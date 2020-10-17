https://ria.ru/20201017/karabakh-1580249720.html

В Баку заявили об уничтожении армянского Су-25 в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении самолета Су-25 ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 17.10.2020

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2020-10-17T11:32

обсе

су-25

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 17 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило об уничтожении самолета <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> на линии соприкосновения в Карабахе."17 октября около 11:11 (10:11 мск) метким огнем наших подразделений ПВО был уничтожен самолет Су-25, принадлежащий ВС Армении, который пытался нанести авиаудары по позициям наших частей в направлении Джебраильского района", - сообщает военное ведомство <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201017/karabakh-1580246385.html

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нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Завалы и руины домов - последствия ночного обстрела в Степанакерте В ночь на 17 октября в Степанакерте вновь прошли обстрелы. Смотрите на видео последствия - разбор завалов и руины домов. 2020-10-17T11:20 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, су-25, нагорно-карабахская республика, минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире