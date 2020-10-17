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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/izrail-1580280334.html
В Израиле проходит акция против продажи оружия Азербайджану
Акция против продажи оружия Азербайджану, включающая в себя автопробег от Хайфы до Иерусалима и митинг у здания Кнессета, проходит в субботу в Израиле, по... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T16:18
2020-10-17T16:18
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
мид армении
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
израиль
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости.</strong> Акция против продажи оружия Азербайджану, включающая в себя автопробег от Хайфы до Иерусалима и митинг у здания Кнессета, проходит в субботу в Израиле, по словам организаторов, в ней принимают участие десятки автомобилей и несколько сотен человек."Мы обращаемся к израильскому правительству с просьбой и требованием - и это уже требование, а не просьба, чтобы они прекратили поставку вооружений Азербайджану. Потому что мы знаем, что израильские ракеты, дроны находятся на вооружении Азербайджана и используются против мирного населения Арцаха (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ред.)", - заявила РИА Новости одна из организаторов акции Армина Ханян.Автомобили, участвовавшие в автопробеге, были украшены цветами национального флага Армении. В митинге принимают участие члены армянской общины Израиля. Организаторы сообщили РИА Новости, что это только начало серии мероприятий по оказанию давления на израильское правительство с целью пресечь поставки израильских вооружений и военных технологий <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a>.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a> 1 октября заявил об отзыве своего посла из <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> для консультаций из-за поставок этой страной оружия Азербайджану.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/karabakh-1580260047.html
https://ria.ru/20201005/eksport-1578320178.html
Верховный суд Израиля уже вынес решение против ваших обвинений. "Мы не видим причин не продавать там оружие." Идите домой и не нарушайте правила карантина страны
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требуйте от пашиняна))) он даст вам все что заслужили
60
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нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
израиль
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обсе, мид армении, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, израиль, в мире

В Израиле проходит акция против продажи оружия Азербайджану

16:18 17.10.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
Дым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Акция против продажи оружия Азербайджану, включающая в себя автопробег от Хайфы до Иерусалима и митинг у здания Кнессета, проходит в субботу в Израиле, по словам организаторов, в ней принимают участие десятки автомобилей и несколько сотен человек.
"Мы обращаемся к израильскому правительству с просьбой и требованием - и это уже требование, а не просьба, чтобы они прекратили поставку вооружений Азербайджану. Потому что мы знаем, что израильские ракеты, дроны находятся на вооружении Азербайджана и используются против мирного населения Арцаха (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ред.)", - заявила РИА Новости одна из организаторов акции Армина Ханян.
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Автомобили, участвовавшие в автопробеге, были украшены цветами национального флага Армении. В митинге принимают участие члены армянской общины Израиля. Организаторы сообщили РИА Новости, что это только начало серии мероприятий по оказанию давления на израильское правительство с целью пресечь поставки израильских вооружений и военных технологий Азербайджану.
МИД Армении 1 октября заявил об отзыве своего посла из Израиля для консультаций из-за поставок этой страной оружия Азербайджану.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
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Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕМИД АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияИзраильВ мире
 
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