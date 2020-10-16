https://ria.ru/20201016/shkoly-1580131806.html

Школы и колледжи Ивановской области получили новое оборудование

В рамках нацпроекта "Образование" в 77 школ и 24 колледжа Ивановской области поступило новое специальное компьютерное и презентационное оборудование, сообщил... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:06

2020-10-16T15:06

2020-10-16T15:06

ивановская область

юрьевецкий район

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<strong>ИВАНОВО, 16 окт – РИА Новости</strong>. В рамках нацпроекта "Образование" в 77 школ и 24 колледжа Ивановской области поступило новое специальное компьютерное и презентационное оборудование, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, новые цифровые комплексы включают в том числе ноутбуки, многофункциональные устройства и интерактивные вычислительные комплексы. Оборудование позволит применять в образовательном процессе технологии электронного и дистанционного обучения, обеспечит доступ учеников и учителей к образовательным интернет-платформам, позволит вести видео-трансляции занятий."Учащиеся и преподаватели учебных заведений Иванова, Вичуги, Кинешмы, Кохмы, Тейкова, Шуи, а также Вичугского, Гаврилово-Посадского, Ивановского, Ильинского, Кинешемского, Комсомольского, Приволжского, Родниковского, Тейковского, Фурмановского, Южского и <a href="https://ria.ru/location_JUreveckijj_rajjon" target="_blank">Юрьевецкого районов</a> уже применяют новые образовательные комплексы", – сказал собеседник агентства.В этом году регион впервые принимает участие в федеральном проекте "Цифровая образовательная среда". Всего на приобретение оборудования направили более 228 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. В 2021 году оснащение учреждений образования современным цифровым оборудованием будет продолжено, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201009/ivanovo-1578991098.html

юрьевецкий район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрьевецкий район