https://ria.ru/20201016/azerbaydzhan-1580209631.html

Азербайджан включил Милонова в черный список

Баку включил депутата Госдумы Виталия Милонова в черный список за несогласованный визит в Нагорный Карабах, сообщили РИА Новости в азербайджанском МИД. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T21:47

2020-10-16T21:47

2020-10-16T23:07

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

единая россия

нагорно-карабахская республика

сша

армения

виталий милонов

госдума рф

баку

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<strong>БАКУ, 16 окт — РИА Новости.</strong> Баку включил депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Milonov/" target="_blank" data-auto="true">Виталия Милонова</a> в черный список за несогласованный визит в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>, сообщили РИА Новости в азербайджанском МИД.В 2013 году Баку обнародовал черный список иностранцев, посетивших непризнанную <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> без согласования с азербайджанскими властями. Этим лицам запрещен въезд в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a>. Список периодически обновляется.Как заявили в пресс-службе МИД, Баку "решительно осуждает" поездку Милонова, состоявшуюся "в контексте новой агрессии <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> против Азербайджана"."Этот незаконный визит, который <...> открыто поддержал так называемый режим на оккупированных территориях Азербайджана, полностью противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией на высоком уровне", — считают в азербайджанском МИД.В министерстве считают, что "такой безответственный шаг" со стороны Милонова не соответствует официальной позиции России "в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики".Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения обострилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. В ночь с 9 на 10 октября главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a>, России и Азербайджана по инициативе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> провели переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Режим перемирия вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>.

https://ria.ru/20201016/karabakh-1580064885.html

https://ria.ru/20201015/pashinyan-1579963242.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

Stepan Stepan Скоро весь Мир Азербайджан поместит в черный список, и один останется в белом - маразм крепчает 38

Stepan Stepan Кстати Макрон за обвинения Азербайджана в переброске террористов тоже не извинился. Слабо его тоже в черный список? 37

19

нагорно-карабахская республика

сша

армения

баку

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, единая россия, нагорно-карабахская республика, сша, армения, виталий милонов, госдума рф, баку, азербайджан, в мире