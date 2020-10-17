https://ria.ru/20201017/karabakh-1580304150.html

Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта в ходе телефонных разговоров с министром иностранных дел Азербайджана... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T20:23

2020-10-17T20:23

2020-10-17T20:37

зограб мнацаканян

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта в ходе телефонных разговоров с министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограбом Мнацаканяном</a>, об этом говорится в сообщении МИД РФ."В ходе бесед была подчеркнута необходимость строгого следования положениям Московского заявления министров иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября с.г., предусматривающего прекращение огня в гуманитарных целях. Подтверждена важность достигнутой в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> договоренности о начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>", - отмечается в сообщении.При этом Лавров акцентировал сохраняющуюся актуальность заявления президентов России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a> от 1 октября.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201017/izrail-1580280334.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/azerbaydzhan-1580296731.html

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нагорно-карабахская республика

москва

сша

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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