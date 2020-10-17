В Израиле проходит акция против продажи оружия Азербайджану
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
© Sputnik / Асатур Есаянц
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Акция против продажи оружия Азербайджану, включающая в себя автопробег от Хайфы до Иерусалима и митинг у здания Кнессета, проходит в субботу в Израиле, по словам организаторов, в ней принимают участие десятки автомобилей и несколько сотен человек.
"Мы обращаемся к израильскому правительству с просьбой и требованием - и это уже требование, а не просьба, чтобы они прекратили поставку вооружений Азербайджану. Потому что мы знаем, что израильские ракеты, дроны находятся на вооружении Азербайджана и используются против мирного населения Арцаха (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ред.)", - заявила РИА Новости одна из организаторов акции Армина Ханян.
Автомобили, участвовавшие в автопробеге, были украшены цветами национального флага Армении. В митинге принимают участие члены армянской общины Израиля. Организаторы сообщили РИА Новости, что это только начало серии мероприятий по оказанию давления на израильское правительство с целью пресечь поставки израильских вооружений и военных технологий Азербайджану.
МИД Армении 1 октября заявил об отзыве своего посла из Израиля для консультаций из-за поставок этой страной оружия Азербайджану.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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