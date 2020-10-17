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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/karabakh-1580270360.html
Азербайджан направил России ноту протеста из-за визита Милонова в Карабах
Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с визитом депутата Госдумы Виталия Милонова в Карабах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T14:34
2020-10-17T15:56
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
виталий милонов
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с визитом депутата Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Milonov/" target="_blank" data-auto="true">Виталия Милонова</a> в Карабах, сообщили РИА Новости в азербайджанской дипмиссии.Ранее Азербайджан включил Милонова в черный список за несогласованный с Баку визит в Карабах. Сам депутат заявлял РИА Новости, что посетил <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a> в гуманитарных целях."В связи с незаконным визитом депутата Государственной Думы ФС РФ Виталия Милонова на оккупированные азербайджанские территории в нарушение международно признанных границ <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, посольством Азербайджанской Республики в РФ была направлена нота протеста в министерство иностранных дел РФ", - заявили в дипмиссии.В этой ноте, как отметили в посольстве, говорится о том, что 16 октября 2020 года Милонов "провел встречу с так называемым главой сепаратистского режима и сделал ряд весьма провокационных заявлений, направленных на еще большее усугубление и без того напряженной ситуации в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана".<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> в 2013 году обнародовал черный список иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>, лицам из нее запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/karabakh-1580264467.html
https://ria.ru/20201016/karabakh-1580198382.html
Подотритесь своей нотой, как украинцы своими подтираются.....
54
Азербайджан в знак протеста против Милонова, проведите парад радужных, можете из России их всех забрать. Милонов очень расстроится.
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нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
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обсе, виталий милонов, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан направил России ноту протеста из-за визита Милонова в Карабах

14:34 17.10.2020 (обновлено: 15:56 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 ноября 2017
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с визитом депутата Госдумы Виталия Милонова в Карабах, сообщили РИА Новости в азербайджанской дипмиссии.
Ранее Азербайджан включил Милонова в черный список за несогласованный с Баку визит в Карабах. Сам депутат заявлял РИА Новости, что посетил Нагорный Карабах в гуманитарных целях.
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"В связи с незаконным визитом депутата Государственной Думы ФС РФ Виталия Милонова на оккупированные азербайджанские территории в нарушение международно признанных границ Азербайджана, посольством Азербайджанской Республики в РФ была направлена нота протеста в министерство иностранных дел РФ", - заявили в дипмиссии.
В этой ноте, как отметили в посольстве, говорится о том, что 16 октября 2020 года Милонов "провел встречу с так называемым главой сепаратистского режима и сделал ряд весьма провокационных заявлений, направленных на еще большее усугубление и без того напряженной ситуации в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана".
Баку в 2013 году обнародовал черный список иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики, лицам из нее запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.
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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕВиталий МилоновНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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