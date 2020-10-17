https://ria.ru/20201017/karabakh-1580270991.html
В Карабахе заявили о ранении 82-летней женщины при обстреле
Трое мирных жителей Степанакерта, включая 82-летнюю женщину, были ранены при города, сообщил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T14:42
2020-10-17T14:42
2020-10-17T14:49
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 17 окт - РИА Новости.</strong> Трое мирных жителей <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a>, включая 82-летнюю женщину, были ранены при города, сообщил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (<a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a>)."В ночь с 16 на 17 октября <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> продолжил обстреливать мирные населенные пункты Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) тяжелыми ракетами и из БПЛА. Трое мирных жителей - 82-летняя Рузанна Саргсян, 36-летний Вардан Ханамян и 33-летний Арман Арамян - получили ранения в Степанакерте в результате ракетных обстрелов и авиаударов. Большой материальный ущерб нанесен жилым районам и гражданской инфраструктуре города", - сообщил МИД.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://rsport.ria.ru/20201017/karabakh-1580260316.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Завалы и руины домов - последствия ночного обстрела в Степанакерте
В ночь на 17 октября в Степанакерте вновь прошли обстрелы. Смотрите на видео последствия - разбор завалов и руины домов.
2020-10-17T14:42
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PT0M31S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире