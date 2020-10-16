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Лучшие фото недели: завидные формы, опасный прыжок и усталый Человек-паук
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 16.10.2020
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коронавирус covid-19
виктория синицина / никита кацалапов
художественная гимнастика
мехико
союз мс
союз-2.1а
сектор газа
дональд трамп
кижи
нагорный карабах
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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коронавирус covid-19, виктория синицина / никита кацалапов, художественная гимнастика, мехико, союз мс, союз-2.1а, сектор газа, дональд трамп, кижи, нагорный карабах, арктика (ледокол), пхеньян, флорида, лондон, бишкек, мурманск, тель-авив, боливия, владивосток, республика крым, лахор, индонезия, коста-рика, казань, колумбия, киевский вокзал, фото, фигурное катание, фото

Лучшие фото недели: завидные формы, опасный прыжок и усталый Человек-паук

12:29 16.10.2020 (обновлено: 13:24 16.10.2020)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участницы чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу в Казани.

Участницы Чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу в Казани
1 из 30

Участницы чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска с космодрома Байконур.

Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур
2 из 30

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска с космодрома Байконур.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Раздача хлеба митингующим у гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке.

Раздача хлеба митингующим у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
3 из 30

Раздача хлеба митингующим у гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© AFP 2020 / Saul Loeb

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Международном аэропорту Орландо — Сэнфорд во Флориде.

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге, проходящим под лозунгом Сделаем Америку снова великой, в международном аэропорту Орландо Сэнфорд
4 из 30

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Международном аэропорту Орландо — Сэнфорд во Флориде.

© AFP 2020 / Saul Loeb
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на льду на II этапе Кубка России - Ростелеком по фигурному катанию в Москве
5 из 30

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Первый из серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" прибыл в порт Мурманска после ледовых испытаний.

Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска
6 из 30

Первый из серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" прибыл в порт Мурманска после ледовых испытаний.

© РИА Новости / Павел Львов
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© AP Photo / Ramon Espinosa

Девочки ждут родителей на одной из улиц Гаваны.

Девочки в защитных масках ждут своих родителей на улице Гаваны
7 из 30

Девочки ждут родителей на одной из улиц Гаваны.

© AP Photo / Ramon Espinosa
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Житель карабахского города Шуши в разрушенной обстрелом церкви.

Местный житель в разрушенной обстрелом церкви в городе Шуши. Город Шуши в Карабахе подвергся обстрелу
8 из 30

Житель карабахского города Шуши в разрушенной обстрелом церкви.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AFP 2020 / Arif Ali

Девочка погоняет буйвола в Лахоре.

Девочка со своим буйволом в Лахоре
9 из 30

Девочка погоняет буйвола в Лахоре.

© AFP 2020 / Arif Ali
© AFP 2020 / Kim Won Jin

Участницы массовой демонстрации, посвященной началу 80-дневной "трудовой кампании" в Пхеньяне.

Участницы массовой демонстрации по случаю начала 80-дневной трудовой кампании в Пхеньяне
10 из 30

Участницы массовой демонстрации, посвященной началу 80-дневной "трудовой кампании" в Пхеньяне.

© AFP 2020 / Kim Won Jin
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Полярная экспедиционная яхта "Петр Первый" на острове Кижи.

Экспедиция полярной экспедиционной яхты Петр Первый на острове Кижи
11 из 30

Полярная экспедиционная яхта "Петр Первый" на острове Кижи.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© AP Photo / Mohammed Abed

Палестинская художница с кошкой во время локдауна в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Палестинский художник с кошкой в Хан-Юнисе на юге Сектора Газа
12 из 30

Палестинская художница с кошкой во время локдауна в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

© AP Photo / Mohammed Abed
© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan

Чемпионат мира по взвешиванию тыкв в США.

Чемпионат мира по взвешиванию тыквы в США
13 из 30

Чемпионат мира по взвешиванию тыкв в США.

© AFP 2020 / Getty Images/Justin Sullivan
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медик оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52 в Москве.

Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52
14 из 30

Медик оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52 в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AP Photo / Juan Karita

Сторонники кандидата в президенты Боливии от партии "Движение к социализму" Луиса Арсе принимают участие в предвыборном митинге в Эль-Альто.

Сторонники Луиса Арсе, который баллотируется в президенты от партии Движение к социализму принимают участие в заключительном предвыборном митинге в Эль-Альто, Боливия
15 из 30

Сторонники кандидата в президенты Боливии от партии "Движение к социализму" Луиса Арсе принимают участие в предвыборном митинге в Эль-Альто.

© AP Photo / Juan Karita
© REUTERS / Mohammed Salem

Мальчик на севере сектора Газа.

Палестинский мальчик смотрит на лошадь на севере Сектора Газа. 12 октября 2020 года
16 из 30

Мальчик на севере сектора Газа.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AFP 2020 / Andy Buchanan

Девушки идут мимо гостиницы Beehive Inn в Эдинбурге.

Девушки проходят мимо гостиницы Beehive Inn в Эдинбурге
17 из 30

Девушки идут мимо гостиницы Beehive Inn в Эдинбурге.

© AFP 2020 / Andy Buchanan
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Показательные выступления команды по мотофристайлу "FMX13" на фестивале "Владивосток 2020", приуроченном к 82-летию образования Приморского края.

Показательные выступления команды по мотофристайлу FMX13 в рамках фестиваля Владивосток 2020, посвященного празднованию 82-летней годовщины образования Приморского края
18 из 30

Показательные выступления команды по мотофристайлу "FMX13" на фестивале "Владивосток 2020", приуроченном к 82-летию образования Приморского края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© REUTERS / Toby Melville

Олень в Ричмонд-парке в Лондоне.

Олень в Ричмонд-парке в Лондоне
19 из 30

Олень в Ричмонд-парке в Лондоне.

© REUTERS / Toby Melville
© AFP 2020 / Luis Robayo

Танцоры на всемирном фестивале сальсы в Колумбии.

Танцоры сальса на Всемирном фестивале Сальса в Кале, Колумбия
20 из 30

Танцоры на всемирном фестивале сальсы в Колумбии.

© AFP 2020 / Luis Robayo
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на пляже в поселке Новый Свет в Крыму.
Девушка на пляже в поселке Новый Свет в Крыму
21 из 30
Девушка на пляже в поселке Новый Свет в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2020 / Chaideer Mahyuddin

Изготовление тофу из соевых бобов в Индонезии.

Рабочие делают тофу из соевых бобов в Банда-Ачех, Индонезия
22 из 30

Изготовление тофу из соевых бобов в Индонезии.

© AFP 2020 / Chaideer Mahyuddin
© REUTERS / Thomas Mukoya

Школьники идут на учебу по железнодорожным путям в Найроби.

Школьники идут на учебу по железнодорожным путям в Найроби
23 из 30

Школьники идут на учебу по железнодорожным путям в Найроби.

© REUTERS / Thomas Mukoya
© AP Photo / Oded Balilty

Протесты против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве.

Протесты против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве
24 из 30

Протесты против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве.

© AP Photo / Oded Balilty
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Спортсменки российской молодежной команды исполняют упражнение с пятью мячами на матчевой встрече сборных России и Белоруссии в рамках Кубка России по художественной гимнастике.

Спортсменки молодежной сборной России во время группового упражнения с пятью мячами на матчевой встрече сборных России и Белоруссии в рамках Кубка России по художественной гимнастике в Москве
25 из 30

Спортсменки российской молодежной команды исполняют упражнение с пятью мячами на матчевой встрече сборных России и Белоруссии в рамках Кубка России по художественной гимнастике.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AFP 2020 / Ezequiel Becerra

Протестующие в Коста-Рике.

Протестующий в Сан-Хосе, Коста-Рика
26 из 30

Протестующие в Коста-Рике.

© AFP 2020 / Ezequiel Becerra
© AP Photo / Marco Ugarte

Урожай бархатцев в Мехико.

Урожай бархатцев в Мехико
27 из 30

Урожай бархатцев в Мехико.

© AP Photo / Marco Ugarte
© AFP 2020 / Martin Bernetti

Столкновения протестующих с полицией в День Колумба в Сантьяго.

Столкновения протестующих в с полицией в День Колумба в Сантьяго
28 из 30

Столкновения протестующих с полицией в День Колумба в Сантьяго.

© AFP 2020 / Martin Bernetti
© REUTERS / Edgard Garrido

Мужчина в костюме Человека-паука на акции протеста таксистов против мобильных приложений для заказа машин в Мехико.

Человек в костюме человека-паука около автомобилей такси во время протеста таксистов против новых приложений для вызова машины в Мехико
29 из 30

Мужчина в костюме Человека-паука на акции протеста таксистов против мобильных приложений для заказа машин в Мехико.

© REUTERS / Edgard Garrido
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС дезинфицируют платформу Киевского вокзала в Москве для защиты от коронавирусной инфекции.

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию платформы Киевского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
30 из 30

Сотрудники МЧС дезинфицируют платформу Киевского вокзала в Москве для защиты от коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Антон Денисов
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