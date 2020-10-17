Чижов прокомментировал ситуацию с санкциями ЕС по Навальному
11:02 17.10.2020 (обновлено: 11:05 17.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на деловом завтраке Nord Stream 2 "Энергия для Европы: новая динамика на газовом рынке" в рамках ПМЭФ-2019
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости, Мария Князева. Инициаторы санкций Евросоюза из-за произошедшего с Алексеем Навальным не представили даже своим союзникам каких-либо доказательств связи с этой историей лиц, в отношении которых вводятся рестрикции, заявил российским журналистам постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения Евросоюза, - директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
"Насколько мы знаем, те, кто инициировал все это, ни в момент принятия соответствующих решений Советом ЕС, ни до, ни после не представили даже своим союзникам каких-либо доказательств связи перечисленных людей с этой историей, чтобы хоть как-то обосновать подобный шаг, который в любом случае является нелегитимным", - сказал Чижов.
"Все это было основано на такой ущербной логике, что, поскольку инициатива санкций исходит от Германии и Франции – двух тяжеловесов, от которых в евросообществе многое зависит, то нужно это просто принять на веру. При этом, уговорив страны ЕС и ближайших партнеров - Великобританию и Норвегию, они в своей, скажем мягко, наивности полагали, что то же самое должны сделать и граждане России - поверить им на слово. А доверие - очень хрупкая вещь, его очень легко разрушить и очень трудно снова склеить. И в нашем случае от него к настоящему моменту, увы, мало что осталось", - отметил постпред РФ.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.