https://ria.ru/20201017/pushkov-1580231853.html

Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана о поддержке территориальной целостности Украины, включая РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T06:30

2020-10-17T06:30

2020-10-17T06:38

россия

алексей пушков

владимир зеленский

турция

республика крым

оон

реджеп тайип эрдоган

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал в своем <a href="https://t.me/alexey_pushkov" target="_blank">Telegram</a> высказывание президента <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Тайипа Эрдогана</a> о поддержке территориальной целостности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, включая Крым. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a>.Пушков напомнил, что в то время как отдельные эксперты рассуждают о возможности союза Москвы и Анкары, Эрдоган не признает воссоединение Крыма с Россией, обещая "поддерживать крымских татар"."Это известная позиция Турции, но ее постоянное подчеркивание подтверждает: у Эрдогана - своя повестка дня. Ни о каком "союзе" речи и близко идти не может", - выразил мнение сенатор.В Турции неоднократно звучали подобные высказывания о Крыме. Летом глава МИД страны <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и не признает "незаконную аннексию Крыма".Крымские татары осудили отказ Турции признать статус Крыма. Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> заявлял, что Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны Турции.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201017/erdogan-1580220896.html

https://ria.ru/20201014/soyuznik-1579720492.html

Соловей Северный РОссии можно оценить создание независимого Курдистина на территории Турции... давно заслуживающего это.. 76

Соловей Северный Константинополь России... вместе с проливами...Турки как раз нам их должны уже лет сто.. а долг платежом красен 69

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россия

турция

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей пушков, владимир зеленский, турция, республика крым, оон, реджеп тайип эрдоган, украина, в мире