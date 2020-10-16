https://ria.ru/20201016/krym-1580197188.html

Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и поддерживает территориальную целостность Украины. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T19:56

2020-10-16T19:56

2020-10-16T21:02

дмитрий кулеба

сергей цеков

совет федерации рф

владимир зеленский

турция

республика крым

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оон

в мире

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<strong>АНКАРА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и поддерживает территориальную целостность Украины.Такое высказывание глава государства сделал на совместной пресс-конференции с президентом <u><a href="http://ria.ru/location_Ukraine/">Украины</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/">Владимиром Зеленским</a></u>, который находится в Турции с рабочим визитом."Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", — сказал Эрдоган.Турецкий лидер добавил, что Анкара не признает "аннексию" полуострова и вместе с Украиной будет "поддерживать крымских татар".В свою очередь, Зеленский поблагодарил Эрдоган за готовность принять участие в проекте "Крымская платформа", который направлен на возвращение полуострова в состав Украины.В Турции неоднократно звучали подобные высказывания. Летом министр иностранных дел страны <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> заявил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины. В феврале этого года Эрдоган также говорил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией.При этом крымские татары осудили подобные заявления со стороны Анкары. Сенатор от Крыма, член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> подчеркивал, что республика не нуждается в признании своего российского статуса, так как для крымчан самое главное — это признание и поддержка России.

https://ria.ru/20201010/krym-1579128886.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/polety-1580157742.html

https://ria.ru/20201013/krym-1579511616.html

AlCh9 Эрдоган не признаёт Крым российским, он признаёт его только турецким. А Украине можно всё, что угодно сказать. 327

Мила Юрьева Ох и завидущий этот Эрдоган, такой жирный кусок и не ему достался. 311

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турция

республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, сергей цеков, совет федерации рф, владимир зеленский, турция, республика крым, севастополь, оон, в мире