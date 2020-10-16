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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201016/azerbaydzhan-1580209631.html
Азербайджан включил Милонова в черный список
Баку включил депутата Госдумы Виталия Милонова в черный список за несогласованный визит в Нагорный Карабах, сообщили РИА Новости в азербайджанском МИД. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T21:47
2020-10-16T23:07
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
единая россия
нагорно-карабахская республика
сша
армения
виталий милонов
госдума рф
баку
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<strong>БАКУ, 16 окт — РИА Новости.</strong> Баку включил депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Milonov/" target="_blank" data-auto="true">Виталия Милонова</a> в черный список за несогласованный визит в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>, сообщили РИА Новости в азербайджанском МИД.В 2013 году Баку обнародовал черный список иностранцев, посетивших непризнанную <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> без согласования с азербайджанскими властями. Этим лицам запрещен въезд в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a>. Список периодически обновляется.Как заявили в пресс-службе МИД, Баку "решительно осуждает" поездку Милонова, состоявшуюся "в контексте новой агрессии <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> против Азербайджана"."Этот незаконный визит, который &lt;...&gt; открыто поддержал так называемый режим на оккупированных территориях Азербайджана, полностью противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией на высоком уровне", — считают в азербайджанском МИД.В министерстве считают, что "такой безответственный шаг" со стороны Милонова не соответствует официальной позиции России "в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики".Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения обострилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. В ночь с 9 на 10 октября главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a>, России и Азербайджана по инициативе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> провели переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Режим перемирия вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>.
https://ria.ru/20201016/karabakh-1580064885.html
https://ria.ru/20201015/pashinyan-1579963242.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
Скоро весь Мир Азербайджан поместит в черный список, и один останется в белом - маразм крепчает
38
Кстати Макрон за обвинения Азербайджана в переброске террористов тоже не извинился. Слабо его тоже в черный список?
37
19
нагорно-карабахская республика
сша
армения
баку
азербайджан
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обсе, единая россия, нагорно-карабахская республика, сша, армения, виталий милонов, госдума рф, баку, азербайджан, в мире

Азербайджан включил Милонова в черный список

21:47 16.10.2020 (обновлено: 23:07 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
БАКУ, 16 окт — РИА Новости. Баку включил депутата Госдумы Виталия Милонова в черный список за несогласованный визит в Нагорный Карабах, сообщили РИА Новости в азербайджанском МИД.
В 2013 году Баку обнародовал черный список иностранцев, посетивших непризнанную НКР без согласования с азербайджанскими властями. Этим лицам запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.
Хикмет Гаджиев - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Как заявили в пресс-службе МИД, Баку "решительно осуждает" поездку Милонова, состоявшуюся "в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана".
"Этот незаконный визит, который <...> открыто поддержал так называемый режим на оккупированных территориях Азербайджана, полностью противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией на высоком уровне", — считают в азербайджанском МИД.
В министерстве считают, что "такой безответственный шаг" со стороны Милонова не соответствует официальной позиции России "в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики".
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Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения обострилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
В ночь с 9 на 10 октября главы МИД Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели переговоры в Москве. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕЕдиная РоссияНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВиталий МилоновГосдума РФБакуАзербайджанВ мире
 
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