https://ria.ru/20201016/vybory-1580070519.html

Социологи выяснили, как проголосовали бы россияне на выборах в Госдуму

Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", следует из данных опроса фонда "Общественное... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:39

2020-10-16T10:39

2020-10-16T10:39

лдпр

кпрф

справедливая россия

госдума рф

единая россия

фонд "общественное мнение"

общество

политика

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Если бы выборы в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", следует из данных опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 11% поддержали бы <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, 10% - <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, 5% - "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливую Россию</a>", 14% отдали бы голос за другую партию, а 10% не пошли бы на выборы.Всероссийский телефонный опрос проводился 9-11 октября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.Очередные выборы в Госдуму должны пройти в РФ в 2021 году.

https://ria.ru/20201016/putin-1580070160.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, кпрф, справедливая россия, госдума рф, единая россия, фонд "общественное мнение", общество, политика