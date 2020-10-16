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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201016/migranty-1580152149.html
В России открыли центр помощи мигрантам любой национальности и конфессии
При Духовном собрании мусульман России (ДСМР) создали Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов, а также открыли для них горячую линию, обратиться... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:20
2020-10-16T16:24
религия и мировоззрение
религия
мигранты
viber
альбир крганов
новости - религия и мировоззрение
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общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости, Артем Буденный.</strong> При Духовном собрании мусульман России (ДСМР) создали Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов, а также открыли для них горячую линию, обратиться за помощью могут люди любой национальности и вероисповедания, заявил РИА Новости председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов."При ДСМР создан "Центр по правовой защите и социально-культурной адаптации мигрантов". Проект реализуется в 18 регионах России (там есть ответственные в муфтиятах – ред.). Также мы запустили телефон доверия (8-800-550-32-03). Мигранты могут бесплатно туда позвонить и рассказать о своих проблемах. Еще в течение нескольких недель мы запустим многоязычный сайт Росмигрант.рф. Там будет доступна информация по миграционной теме, можно будет получить ответы на вопросы через WhatsApp, Viber или СМС", - сказал Крганов.Он подчеркнул, что обратиться за помощью могут люди любой национальности и вероисповедания вне зависимости от их официального статуса в России."Считаю, что тем, кто находится в стране нелегально, мы должны помочь разобраться в российском законодательстве, легализоваться и жить согласно совести и закону. Люди, которые привозят нелегалов, используют их: нелегалам сложно защищать свои права. В конечном счете, это проблематично и для мигранта, и для государства. Мы будем думать все вместе, как помочь таким людям, ведь цель – помочь, а не оштрафовать или выслать человека", - рассказал он.Муфтий отметил, что в ДСМР сотрудничают с некоммерческими организациями, посольствами, МВД, которые тоже подержали проект, "и другими ведомствами, чтобы оперативно реагировать на инциденты в регионах и помогать людям". Он подчеркнул, что такая работа будет способствовать профилактике экстремизма и криминальных явлений, укреплению межнациональных и межрелигиозных отношений и культурной адаптации мигрантов, в том числе через обучение основам русского языка.В ДСМР также будут выпускать для мигрантов видеоролики, брошюры и проводить семинары в регионах."Мы попросили мигрантов посоветовать нам людей, которым они доверяют, лидеров мнений – мы будем с ними работать, отвечать на их вопросы, доносить информацию, чтобы они передавали ее дальше. Например, во время пандемии, мы раздавали гумпомощь и сотрудничали с ними, а теперь хотим выстроить полноценную постоянную работу. В Петербурге мы уже проводим встречи, скоро начнем и в других регионах", - рассказал муфтий.По его прогнозам, проект помощи мигрантам будет актуален для "десятков и даже сотен тысяч человек в России". А чтобы лучше узнать об основных проблемах, с которыми сталкиваются мигранты, в ДСМР проведут исследование с привлечением ученых."Надеемся, такая разносторонняя работа поможет снять много вопросов в мигрантской среде, наладить диалог и помочь им справиться с проблемами, с которыми они столкнулись в России", - подытожил Альбир Крганов.
https://ria.ru/20201008/migranty--1578782360.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200120/1563624733.html
"Считаю, что тем, кто находится в стране нелегально..." необходимо убраться отсюда.
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РИА Новости
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религия, мигранты, viber, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, whatsapp inc., санкт-петербург, общество

В России открыли центр помощи мигрантам любой национальности и конфессии

16:20 16.10.2020 (обновлено: 16:24 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка документов у работников на строящемся объекте в Новосибирске
Проверка документов у работников на строящемся объекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости, Артем Буденный. При Духовном собрании мусульман России (ДСМР) создали Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов, а также открыли для них горячую линию, обратиться за помощью могут люди любой национальности и вероисповедания, заявил РИА Новости председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов.
"При ДСМР создан "Центр по правовой защите и социально-культурной адаптации мигрантов". Проект реализуется в 18 регионах России (там есть ответственные в муфтиятах – ред.). Также мы запустили телефон доверия (8-800-550-32-03). Мигранты могут бесплатно туда позвонить и рассказать о своих проблемах. Еще в течение нескольких недель мы запустим многоязычный сайт Росмигрант.рф. Там будет доступна информация по миграционной теме, можно будет получить ответы на вопросы через WhatsApp, Viber или СМС", - сказал Крганов.
Он подчеркнул, что обратиться за помощью могут люди любой национальности и вероисповедания вне зависимости от их официального статуса в России.
"Считаю, что тем, кто находится в стране нелегально, мы должны помочь разобраться в российском законодательстве, легализоваться и жить согласно совести и закону. Люди, которые привозят нелегалов, используют их: нелегалам сложно защищать свои права. В конечном счете, это проблематично и для мигранта, и для государства. Мы будем думать все вместе, как помочь таким людям, ведь цель – помочь, а не оштрафовать или выслать человека", - рассказал он.
Муфтий отметил, что в ДСМР сотрудничают с некоммерческими организациями, посольствами, МВД, которые тоже подержали проект, "и другими ведомствами, чтобы оперативно реагировать на инциденты в регионах и помогать людям". Он подчеркнул, что такая работа будет способствовать профилактике экстремизма и криминальных явлений, укреплению межнациональных и межрелигиозных отношений и культурной адаптации мигрантов, в том числе через обучение основам русского языка.
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 12:16Религия и мировоззрение
Муфтий: десятки тысяч трудовых мигрантов хотят вернуться на родину
В ДСМР также будут выпускать для мигрантов видеоролики, брошюры и проводить семинары в регионах.
"Мы попросили мигрантов посоветовать нам людей, которым они доверяют, лидеров мнений – мы будем с ними работать, отвечать на их вопросы, доносить информацию, чтобы они передавали ее дальше. Например, во время пандемии, мы раздавали гумпомощь и сотрудничали с ними, а теперь хотим выстроить полноценную постоянную работу. В Петербурге мы уже проводим встречи, скоро начнем и в других регионах", - рассказал муфтий.
По его прогнозам, проект помощи мигрантам будет актуален для "десятков и даже сотен тысяч человек в России". А чтобы лучше узнать об основных проблемах, с которыми сталкиваются мигранты, в ДСМР проведут исследование с привлечением ученых.
"Надеемся, такая разносторонняя работа поможет снять много вопросов в мигрантской среде, наладить диалог и помочь им справиться с проблемами, с которыми они столкнулись в России", - подытожил Альбир Крганов.
В гостях не всегда хорошо: как живется мигрантам в России - РИА Новости, 1920, 20.01.2020
20 января, 12:04Подкасты - Радио Sputnik
В гостях не всегда хорошо: как живется мигрантам в РоссииКазалось бы, мы давно все привыкли жить бок о бок и не делать различий. Но Россия - не всегда гостеприимная страна. А гости нередко ведут себя чересчур как дома. Непонимание, отторжение, страх, агрессия - отношения между россиянами и мигрантами далеко не всегда безоблачны. И замалчивать это нельзя.
 
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