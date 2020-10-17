https://ria.ru/20201017/peremirie-1580313605.html

В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие

Непризнанная НКР приветствует усилия Минской группы ОБСЕ и готова соблюдать условия перемирия, говорится в заявлении МИД республики. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T22:07

2020-10-17T22:07

2020-10-17T22:07

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мид армении

мид азербайджана

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 17 окт - РИА Новости.</strong> Непризнанная <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> приветствует усилия Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> и готова соблюдать условия перемирия, говорится в заявлении МИД республики.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MID_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Азербайджана</a> подтвердила решение о перемирии с полуночи по местному времени."Мы приветствуем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> по прекращению огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта и для снижения напряженности. Республика Арцах подтверждает свою готовность соблюдать условия прекращения огня по гуманитарным соображениям на взаимной основе до 2020 года. Согласно Московскому заявлению от 10 октября и договоренностям от 17 октября", - готовится в заявлении МИД, его распространил официальный Инфоцентр НКР.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/pashinyan-1580204626.html

Ярослав Погодин Карабах барабах. Барабах карабах. Столько времени обоюдно наплевательски относились к этой проблеме... В итоге решать предоставили нам. Да и ладно, не в первый раз. Так зачем вам независимость парни? Вплоть до границы с Турцией независимых государств нет. Референдум по примеру Крыма и обратно в Россиию. Сами понимаете, экономически нам это не выгодно. Границы чёткие и твёрдые нужны 12

Ярослав Погодин Россия правоприемник СССР. У нас есть статья. Оставление человека в опасности. Точно так же и к государствам относимся. Азербайджан и другие наши республики конечно же нам не чужды )) 12

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нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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