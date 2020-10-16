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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/statistika-1580143454.html
Песков сообщил о беспокойстве в Кремле из-за коронавируса
В Кремле следят за статистикой по COVID-19 и встревожены темпами распространения инфекции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:56
2020-10-16T16:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> В Кремле следят за статистикой по COVID-19 и встревожены темпами распространения инфекции, заявил пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, "эпидемия распространяется очень сильно", поэтому в стране усилили контроль за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом. Как признал Песков, долгое время россияне их "не соблюдали".При этом представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на "печальную динамику", обстановка по COVID-19 остается под контролем."Одномоментный подъем"В свою очередь, глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> указала, что весной волна пандемии приходила постепенно, а сейчас темпы заболеваемости резко увеличились по всей стране.В эфире Первого канала она пояснила, что сейчас во всех регионах уже есть люди, переболевшие коронавирусом, "есть источники этой инфекции". Как сказала <a href="http://ria.ru/person_AleksandrPopov/" target="_blank" data-auto="true">Попова</a>, чем больше зарегистрированных случаев в стране, тем выше риски подхватить инфекцию.По ее словам, сейчас в России наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости. При такой обстановке необходимо более ответственно соблюдать все ограничения, иначе ситуация может ухудшитьсяМнение ВОЗНакануне в европейском офисе ВОЗ заявили, что организация встревожена ростом количества новых случаев коронавируса в России.При этом там отметили, что эта общая тенденция во всем мире — "ослабляются меры по физическому дистанцированию и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19".В ВОЗ также уточнили, что ее эксперты не могут спрогнозировать, как пандемия будет развиваться в масштабах всей России или в Москве, в частности.В организации напомнили, что важно соблюдать соцдистанцию, тестировать население, изолировать зараженных и отслеживать их контакты, а также мыть руки и правильно использовать маски.Цифры по РоссииЗа прошедшие сутки в стране выявили 15 150 случаев коронавируса — показатель впервые с начала пандемии превысил 15 тысяч.По приросту заболевших лидирует Москва: там заразились 5049 человек (днем ранее было 3942). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> 647 новых пациентов с коронавирусом, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> 448, меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе (девять), а также в Чечне и на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> (по четыре). Скончались 232 человека, выздоровели 8485.Всего с начала эпидемии в стране выявили 1 369 313 пациентов с COVID-19, 23 723 умерли, 1 056 582 выписались из больниц.
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580124410.html
https://ria.ru/20201016/covid-19-1580139067.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Песков сообщил о беспокойстве в Кремле из-за коронавируса

15:56 16.10.2020 (обновлено: 16:02 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДезинфекция общественного транспорта в Москве
Дезинфекция общественного транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Кремле следят за статистикой по COVID-19 и встревожены темпами распространения инфекции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, "эпидемия распространяется очень сильно", поэтому в стране усилили контроль за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом. Как признал Песков, долгое время россияне их "не соблюдали".
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При этом представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на "печальную динамику", обстановка по COVID-19 остается под контролем.

"Одномоментный подъем"

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова указала, что весной волна пандемии приходила постепенно, а сейчас темпы заболеваемости резко увеличились по всей стране.
В эфире Первого канала она пояснила, что сейчас во всех регионах уже есть люди, переболевшие коронавирусом, "есть источники этой инфекции". Как сказала Попова, чем больше зарегистрированных случаев в стране, тем выше риски подхватить инфекцию.
По ее словам, сейчас в России наблюдается "одномоментный подъем" заболеваемости. При такой обстановке необходимо более ответственно соблюдать все ограничения, иначе ситуация может ухудшиться
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Мнение ВОЗ

Накануне в европейском офисе ВОЗ заявили, что организация встревожена ростом количества новых случаев коронавируса в России.
При этом там отметили, что эта общая тенденция во всем мире — "ослабляются меры по физическому дистанцированию и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19".
В ВОЗ также уточнили, что ее эксперты не могут спрогнозировать, как пандемия будет развиваться в масштабах всей России или в Москве, в частности.
В организации напомнили, что важно соблюдать соцдистанцию, тестировать население, изолировать зараженных и отслеживать их контакты, а также мыть руки и правильно использовать маски.
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Цифры по России

За прошедшие сутки в стране выявили 15 150 случаев коронавируса — показатель впервые с начала пандемии превысил 15 тысяч.
По приросту заболевших лидирует Москва: там заразились 5049 человек (днем ранее было 3942). В Санкт-Петербурге 647 новых пациентов с коронавирусом, в Подмосковье 448, меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе (девять), а также в Чечне и на Чукотке (по четыре). Скончались 232 человека, выздоровели 8485.
Всего с начала эпидемии в стране выявили 1 369 313 пациентов с COVID-19, 23 723 умерли, 1 056 582 выписались из больниц.
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