https://ria.ru/20201017/karabakh-1580270360.html

Азербайджан направил России ноту протеста из-за визита Милонова в Карабах

Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с визитом депутата Госдумы Виталия Милонова в Карабах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T14:34

2020-10-17T14:34

2020-10-17T15:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

виталий милонов

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150942/33/1509423351_0:0:2200:1238_1400x0_80_0_0_c5f67b8abfe338418437515f1e9b775b.jpg

<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с визитом депутата Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Milonov/" target="_blank" data-auto="true">Виталия Милонова</a> в Карабах, сообщили РИА Новости в азербайджанской дипмиссии.Ранее Азербайджан включил Милонова в черный список за несогласованный с Баку визит в Карабах. Сам депутат заявлял РИА Новости, что посетил <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a> в гуманитарных целях."В связи с незаконным визитом депутата Государственной Думы ФС РФ Виталия Милонова на оккупированные азербайджанские территории в нарушение международно признанных границ <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, посольством Азербайджанской Республики в РФ была направлена нота протеста в министерство иностранных дел РФ", - заявили в дипмиссии.В этой ноте, как отметили в посольстве, говорится о том, что 16 октября 2020 года Милонов "провел встречу с так называемым главой сепаратистского режима и сделал ряд весьма провокационных заявлений, направленных на еще большее усугубление и без того напряженной ситуации в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана".<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> в 2013 году обнародовал черный список иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>, лицам из нее запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/karabakh-1580264467.html

https://ria.ru/20201016/karabakh-1580198382.html

Егор Панкратов Подотритесь своей нотой, как украинцы своими подтираются..... 54

Анти Конти Азербайджан в знак протеста против Милонова, проведите парад радужных, можете из России их всех забрать. Милонов очень расстроится. 46

35

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, виталий милонов, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире