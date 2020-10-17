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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T00:37
2020-10-17T00:45
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян опровергла информацию <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> об ударах с армянской территории по <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a>.Ранее азербайджанские власти заявили о ракетных обстрелах <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджи</a> и Мингячевира.
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана

00:37 17.10.2020 (обновлено: 00:45 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.
Ранее азербайджанские власти заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингячевира.

"Отвечая на заявления военно-политического руководства Азербайджана - с территории Республики Армения или со стороны ВС Республики Армения никакого огня в сторону Азербайджана не открывалось" - написала Степанян в Facebook.

Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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