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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201016/shkoly-1580131806.html
Школы и колледжи Ивановской области получили новое оборудование
В рамках нацпроекта "Образование" в 77 школ и 24 колледжа Ивановской области поступило новое специальное компьютерное и презентационное оборудование, сообщил... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:06
2020-10-16T15:06
ивановская область
юрьевецкий район
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<strong>ИВАНОВО, 16 окт – РИА Новости</strong>. В рамках нацпроекта "Образование" в 77 школ и 24 колледжа Ивановской области поступило новое специальное компьютерное и презентационное оборудование, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, новые цифровые комплексы включают в том числе ноутбуки, многофункциональные устройства и интерактивные вычислительные комплексы. Оборудование позволит применять в образовательном процессе технологии электронного и дистанционного обучения, обеспечит доступ учеников и учителей к образовательным интернет-платформам, позволит вести видео-трансляции занятий."Учащиеся и преподаватели учебных заведений Иванова, Вичуги, Кинешмы, Кохмы, Тейкова, Шуи, а также Вичугского, Гаврилово-Посадского, Ивановского, Ильинского, Кинешемского, Комсомольского, Приволжского, Родниковского, Тейковского, Фурмановского, Южского и <a href="https://ria.ru/location_JUreveckijj_rajjon" target="_blank">Юрьевецкого районов</a> уже применяют новые образовательные комплексы", – сказал собеседник агентства.В этом году регион впервые принимает участие в федеральном проекте "Цифровая образовательная среда". Всего на приобретение оборудования направили более 228 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. В 2021 году оснащение учреждений образования современным цифровым оборудованием будет продолжено, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201009/ivanovo-1578991098.html
юрьевецкий район
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юрьевецкий район

Школы и колледжи Ивановской области получили новое оборудование

15:06 16.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРабота московских школ
Работа московских школ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 16 окт – РИА Новости. В рамках нацпроекта "Образование" в 77 школ и 24 колледжа Ивановской области поступило новое специальное компьютерное и презентационное оборудование, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
По его словам, новые цифровые комплексы включают в том числе ноутбуки, многофункциональные устройства и интерактивные вычислительные комплексы. Оборудование позволит применять в образовательном процессе технологии электронного и дистанционного обучения, обеспечит доступ учеников и учителей к образовательным интернет-платформам, позволит вести видео-трансляции занятий.
Октябрьский район города Иваново - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 12:00Ивановская область
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"Учащиеся и преподаватели учебных заведений Иванова, Вичуги, Кинешмы, Кохмы, Тейкова, Шуи, а также Вичугского, Гаврилово-Посадского, Ивановского, Ильинского, Кинешемского, Комсомольского, Приволжского, Родниковского, Тейковского, Фурмановского, Южского и Юрьевецкого районов уже применяют новые образовательные комплексы", – сказал собеседник агентства.
В этом году регион впервые принимает участие в федеральном проекте "Цифровая образовательная среда". Всего на приобретение оборудования направили более 228 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. В 2021 году оснащение учреждений образования современным цифровым оборудованием будет продолжено, пояснили в пресс-службе.
 
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Ивановская областьЮрьевецкий район
 
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