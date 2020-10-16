Лучшие фото недели: завидные формы, опасный прыжок и усталый Человек-паук
Участницы чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу в Казани.
Участницы чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу в Казани.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска с космодрома Байконур.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска с космодрома Байконур.
Раздача хлеба митингующим у гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке.
Раздача хлеба митингующим у гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Международном аэропорту Орландо — Сэнфорд во Флориде.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Международном аэропорту Орландо — Сэнфорд во Флориде.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Первый из серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" прибыл в порт Мурманска после ледовых испытаний.
Первый из серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" прибыл в порт Мурманска после ледовых испытаний.
Девочки ждут родителей на одной из улиц Гаваны.
Девочки ждут родителей на одной из улиц Гаваны.
Житель карабахского города Шуши в разрушенной обстрелом церкви.
Житель карабахского города Шуши в разрушенной обстрелом церкви.
Девочка погоняет буйвола в Лахоре.
Участницы массовой демонстрации, посвященной началу 80-дневной "трудовой кампании" в Пхеньяне.
Участницы массовой демонстрации, посвященной началу 80-дневной "трудовой кампании" в Пхеньяне.
Полярная экспедиционная яхта "Петр Первый" на острове Кижи.
Полярная экспедиционная яхта "Петр Первый" на острове Кижи.
Палестинская художница с кошкой во время локдауна в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Палестинская художница с кошкой во время локдауна в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Чемпионат мира по взвешиванию тыкв в США.
Медик оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52 в Москве.
Медик оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52 в Москве.
Сторонники кандидата в президенты Боливии от партии "Движение к социализму" Луиса Арсе принимают участие в предвыборном митинге в Эль-Альто.
Сторонники кандидата в президенты Боливии от партии "Движение к социализму" Луиса Арсе принимают участие в предвыборном митинге в Эль-Альто.
Мальчик на севере сектора Газа.
Девушки идут мимо гостиницы Beehive Inn в Эдинбурге.
Показательные выступления команды по мотофристайлу "FMX13" на фестивале "Владивосток 2020", приуроченном к 82-летию образования Приморского края.
Показательные выступления команды по мотофристайлу "FMX13" на фестивале "Владивосток 2020", приуроченном к 82-летию образования Приморского края.
Олень в Ричмонд-парке в Лондоне.
Танцоры на всемирном фестивале сальсы в Колумбии.
Изготовление тофу из соевых бобов в Индонезии.
Школьники идут на учебу по железнодорожным путям в Найроби.
Протесты против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве.
Протесты против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве.
Спортсменки российской молодежной команды исполняют упражнение с пятью мячами на матчевой встрече сборных России и Белоруссии в рамках Кубка России по художественной гимнастике.
Спортсменки российской молодежной команды исполняют упражнение с пятью мячами на матчевой встрече сборных России и Белоруссии в рамках Кубка России по художественной гимнастике.
Протестующие в Коста-Рике.
Урожай бархатцев в Мехико.
Урожай бархатцев в Мехико.
Столкновения протестующих с полицией в День Колумба в Сантьяго.
Мужчина в костюме Человека-паука на акции протеста таксистов против мобильных приложений для заказа машин в Мехико.
Мужчина в костюме Человека-паука на акции протеста таксистов против мобильных приложений для заказа машин в Мехико.
Сотрудники МЧС дезинфицируют платформу Киевского вокзала в Москве для защиты от коронавирусной инфекции.
Сотрудники МЧС дезинфицируют платформу Киевского вокзала в Москве для защиты от коронавирусной инфекции.