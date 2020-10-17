При ночном обстреле Степанакерта пострадали жилые дома и гостиницы
10:11 17.10.2020 (обновлено: 10:40 17.10.2020)
СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 17 окт – РИА Новости. Жилые дома, гостиница и магазины пострадали при ночном обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), передает корреспондент РИА Новости.
Все они находятся в центре Степанакерта. Сильно пострадал жилой дом в частном секторе, пострадала гостиница в центре города и магазины на одном из центральных проспектов. Утром в субботу коммунальные службы и хозяева магазинов ликвидируют последствия разрушений.
Ранее омбудсмен НКР заявил, что, по предварительным данным, два мирных жителя пострадали в результате атаки Азербайджана по жилым районам Степанакерта. По данным информационного центра "Арцах", также ранения получили три жителя села Шош.
Из-за угрозы обстрелов в Карабахе, что около трети населения покинули города и села региона, а остальные ночуют в подвалах и бомбоубежищах, сообщает корреспондент агентства.
#Stepanakert В ночь на 17 октября мишенью азербайджанских вооруженных сил вновь стал Степанакерт.— ________ (@asv_arta) October 17, 2020
Ночью противник нанёс удары из разных видов оружия и кассетными бомбами по ряду улиц в центре и на окраинах города, причинив существенный ущерб имуществу людей и разрушив квартиры. pic.twitter.com/oRkGPb4lar
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВыбитые витрины магазина в результате ночного обстрела Степанакерта.
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Выбитые витрины магазина в результате ночного обстрела Степанакерта.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео.
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Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВыбитые витрины магазина в результате ночного обстрела Степанакерта.
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Выбитые витрины магазина в результате ночного обстрела Степанакерта.
2 из 5
Выбитые витрины магазина в результате ночного обстрела Степанакерта.
3 из 5
Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео.
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Выбитые витрины магазина в результате ночного обстрела Степанакерта.