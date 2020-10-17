Ереван заподозрил Баку в привлечении наемников из Афганистана
ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении распространила в субботу заявление, в котором перечисляются данные, свидетельствующие, по мнению ведомства, о тайных поставках в Азербайджан наемников и оружия из Афганистана.
В заявлении отмечается, что согласно информации, поступившей в распоряжение СНБ, "азербайджанская сторона занята тайной доставкой значительного количества боеприпасов и террористов-наемников на свою территорию, о чем свидетельствует рейсы выполняемые самолетами Boeing-747 и ИЛ-76 азербайджанского авиагрузоперевозчика Silk Way из аэропорта Баку на военные аэродромы разных стран".
"Например, 16 октября был зафиксирован рейс из Баку на аэродром афганского Баграма, 17 октября - Баграм-Лашкаргах-Баку. Тот же маршрут запланирован также 18 октября. Предусмотрены рейсы из Баку через промежуточные аэропорты на аэродром Кандагара и обратно… Подобные рейсы назначены и 19 октября", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СНБ. Там же отмечается, что информация о части указанных рейсов отсутствует в системе международных расписаний, а ряд аэропортов не имеет международной классификации.
"Эти данные свидетельствуют о том, что турецко-азербайджано-террористический альянс пытается расширить географию доставки террористов и боеприпасов (в Азербайджан - ред.)", - заявили в ведомстве.
В СНБ также опровергли заявления азербайджанских властей о якобы поставках в Армению оружия контрабандным путем на гражданских самолетах, назвав их недостоверными.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.