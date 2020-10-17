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https://ria.ru/20201017/pushkov-1580231853.html
Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана о поддержке территориальной целостности Украины, включая РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T06:30
2020-10-17T06:38
россия
алексей пушков
владимир зеленский
турция
республика крым
оон
реджеп тайип эрдоган
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал в своем <a href="https://t.me/alexey_pushkov" target="_blank">Telegram</a> высказывание президента <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Тайипа Эрдогана</a> о поддержке территориальной целостности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, включая Крым. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a>.Пушков напомнил, что в то время как отдельные эксперты рассуждают о возможности союза Москвы и Анкары, Эрдоган не признает воссоединение Крыма с Россией, обещая "поддерживать крымских татар"."Это известная позиция Турции, но ее постоянное подчеркивание подтверждает: у Эрдогана - своя повестка дня. Ни о каком "союзе" речи и близко идти не может", - выразил мнение сенатор.В Турции неоднократно звучали подобные высказывания о Крыме. Летом глава МИД страны <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и не признает "незаконную аннексию Крыма".Крымские татары осудили отказ Турции признать статус Крыма. Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> заявлял, что Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны Турции.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201017/erdogan-1580220896.html
https://ria.ru/20201014/soyuznik-1579720492.html
РОссии можно оценить создание независимого Курдистина на территории Турции... давно заслуживающего это..
76
Константинополь России... вместе с проливами...Турки как раз нам их должны уже лет сто.. а долг платежом красен
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россия
турция
республика крым
украина
РИА Новости
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россия, алексей пушков, владимир зеленский, турция, республика крым, оон, реджеп тайип эрдоган, украина, в мире

Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме

06:30 17.10.2020 (обновлено: 06:38 17.10.2020)
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана о поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым.
Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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В Госдуме ответили на слова Эрдогана о Крыме
Пушков напомнил, что в то время как отдельные эксперты рассуждают о возможности союза Москвы и Анкары, Эрдоган не признает воссоединение Крыма с Россией, обещая "поддерживать крымских татар".
"Это известная позиция Турции, но ее постоянное подчеркивание подтверждает: у Эрдогана - своя повестка дня. Ни о каком "союзе" речи и близко идти не может", - выразил мнение сенатор.
В Турции неоднократно звучали подобные высказывания о Крыме. Летом глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и не признает "незаконную аннексию Крыма".
Крымские татары осудили отказ Турции признать статус Крыма. Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявлял, что Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны Турции.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияАлексей ПушковВладимир ЗеленскийТурцияРеспублика КрымООНРеджеп Тайип ЭрдоганУкраинаВ мире
 
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