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Социологи выяснили, как проголосовали бы россияне на выборах в Госдуму
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", следует из данных опроса фонда "Общественное... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:39
2020-10-16T10:39
лдпр
кпрф
справедливая россия
госдума рф
единая россия
фонд "общественное мнение"
общество
политика
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Если бы выборы в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", следует из данных опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 11% поддержали бы <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, 10% - <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, 5% - "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливую Россию</a>", 14% отдали бы голос за другую партию, а 10% не пошли бы на выборы.Всероссийский телефонный опрос проводился 9-11 октября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.Очередные выборы в Госдуму должны пройти в РФ в 2021 году.
https://ria.ru/20201016/putin-1580070160.html
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лдпр, кпрф, справедливая россия, госдума рф, единая россия, фонд "общественное мнение", общество, политика

Социологи выяснили, как проголосовали бы россияне на выборах в Госдуму

10:39 16.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 30% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 11% поддержали бы КПРФ, 10% - ЛДПР, 5% - "Справедливую Россию", 14% отдали бы голос за другую партию, а 10% не пошли бы на выборы.
Всероссийский телефонный опрос проводился 9-11 октября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Очередные выборы в Госдуму должны пройти в РФ в 2021 году.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 10:38
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ЛДПРКПРФСправедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияФонд "Общественное мнение"ОбществоПолитика
 
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