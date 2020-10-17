https://ria.ru/20201017/karabakh-1580221396.html
В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T00:37
2020-10-17T00:37
2020-10-17T00:45
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян опровергла информацию <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> об ударах с армянской территории по <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a>.Ранее азербайджанские власти заявили о ракетных обстрелах <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджи</a> и Мингячевира.
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире