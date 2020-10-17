https://ria.ru/20201017/preparat-1580231037.html

В России разрабатывают останавливающий размножение коронавируса препарат

Препарат от COVID-19, который будет прицельно останавливать размножение вируса, сейчас разрабатывается, пока он на стадии доклинических испытаний, заявил... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T05:24

2020-10-17T05:24

2020-10-17T05:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

анна попова

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

москва

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Препарат от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, который будет прицельно останавливать размножение вируса, сейчас разрабатывается, пока он на стадии доклинических испытаний, заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Рахим Хаитов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.По словам эксперта, препарат будет "точно бить по генам", отвечающим за размножение коронавируса.Коронавирус "привозят" отдыхающиеДевяносто процентов заболевших коронавирусом - возвращающиеся с отдыха, сообщил также Хаитов."Девяносто процентов заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию ", - сказал он. Эксперт пояснил, что это связано с огромным скоплением людей на пляжах и в ресторанах.Кто уязвим перед COVID-19В свою очередь, глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила в эфире Первого канала, что любая вредная привычка, ослабляющая иммунитет, в том числе курение, приведет к тому, что при встрече с коронавирусом человек окажется менее защищенным."Это, конечно же, правильный образ жизни, это, конечно же, категорическое неверие в те мифы, которые сегодня есть. Например, если курить, то тогда меньше рисков. Наоборот, любая вредная привычка, ослабляющая иммунитет, она как раз пагубна тем, что мы при встрече с вирусом окажемся менее готовыми, менее защищенными", - сказала она.Попова отметила, что при появлении симптомов болезни следует обращаться за помощью к врачу.Единственное эффективное средствоЕдинственным эффективным терапевтическим средством от COVID-19 у пациентов с тяжелой формой вируса остается дексаметазон, заявил в пятницу на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/" target="_blank" data-auto="true">Тедрос Адханом Гебрейесус</a>.Согласно экспертным оценкам <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, лопинавир, ритонавир, гидроксилхлорохин и ремдесивир оказались неэффективными в снижении смертности среди заболевших COVID-19.Анна Попова также сообщила, что лекарств, которые было бы абсолютно действенным при лечении коронавируса, пока нет. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что суточный прирост COVID-19 в России больше 15 тысяч, всего зарегистрировано 1 369 313 случаев. Наибольшее число случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 5049, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 647, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 448.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/samolechenie-1580148701.html

https://ria.ru/20201016/problem-1580212731.html

4

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург