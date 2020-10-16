https://ria.ru/20201016/statistika-1580143454.html

Песков сообщил о беспокойстве в Кремле из-за коронавируса

В Кремле следят за статистикой по COVID-19 и встревожены темпами распространения инфекции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:56

2020-10-16T15:56

2020-10-16T16:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> В Кремле следят за статистикой по COVID-19 и встревожены темпами распространения инфекции, заявил пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, "эпидемия распространяется очень сильно", поэтому в стране усилили контроль за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом. Как признал Песков, долгое время россияне их "не соблюдали".При этом представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на "печальную динамику", обстановка по COVID-19 остается под контролем."Одномоментный подъем"В свою очередь, глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> указала, что весной волна пандемии приходила постепенно, а сейчас темпы заболеваемости резко увеличились по всей стране.В эфире Первого канала она пояснила, что сейчас во всех регионах уже есть люди, переболевшие коронавирусом, "есть источники этой инфекции". Как сказала <a href="http://ria.ru/person_AleksandrPopov/" target="_blank" data-auto="true">Попова</a>, чем больше зарегистрированных случаев в стране, тем выше риски подхватить инфекцию.По ее словам, сейчас в России наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости. При такой обстановке необходимо более ответственно соблюдать все ограничения, иначе ситуация может ухудшитьсяМнение ВОЗНакануне в европейском офисе ВОЗ заявили, что организация встревожена ростом количества новых случаев коронавируса в России.При этом там отметили, что эта общая тенденция во всем мире — "ослабляются меры по физическому дистанцированию и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19".В ВОЗ также уточнили, что ее эксперты не могут спрогнозировать, как пандемия будет развиваться в масштабах всей России или в Москве, в частности.В организации напомнили, что важно соблюдать соцдистанцию, тестировать население, изолировать зараженных и отслеживать их контакты, а также мыть руки и правильно использовать маски.Цифры по РоссииЗа прошедшие сутки в стране выявили 15 150 случаев коронавируса — показатель впервые с начала пандемии превысил 15 тысяч.По приросту заболевших лидирует Москва: там заразились 5049 человек (днем ранее было 3942). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> 647 новых пациентов с коронавирусом, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> 448, меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе (девять), а также в Чечне и на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> (по четыре). Скончались 232 человека, выздоровели 8485.Всего с начала эпидемии в стране выявили 1 369 313 пациентов с COVID-19, 23 723 умерли, 1 056 582 выписались из больниц.

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580124410.html

https://ria.ru/20201016/covid-19-1580139067.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество