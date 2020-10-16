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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201016/stepanakert-1580206771.html
В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики впервые с утра вторника включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T21:05
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нагорный карабах
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
степанакерт
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 16 окт - РИА Новости.</strong> В столице непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a> впервые с утра вторника включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости.На окраине города раздалось несколько взрывов.В последний раз сирену включали утром во вторник, 13 октября.
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нагорный карабах
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нагорный карабах, степанакерт, в мире

В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги

21:05 16.10.2020 (обновлено: 21:15 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу
Разрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СТЕПАНАКЕРТ, 16 окт - РИА Новости. В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики впервые с утра вторника включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости.
На окраине города раздалось несколько взрывов.
В последний раз сирену включали утром во вторник, 13 октября.
Воздушная тревога. Карабах после объявления перемирия
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

Разрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе
1 из 21

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

Местные жители готовят еду в подвале одного из домов города Шуши
2 из 21

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

Местные жители приготовили кровати для ночевки в подвале одного из домов города Шуши
3 из 21

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

Местный житель в разрушенной обстрелом церкви в городе Шуши. Город Шуши в Карабахе подвергся обстрелу
4 из 21

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

Последствия обстрелов на улице в городе Шуши
5 из 21

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

Местный житель в разрушенном доме в городе Шуши
6 из 21

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Пробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
7 из 21

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

Мужчина закрывает полиэтиленовой пленкой окно с выбитыми стеклами после обстрелов Степанакерта Нагорном Карабахе
8 из 21

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

Восстановление электрических сетей, поврежденных в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе.
9 из 21

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

© РИА Новости
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В городе вновь звучат взрывы.

Мужчина на разрушенной улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу
10 из 21

В городе вновь звучат взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

Местные жители в подвале одного из домов города Мартуни
11 из 21

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Мартуни повреждены жилые дома.

Местный житель у не разорвавшегося снаряда на улице города Мартуни
12 из 21

В Мартуни повреждены жилые дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

 Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
13 из 21

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

Жители с уцелевшим ковром вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
14 из 21

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

Житель в окне жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
15 из 21

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа
16 из 21

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

Пострадавший в результате ракетного обстрела в больнице города Гянджа
17 из 21

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

Местные жители встречаются в Мартакерте, пострадавшем в результате обстрела
18 из 21

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

Дом в Мартакерте, покинутый местными жителями из-за обстрелов города
19 из 21

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем в результате обстрела
20 из 21

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

Здание магазина в Мартакерте, разрушенное в результате обстрелов
21 из 21

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 21

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 21

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 21

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 21

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 21

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 21

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 21

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 21

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
9 из 21

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

© РИА Новости
10 из 21

В городе вновь звучат взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 21

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 21

В Мартуни повреждены жилые дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 21

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 21

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 21

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 21

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
17 из 21

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
18 из 21

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
19 из 21

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
20 из 21

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
21 из 21

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
 
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