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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201016/karabakh-1580208821.html
Ереван заявил о тяжелых боях на юге Карабаха
Тяжелые бои на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе продолжаются, сообщил в пятницу на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T21:37
2020-10-16T21:37
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
арцрун ованнисян
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 16 окт - РИА Новости.</strong> Тяжелые бои на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе продолжаются, сообщил в пятницу на брифинге представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>."Сегодня на южном и северном направлениях линии соприкосновения после массированной артподготвоки, при поддержке беспилотников, авиационных и ракетных средств противник перешел к широкомасштабному наступлению. Ожесточенные бои шли особенно на южном направлении. После двух атак на северном направлении противник был отброшен. Ему не удалось захватить ни одной позиции или высоты. Тяжелые бои на юге продолжаются", - сказал Ованнисян, добавив, что на некоторых участках армянские силы перегруппировались.Ованнисян отметил также, что самые упорные бои идут на юге, приаракской равнине и на севере - Матагисском направлении. При этом он подчеркнул, что особых изменений на еще одном - Гадрутском направлении - нет.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201016/karabakh-1580198382.html
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нагорно-карабахская республика
сша
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минобороны армении, арцрун ованнисян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Ереван заявил о тяжелых боях на юге Карабаха

21:37 16.10.2020
 
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 окт - РИА Новости. Тяжелые бои на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе продолжаются, сообщил в пятницу на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"Сегодня на южном и северном направлениях линии соприкосновения после массированной артподготвоки, при поддержке беспилотников, авиационных и ракетных средств противник перешел к широкомасштабному наступлению. Ожесточенные бои шли особенно на южном направлении. После двух атак на северном направлении противник был отброшен. Ему не удалось захватить ни одной позиции или высоты. Тяжелые бои на юге продолжаются", - сказал Ованнисян, добавив, что на некоторых участках армянские силы перегруппировались.
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Ованнисян отметил также, что самые упорные бои идут на юге, приаракской равнине и на севере - Матагисском направлении. При этом он подчеркнул, что особых изменений на еще одном - Гадрутском направлении - нет.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииАрцрун ОваннисянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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