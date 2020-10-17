https://ria.ru/20201017/afganistan-1580258262.html

Ереван заподозрил Баку в привлечении наемников из Афганистана

Служба национальной безопасности Армении распространила в субботу заявление, в котором перечисляются данные, свидетельствующие, по мнению ведомства, о тайных... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T12:43

2020-10-17T12:43

2020-10-17T12:43

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

афганистан

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости.</strong> Служба национальной безопасности <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> распространила в субботу заявление, в котором перечисляются данные, свидетельствующие, по мнению ведомства, о тайных поставках в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> наемников и оружия из <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>.В заявлении отмечается, что согласно информации, поступившей в распоряжение СНБ, "азербайджанская сторона занята тайной доставкой значительного количества боеприпасов и террористов-наемников на свою территорию, о чем свидетельствует рейсы выполняемые самолетами Boeing-747 и ИЛ-76 азербайджанского авиагрузоперевозчика Silk Way из аэропорта Баку на военные аэродромы разных стран"."Например, 16 октября был зафиксирован рейс из Баку на аэродром афганского Баграма, 17 октября - Баграм-Лашкаргах-Баку. Тот же маршрут запланирован также 18 октября. Предусмотрены рейсы из Баку через промежуточные аэропорты на аэродром <a href="http://ria.ru/location_Kandahar/" target="_blank" data-auto="true">Кандагара</a> и обратно… Подобные рейсы назначены и 19 октября", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СНБ. Там же отмечается, что информация о части указанных рейсов отсутствует в системе международных расписаний, а ряд аэропортов не имеет международной классификации.В СНБ также опровергли заявления азербайджанских властей о якобы поставках в Армению оружия контрабандным путем на гражданских самолетах, назвав их недостоверными.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201017/aliev-1580238378.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, афганистан, азербайджан, армения, в мире