https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580097220.html

В Германии прокомментировали санкции против России из-за Навального

Германия и партнеры в ЕС надеются, что принятые санкции по делу блогера Алексея Навального приведут к переосмыслению этого инцидента в Москве, заявила... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:43

2020-10-16T12:43

2020-10-16T12:47

госпитализация алексея навального

сергей меняйло

алексей навальный

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

швеция

москва

берлин (город)

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<strong>БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и партнеры в ЕС надеются, что принятые санкции по делу блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> приведут к переосмыслению этого инцидента в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц."С партнерами в ЕС правительство надеется теперь на то, что принятые санкции приведут к переосмыслению (инцидента) в России. Россию по-прежнему призывают дать пояснения по делу Навального и по применению нервнопаралитического газа "Новичок", - заявила она на брифинге в пятницу.На уточняющий вопрос, возможны ли новые санкции по этому инциденту, Фиц заявила, что в настоящий момент не может сообщить дополнительной информации по этой теме.Ранее ЕС ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Навальным, россиянам запретили въезд на территорию Союза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> - директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Menjajjlo/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Меняйло</a>.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Алексея Навального. Он также заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора", Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579976179.html

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579969302.html

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579941329.html

Ольга Занкова А Россия не ребенок, которого ставят в угол, чтобы он "осмыслил". Эта внучка солдата вермахта вообразила себя воспитателем? Зря. И уж точно не за навального. Как раз именно ЭТА фигура и вызывает большое отторжение даже у многих, с властью не согласных.... Зря, зря.. 45

Сергей Сергей То они ещё раз его отравят, и снова введут санкции)) 43

10

швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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