Нам заявили о том, что мы отказались от российского газа, покупаем европейский, там, венгерский, а он российский, с той же самой трубы, мы его тут же получаем, только документы на него о том, что газ не российский, а европейский, поэтому мы его покупаем в три раза дороже", - отметил депутат.
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Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В среду была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
Отдельно научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова (Центр им. Чумакова) говорил, что планирует в октябре начать клинические исследования своей вакцины против новой COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеЕвросоюзЕвропаВ мире
 
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