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Министры обороны Казахстана и России подписали договор о сотрудничестве
Министры обороны Казахстана и России Нурлан Ермекбаев и Сергей Шойгу в пятницу в Нур-Султане подписали обновленный договор о военном сотрудничестве между двумя... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:22
2020-10-16T14:22
нурлан ермекбаев
нур-султан
сергей шойгу
казахстан
в мире
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<strong>АЛМА-АТА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Министры обороны <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> и России <a href="https://ria.ru/person_nurlan-ermekbaev" target="_blank">Нурлан Ермекбаев</a> и <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_nur-sultan/" target="_blank" data-auto="true">Нур-Султане</a> подписали обновленный договор о военном сотрудничестве между двумя странами, сообщила пресс-служба казахстанского оборонного ведомства."По итогам встречи министры обороны Казахстана и России подписали обновленный договор о военном сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.В пресс-релизе поясняется, что после его вступления в силу прекратит свое действие договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года, основные положения которого были реализованы."Как это предусмотрено межгосударственными документами прошлых лет, в соответствии с положениями обновленного договора военное сотрудничество осуществляется по широкому спектру и включает военное образование и подготовку кадров, поставки вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск", - отмечается в сообщении.По данным пресс-службы, обновленный договор также дополнен новыми направлениями и формами взаимодействия, которые включают миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт.В пресс-релизе также говорится, что в развитие положений договора разрабатывается Программа стратегического партнерства в военной области на трехлетний период. Она определяет ориентиры, к которым будут стремиться государства-партнеры, и послужит основой для подготовки ежегодных планов совместных мероприятий.По информации пресс-службы, по итогам переговоров также были подписаны следующие двусторонние документы: соглашение между министерствами обороны Казахстана и России о порядке взаиморасчетов при организации питания и план двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2021 год.
https://ria.ru/20201016/kazakhstan-1580112174.html
https://ria.ru/20200624/1573351605.html
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нурлан ермекбаев, нур-султан, сергей шойгу, казахстан, в мире

Министры обороны Казахстана и России подписали договор о сотрудничестве

14:22 16.10.2020
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании Министров обороны государств ШОС, СНГ и ОДКБ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании Министров обороны государств ШОС, СНГ и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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АЛМА-АТА, 16 окт - РИА Новости. Министры обороны Казахстана и России Нурлан Ермекбаев и Сергей Шойгу в пятницу в Нур-Султане подписали обновленный договор о военном сотрудничестве между двумя странами, сообщила пресс-служба казахстанского оборонного ведомства.
"По итогам встречи министры обороны Казахстана и России подписали обновленный договор о военном сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
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В пресс-релизе поясняется, что после его вступления в силу прекратит свое действие договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года, основные положения которого были реализованы.
"Как это предусмотрено межгосударственными документами прошлых лет, в соответствии с положениями обновленного договора военное сотрудничество осуществляется по широкому спектру и включает военное образование и подготовку кадров, поставки вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, обновленный договор также дополнен новыми направлениями и формами взаимодействия, которые включают миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт.
В пресс-релизе также говорится, что в развитие положений договора разрабатывается Программа стратегического партнерства в военной области на трехлетний период. Она определяет ориентиры, к которым будут стремиться государства-партнеры, и послужит основой для подготовки ежегодных планов совместных мероприятий.
По информации пресс-службы, по итогам переговоров также были подписаны следующие двусторонние документы: соглашение между министерствами обороны Казахстана и России о порядке взаиморасчетов при организации питания и план двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2021 год.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске - РИА Новости, 1920, 24.06.2020
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Нурлан ЕрмекбаевНур-СултанСергей ШойгуКазахстанВ мире
 
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