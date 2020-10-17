https://ria.ru/20201017/stepanakert-1580243253.html

При ночном обстреле Степанакерта пострадали жилые дома и гостиницы

Жилые дома, гостиница и магазины пострадали при ночном обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2020

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2020-10-17T10:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 17 окт – РИА Новости.</strong> Жилые дома, гостиница и магазины пострадали при ночном обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), передает корреспондент РИА Новости.Все они находятся в центре <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a>. Сильно пострадал жилой дом в частном секторе, пострадала гостиница в центре города и магазины на одном из центральных проспектов. Утром в субботу коммунальные службы и хозяева магазинов ликвидируют последствия разрушений.Ранее омбудсмен <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> заявил, что, по предварительным данным, два мирных жителя пострадали в результате атаки <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> по жилым районам Степанакерта. По данным информационного центра "Арцах", также ранения получили три жителя села Шош.Из-за угрозы обстрелов в Карабахе, что около трети населения покинули города и села региона, а остальные ночуют в подвалах и бомбоубежищах, сообщает корреспондент агентства.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201017/azerbaydzhan-1580239300.html

https://ria.ru/20201017/karabakh-1580233698.html

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

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Завалы и руины домов - последствия ночного обстрела в Степанакерте В ночь на 17 октября в Степанакерте вновь прошли обстрелы. Смотрите на видео последствия - разбор завалов и руины домов. 2020-10-17T10:11 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире