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https://ria.ru/20201016/krym-1580197188.html
Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и поддерживает территориальную целостность Украины. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T19:56
2020-10-16T21:02
дмитрий кулеба
сергей цеков
совет федерации рф
владимир зеленский
турция
республика крым
севастополь
оон
в мире
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<strong>АНКАРА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и поддерживает территориальную целостность Украины.Такое высказывание глава государства сделал на совместной пресс-конференции с президентом <u><a href="http://ria.ru/location_Ukraine/">Украины</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/">Владимиром Зеленским</a></u>, который находится в Турции с рабочим визитом."Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", — сказал Эрдоган.Турецкий лидер добавил, что Анкара не признает "аннексию" полуострова и вместе с Украиной будет "поддерживать крымских татар".В свою очередь, Зеленский поблагодарил Эрдоган за готовность принять участие в проекте "Крымская платформа", который направлен на возвращение полуострова в состав Украины.В Турции неоднократно звучали подобные высказывания. Летом министр иностранных дел страны <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> заявил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины. В феврале этого года Эрдоган также говорил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией.При этом крымские татары осудили подобные заявления со стороны Анкары. Сенатор от Крыма, член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> подчеркивал, что республика не нуждается в признании своего российского статуса, так как для крымчан самое главное — это признание и поддержка России.
https://ria.ru/20201010/krym-1579128886.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/polety-1580157742.html
https://ria.ru/20201013/krym-1579511616.html
Эрдоган не признаёт Крым российским, он признаёт его только турецким. А Украине можно всё, что угодно сказать.
327
Ох и завидущий этот Эрдоган, такой жирный кусок и не ему достался.
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турция
республика крым
севастополь
РИА Новости
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дмитрий кулеба, сергей цеков, совет федерации рф, владимир зеленский, турция, республика крым, севастополь, оон, в мире

Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским

19:56 16.10.2020 (обновлено: 21:02 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и поддерживает территориальную целостность Украины.
Такое высказывание глава государства сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в Турции с рабочим визитом.
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"Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер добавил, что Анкара не признает "аннексию" полуострова и вместе с Украиной будет "поддерживать крымских татар".
В свою очередь, Зеленский поблагодарил Эрдоган за готовность принять участие в проекте "Крымская платформа", который направлен на возвращение полуострова в состав Украины.
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В Турции неоднократно звучали подобные высказывания. Летом министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины. В феврале этого года Эрдоган также говорил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией.
При этом крымские татары осудили подобные заявления со стороны Анкары. Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подчеркивал, что республика не нуждается в признании своего российского статуса, так как для крымчан самое главное — это признание и поддержка России.
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Дмитрий КулебаСергей ЦековСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийТурцияРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
 
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