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https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580097220.html
В Германии прокомментировали санкции против России из-за Навального
Германия и партнеры в ЕС надеются, что принятые санкции по делу блогера Алексея Навального приведут к переосмыслению этого инцидента в Москве, заявила... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:43
2020-10-16T12:47
госпитализация алексея навального
сергей меняйло
алексей навальный
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
швеция
москва
берлин (город)
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<strong>БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и партнеры в ЕС надеются, что принятые санкции по делу блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> приведут к переосмыслению этого инцидента в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц."С партнерами в ЕС правительство надеется теперь на то, что принятые санкции приведут к переосмыслению (инцидента) в России. Россию по-прежнему призывают дать пояснения по делу Навального и по применению нервнопаралитического газа "Новичок", - заявила она на брифинге в пятницу.На уточняющий вопрос, возможны ли новые санкции по этому инциденту, Фиц заявила, что в настоящий момент не может сообщить дополнительной информации по этой теме.Ранее ЕС ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> - директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что&nbsp; Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Алексея Навального. Он также заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора", Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579976179.html
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579969302.html
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579941329.html
А Россия не ребенок, которого ставят в угол, чтобы он "осмыслил". Эта внучка солдата вермахта вообразила себя воспитателем? Зря. И уж точно не за навального. Как раз именно ЭТА фигура и вызывает большое отторжение даже у многих, с властью не согласных.... Зря, зря..
45
То они ещё раз его отравят, и снова введут санкции))
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10
швеция
москва
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, сергей меняйло, алексей навальный, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, швеция, москва, берлин (город), в мире

В Германии прокомментировали санкции против России из-за Навального

12:43 16.10.2020 (обновлено: 12:47 16.10.2020)
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Германия и партнеры в ЕС надеются, что принятые санкции по делу блогера Алексея Навального приведут к переосмыслению этого инцидента в Москве, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
"С партнерами в ЕС правительство надеется теперь на то, что принятые санкции приведут к переосмыслению (инцидента) в России. Россию по-прежнему призывают дать пояснения по делу Навального и по применению нервнопаралитического газа "Новичок", - заявила она на брифинге в пятницу.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 16:53
Косачев считает, что Навальный сам продиктовал санкционный список
На уточняющий вопрос, возможны ли новые санкции по этому инциденту, Фиц заявила, что в настоящий момент не может сообщить дополнительной информации по этой теме.
Ранее ЕС ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения Евросоюза - директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что  Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Алексея Навального. Он также заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора", Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 16:21
В МИД оценили последствия санкций Евросоюза из-за ситуации с Навальным
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 13:48
Песков прокомментировал введение ЕС санкций из-за Навального
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоСергей МеняйлоАлексей НавальныйЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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