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https://ria.ru/20201017/shakhmaty-1580175541.html
Мюзикл о холодной войне музыкантов из ABBA. "Шахматы" — в Москве
В Московском дворце молодежи представили российскую версию мюзикла 80-х "Шахматы", музыку к которому написали экс-участники ABBA Бенни Андерссон и Бьорн... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T08:00
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куда сходить
сергей минаев (музыкант)
театр
анастасия стоцкая
что посмотреть
анатолий карпов
abba
ив сен-лоран
вячеслав зайцев
алла пугачева
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>В Московском дворце молодежи представили российскую версию мюзикла 80-х "Шахматы", музыку к которому написали экс-участники ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. Режиссер — худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев, одну из партий исполняет Анастасия Стоцкая. История о гроссмейстере Анатолии Сергиевском, который победил соперника из США, но отказался возвращаться на родину, где у него осталась семья, у нас не очень известна. А ведь ее называют "самым советским бродвейским мюзиклом". О том, как одну из ролей чуть не сыграла Алла Пугачева, почему настоящие гроссмейстеры так ждали премьеру и где создавали 50-тонные трехуровневые декорации, — в материале РИА Новости. Гроссмейстер и примаВ 1981 году небольшой, обычно сонный итальянский городок-курорт Мерано показывали почти во всех новостях. События, которые здесь разворачивались, заслуживали мирового внимания: за звание чемпиона мира по шахматам боролись примерный советский гражданин Анатолий Карпов и диссидент Виктор Корчной. Карпов вырвал победу, но историки до сих пор рассуждают об интригах, которые плели за кулисами агенты КГБ. Свидетелем этого зрелища стал британский поэт Тим Райс, сам неплохо игравший в шахматы. Будущий обладатель "Оскаров" и автор либретто мюзикла "Иисус Христос — суперзвезда" загорелся сделать об этом шоу. Но его другу Эндрю Ллойду Уэбберу идея не понравилась — скучно. Вместо этого композитор предложил ему поработать над словами "к одной постановке про кошек". Райс обиделся и обратился к Бенни Андерссону и Бьорну Ульвеусу. Экс-участники ABBA согласились, и в 1983-м году даже приехали "на разведку" в Москву. Они встречались с Карповым, а также общались с Аллой Пугачевой: предлагали ей спеть партию жены главного героя (Прима, правда, отказалась). Премьера состоялась в Лондоне в 1986-м, а через пару лет постановку, которая до сих пор значится в Книге рекордов Гиннесса как самый известный в мире мюзикл о настольной игре, представили на Бродвее. В СССР шоу попало под запрет почти сразу. Однако, даже несмотря на железный занавес, синглы из "Шахмат" звучали на советских дискотеках. Прежде всего — это застревающий на несколько дней в голове суперхит "One Night in Bangkok" в перепевке Сергея Минаева: "Внутри Бангкока множество порока..."Райс, автор оригинального текста, позже признавался, что старался написать банальные стихи. Это нужно было для ритмичности песни, "которая заставит пританцовывать в такт даже самых робких". Композиция стала первым рэп-хитом, вошедшим в мировые чарты.Пятьдесят тонн декорацийБродвейскую постановку в 80-х критики окрестили Chairs ("Стулья") вместо Chess — за ненужное обилие мебели на сцене. Авторы новой российской версии этого постарались не допустить. С помощью 50-тонных, но очень подвижных декораций, которые создавали в мастерских Германии, Бельгии и Голландии, сценографу Николаю Симонову удалось сделать шоу максимально зрелищным. "Работали вместе с дизайнером. Нужно было рассчитать каждый миллиметр, чтобы и по картинке сошлось, и с технической точки зрения все было четко, а главное, безопасно, ведь на сцене активно задействованы три этажа", — отмечает технический директор Стано Кушик.Оркестр вместо привычной ямы расположился под самым потолком, а задники из огромных мониторов динамично меняют картинку, показывая то табло аэропорта, то советскую многоэтажку, то вывески ночного Бангкока, то хронику холодной войны. Во время поединков на экранах крупным планам появляются сосредоточенные лица гроссмейстеров. Брюки против юбкиСама концепция игры вроде бы диктует бинарную оппозицию: есть плохое и хорошее, черное и белое. Однако в случае с мюзиклом Райса не все очевидно. "В жизни гораздо больше цветов и оттенков", — говорит режиссер Евгений Писарев. "В этой истории нет злодеев и героев, — соглашается продюсер Дмитрий Богачев, — каждый из персонажей заслуживает понимания и сочувствия". Он указывает, что финал остается открытым, поэтому дальнейшую судьбу главных героев каждый додумывает сам.Художник по костюмам Мария Данилова поддержала идею, разделив более 500 костюмов, сшитых для постановки, на две основные группы. "Советские граждане в черном и темно-сером, силуэты ориентированы на Ива Сен-Лорана и Вячеслава Зайцева. Американцы носят наряды белые и светло-серые с серебром, их образы — по мотивам коллекций Армани 80-х". Контраста Данилова добивалась и в образах двух героинь: брошенной жены Светланы и разлучницы Флоренс, ради которой Сергиевский остается на Западе. "Они воплощают два типа женской сексуальности, патриархальный и эмансипированный. Одна носит темные платья с длинными юбками, другая — деловые брючные костюмы и блузы с широкими плечами". Страсти по шахматамАнастасия Стоцкая, которая играет Флоренс, признается, что эта роль далась ей непросто. "Очень мощная перестройка для моего вокального аппарата. Первое время я пела везде где можно: в ванне, машине, на кухне — везде. Но два месяца репетиций сделали свое дело, — рассказывает она. — У меня очень крутая героиня: сложная, сильная. Она общается с мужчинами на равных, не уступая им ни в чем. Но я стараюсь ее дополнить свойственными мне качествами: женственностью, нежностью”. И добавляет, что эта история не столько про шахматы, сколько про личные взаимоотношения и умение сделать правильный выбор. Ее коллега Александр Суханов, исполнитель роли гроссмейстера Анатолия Сергиевского, признается, что едва сдерживает слезы в финале, когда его герой вновь вынужден расставаться с любимой. Хор кагэбэшников"В профессиональном шахматном сообществе мюзикл очень ждали, ведь в основе сюжета — один из самых острых матчей, партии которого разбирают до сих пор", — говорят гроссмейстер Сергей Карякин и Ник Бабин, основатель фестиваля Сhess &amp; Jazz. Прототипом антагониста Сергиевского, Фредди Трампера, стал американец Бобби Фишер. Он был не только гениальным шахматистом, но и известным скандалистом: требовал огромных гонораров за свои выступления, настаивал, чтобы партии с его участием начинались не раньше четырех часов дня, потому что не хотел рано просыпаться, в отелях выбивал себе только номера люкс. В итоге именно благодаря Фишеру шахматы, прежде считавшиеся игрой для тихих интеллектуалов, стали шоу. Правда, непосредственно игра, то есть партии, занимают в мюзикле от силы несколько минут действия: все остальное — любовь, интриги и страсти. Так что даже те, кто совсем не разбираются в шахматах, вряд ли успеют заскучать. Впрочем, организаторы подчеркивают, что сражаются противники все равно по-настоящему, а не просто для вида двигают фигуры по доске: реконструировал знаменитый матч специально приглашенный консультант. Однако шахматы становятся предлогом, позволяющим рассуждать о холодной войне и противостоянии двух идеологических систем. Вот напротив на сцене два хора, агенты ЦРУ и КГБ, в припеве повторяют: "Очень беспокойные сейчас времена". Вот толпа журналистов, требующая сенсаций любой ценой, а затем и выверенный "балет" сотрудников одного европейского посольства, недовольных резко возросшим потоком иммигрантов. Все эти жалобы, кажется, и сейчас актуальны.
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куда сходить , сергей минаев (музыкант), театр, анастасия стоцкая, что посмотреть , анатолий карпов, abba, ив сен-лоран, вячеслав зайцев, алла пугачева, москва

Мюзикл о холодной войне музыкантов из ABBA. "Шахматы" — в Москве

08:00 17.10.2020
 
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"Анастасия Стоцкая в мюзикле "Шахматы" в МДМ
Анастасия Стоцкая в мюзикле Шахматы в МДМ - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Ольга Распопова. В Московском дворце молодежи представили российскую версию мюзикла 80-х "Шахматы", музыку к которому написали экс-участники ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. Режиссер — худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев, одну из партий исполняет Анастасия Стоцкая. История о гроссмейстере Анатолии Сергиевском, который победил соперника из США, но отказался возвращаться на родину, где у него осталась семья, у нас не очень известна. А ведь ее называют "самым советским бродвейским мюзиклом". О том, как одну из ролей чуть не сыграла Алла Пугачева, почему настоящие гроссмейстеры так ждали премьеру и где создавали 50-тонные трехуровневые декорации, — в материале РИА Новости.

Гроссмейстер и прима

В 1981 году небольшой, обычно сонный итальянский городок-курорт Мерано показывали почти во всех новостях. События, которые здесь разворачивались, заслуживали мирового внимания: за звание чемпиона мира по шахматам боролись примерный советский гражданин Анатолий Карпов и диссидент Виктор Корчной. Карпов вырвал победу, но историки до сих пор рассуждают об интригах, которые плели за кулисами агенты КГБ. Свидетелем этого зрелища стал британский поэт Тим Райс, сам неплохо игравший в шахматы.
Будущий обладатель "Оскаров" и автор либретто мюзикла "Иисус Христос — суперзвезда" загорелся сделать об этом шоу. Но его другу Эндрю Ллойду Уэбберу идея не понравилась — скучно. Вместо этого композитор предложил ему поработать над словами "к одной постановке про кошек".
Райс обиделся и обратился к Бенни Андерссону и Бьорну Ульвеусу. Экс-участники ABBA согласились, и в 1983-м году даже приехали "на разведку" в Москву. Они встречались с Карповым, а также общались с Аллой Пугачевой: предлагали ей спеть партию жены главного героя (Прима, правда, отказалась).
© http://images.fanpop.comГруппа ABBA
Группа ABBA - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© http://images.fanpop.com
Группа ABBA
Премьера состоялась в Лондоне в 1986-м, а через пару лет постановку, которая до сих пор значится в Книге рекордов Гиннесса как самый известный в мире мюзикл о настольной игре, представили на Бродвее.
В СССР шоу попало под запрет почти сразу. Однако, даже несмотря на железный занавес, синглы из "Шахмат" звучали на советских дискотеках. Прежде всего — это застревающий на несколько дней в голове суперхит "One Night in Bangkok" в перепевке Сергея Минаева: "Внутри Бангкока множество порока..."
Райс, автор оригинального текста, позже признавался, что старался написать банальные стихи. Это нужно было для ритмичности песни, "которая заставит пританцовывать в такт даже самых робких". Композиция стала первым рэп-хитом, вошедшим в мировые чарты.

Пятьдесят тонн декораций

Бродвейскую постановку в 80-х критики окрестили Chairs ("Стулья") вместо Chess — за ненужное обилие мебели на сцене. Авторы новой российской версии этого постарались не допустить. С помощью 50-тонных, но очень подвижных декораций, которые создавали в мастерских Германии, Бельгии и Голландии, сценографу Николаю Симонову удалось сделать шоу максимально зрелищным.
"Работали вместе с дизайнером. Нужно было рассчитать каждый миллиметр, чтобы и по картинке сошлось, и с технической точки зрения все было четко, а главное, безопасно, ведь на сцене активно задействованы три этажа", — отмечает технический директор Стано Кушик.
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"

Трехуровневые декорации мюзикла "Шахматы" в МДМ

Мюзикл Шахматы в МДМ
1 из 3

Трехуровневые декорации мюзикла "Шахматы" в МДМ

© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"

Советская и американская делегации в мюзикле "Шахматы" в МДМ

 Мюзикл Шахматы в МДМ
2 из 3

Советская и американская делегации в мюзикле "Шахматы" в МДМ

© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"

Александр Бобров в мюзикле "Шахматы" в МДМ

 Мюзикл Шахматы в МДМ
3 из 3

Александр Бобров в мюзикле "Шахматы" в МДМ

© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"
1 из 3

Трехуровневые декорации мюзикла "Шахматы" в МДМ

© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"
2 из 3

Советская и американская делегации в мюзикле "Шахматы" в МДМ

© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"
3 из 3

Александр Бобров в мюзикле "Шахматы" в МДМ

© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"
Оркестр вместо привычной ямы расположился под самым потолком, а задники из огромных мониторов динамично меняют картинку, показывая то табло аэропорта, то советскую многоэтажку, то вывески ночного Бангкока, то хронику холодной войны. Во время поединков на экранах крупным планам появляются сосредоточенные лица гроссмейстеров.

"История рассказана с точки зрения главного героя, Сергиевского, мы видим происходящее его глазами", — подчеркивает режиссер Евгений Писарев.

Брюки против юбки

Сама концепция игры вроде бы диктует бинарную оппозицию: есть плохое и хорошее, черное и белое. Однако в случае с мюзиклом Райса не все очевидно. "В жизни гораздо больше цветов и оттенков", — говорит режиссер Евгений Писарев. "В этой истории нет злодеев и героев, — соглашается продюсер Дмитрий Богачев, — каждый из персонажей заслуживает понимания и сочувствия". Он указывает, что финал остается открытым, поэтому дальнейшую судьбу главных героев каждый додумывает сам.
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы" Александр Суханов и Юлия Ива в мюзикле "Шахматы" в МДМ
 Мюзикл Шахматы в МДМ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"
Александр Суханов и Юлия Ива в мюзикле "Шахматы" в МДМ
Художник по костюмам Мария Данилова поддержала идею, разделив более 500 костюмов, сшитых для постановки, на две основные группы. "Советские граждане в черном и темно-сером, силуэты ориентированы на Ива Сен-Лорана и Вячеслава Зайцева. Американцы носят наряды белые и светло-серые с серебром, их образы — по мотивам коллекций Армани 80-х".
Контраста Данилова добивалась и в образах двух героинь: брошенной жены Светланы и разлучницы Флоренс, ради которой Сергиевский остается на Западе. "Они воплощают два типа женской сексуальности, патриархальный и эмансипированный. Одна носит темные платья с длинными юбками, другая — деловые брючные костюмы и блузы с широкими плечами".

Страсти по шахматам

Анастасия Стоцкая, которая играет Флоренс, признается, что эта роль далась ей непросто. "Очень мощная перестройка для моего вокального аппарата. Первое время я пела везде где можно: в ванне, машине, на кухне — везде. Но два месяца репетиций сделали свое дело, — рассказывает она. — У меня очень крутая героиня: сложная, сильная. Она общается с мужчинами на равных, не уступая им ни в чем. Но я стараюсь ее дополнить свойственными мне качествами: женственностью, нежностью”. И добавляет, что эта история не столько про шахматы, сколько про личные взаимоотношения и умение сделать правильный выбор.
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"Анастасия Стоцкая в мюзикле "Шахматы" в МДМ
Мюзикл Шахматы в МДМ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"
Анастасия Стоцкая в мюзикле "Шахматы" в МДМ
Ее коллега Александр Суханов, исполнитель роли гроссмейстера Анатолия Сергиевского, признается, что едва сдерживает слезы в финале, когда его герой вновь вынужден расставаться с любимой.

Хор кагэбэшников

"В профессиональном шахматном сообществе мюзикл очень ждали, ведь в основе сюжета — один из самых острых матчей, партии которого разбирают до сих пор", — говорят гроссмейстер Сергей Карякин и Ник Бабин, основатель фестиваля Сhess & Jazz.
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы" Александр Бобров и Александр Суханов в мюзикле "Шахматы" в МДМ
 Мюзикл Шахматы в МДМ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"
Александр Бобров и Александр Суханов в мюзикле "Шахматы" в МДМ
Прототипом антагониста Сергиевского, Фредди Трампера, стал американец Бобби Фишер. Он был не только гениальным шахматистом, но и известным скандалистом: требовал огромных гонораров за свои выступления, настаивал, чтобы партии с его участием начинались не раньше четырех часов дня, потому что не хотел рано просыпаться, в отелях выбивал себе только номера люкс. В итоге именно благодаря Фишеру шахматы, прежде считавшиеся игрой для тихих интеллектуалов, стали шоу.
Правда, непосредственно игра, то есть партии, занимают в мюзикле от силы несколько минут действия: все остальное — любовь, интриги и страсти. Так что даже те, кто совсем не разбираются в шахматах, вряд ли успеют заскучать.
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы" Александр Бобров и Александр Суханов в мюзикле "Шахматы" в МДМ
Мюзикл Шахматы в МДМ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"
Александр Бобров и Александр Суханов в мюзикле "Шахматы" в МДМ
Впрочем, организаторы подчеркивают, что сражаются противники все равно по-настоящему, а не просто для вида двигают фигуры по доске: реконструировал знаменитый матч специально приглашенный консультант.
Однако шахматы становятся предлогом, позволяющим рассуждать о холодной войне и противостоянии двух идеологических систем. Вот напротив на сцене два хора, агенты ЦРУ и КГБ, в припеве повторяют: "Очень беспокойные сейчас времена".
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы" One night in Bangkok, мюзикл "Шахматы" в МДМ
 Мюзикл Шахматы в МДМ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : пресс-служба мюзикла "Шахматы"
One night in Bangkok, мюзикл "Шахматы" в МДМ
Вот толпа журналистов, требующая сенсаций любой ценой, а затем и выверенный "балет" сотрудников одного европейского посольства, недовольных резко возросшим потоком иммигрантов. Все эти жалобы, кажется, и сейчас актуальны.

"Я рад тому, что наш мюзикл дошел до российского зрителя — пусть и спустя более 30 лет. Мир с тех пор сильно изменился, но, кажется, наш спектакль стал только актуальнее", — отмечает Райс.

Евгений Миронов - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
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Культуракуда сходитьСергей Минаев (музыкант)ТеатрАнастасия Стоцкаячто посмотретьАнатолий КарповABBAИв Сен-ЛоранВячеслав ЗайцевАлла ПугачеваМосква
 
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