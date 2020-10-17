https://ria.ru/20201017/karabakh-1580235113.html

В Баку заявили о продвижении азербайджанской армии в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанским ВС удалось продвинуться на различных направлениях линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T08:30

2020-10-17T08:30

2020-10-17T08:30

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 17 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило, что азербайджанским ВС удалось продвинуться на различных направлениях линии соприкосновения в Карабахе."В течение дня 16 октября и в ночь на 17 октября оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной. Нашим войскам удалось прорвать заранее выстроенные оборонительные рубежи противника на разных направлениях, вытеснить врага со своих позиций, и, вынудив его бежать, продвинуться вперед", - сообщает Минобороны Азербайджана.Уточняется, что "личный состав Азербайджанской Армии... занимает выгодные рубежи, высоты и позиции на важных направлениях"."В результате предпринятых Азербайджанской Армией действий в течение сутки, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 7 танков <a href="http://ria.ru/product_T_72_Ural/" target="_blank" data-auto="true">Т-72</a>, 2 РСЗО БМ-21 "Град", 8 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек, 10 единиц грузовых автомобилей с боеприпасами и 7 единиц другой автомобильной техники", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201017/gyandzha-1580231363.html

https://ria.ru/20201017/stepanakert-1580230776.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Сгоревшие от обстрелов автомобили и разрушенная больница в карабахском Мартакерте Пострадавшая от обстрелов больница в карабахском Мартакерте. Сильно поврежден автопарк. 2020-10-17T08:30 true PT1M11S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире