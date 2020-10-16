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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201016/karabakh-1580198382.html
Пашинян назвал принцип решения карабахской проблемы
Премьер Армении Никол Пашинян считает, что в процессе решения карабахской проблемы необходимо применить формулу "Отделение во имя спасения", являющуюся, по его... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T20:01
2020-10-16T20:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> считает, что в процессе решения карабахской проблемы необходимо применить формулу "Отделение во имя спасения", являющуюся, по его словам, современным проявлением принципа самоопределения народов."Принцип "Отделение во имя спасения", который является современным проявлением принципа самоопределения народов, позволяет отдельным группам, народам не только отделяться от какого-то государства, когда существует риск дискриминации, массового нарушения прав человека или геноцида, но и исключает объединение с государством, если это приведет к вышеуказанным последствиям… Это должно быть в основе нашей концепции урегулирования карабахского вопроса", - написал Пашинян в <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/posts/2781939178793126" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его словам, "вовлеченность террористов-наемников в нынешней войне, террористическое поведение <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> дают правовую возможность для международного осознания этого". "Весь потенциал армян должен быть направлен на решение этой задачи", - сказал Пашинян.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201012/boeviki-1579419889.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/pashinyan-1580018012.html
а если армяне в Сочи например захотят отделиться во имя спасения, который является современным проявлением принципа самоопределения народов, тогда что? или в Марселе? или в Лос-Анджелесе? а давайте в каждой стране будет маленькая Армения.
23
Если и это не помогло, Пашиняну остаётся спасаться бегством.)))
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
РИА Новости
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никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Пашинян назвал принцип решения карабахской проблемы

20:01 16.10.2020 (обновлено: 20:51 16.10.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян считает, что в процессе решения карабахской проблемы необходимо применить формулу "Отделение во имя спасения", являющуюся, по его словам, современным проявлением принципа самоопределения народов.
"Принцип "Отделение во имя спасения", который является современным проявлением принципа самоопределения народов, позволяет отдельным группам, народам не только отделяться от какого-то государства, когда существует риск дискриминации, массового нарушения прав человека или геноцида, но и исключает объединение с государством, если это приведет к вышеуказанным последствиям… Это должно быть в основе нашей концепции урегулирования карабахского вопроса", - написал Пашинян в Facebook.
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По его словам, "вовлеченность террористов-наемников в нынешней войне, террористическое поведение Турции и Азербайджана дают правовую возможность для международного осознания этого". "Весь потенциал армян должен быть направлен на решение этой задачи", - сказал Пашинян.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
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Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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