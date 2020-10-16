https://ria.ru/20201016/armeniya-1580084232.html

Глава МИД Армении рассказал генсеку ОДКБ о ситуации в регионе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в телефонном разговоре с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем рассказал о ситуации в зоне... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:38

2020-10-16T11:38

2020-10-16T11:38

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

зограб мнацаканян

обсе

одкб

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Зограб Мнацаканян в телефонном разговоре с генеральным секретарем <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> Станиславом Засем рассказал о ситуации в зоне карабахского конфликта, сообщили в пятницу в пресс-службе МИД.Отмечается, что в ходе состоявшейся накануне беседы <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Мнацаканян</a> подтвердил приверженность Армении объявленному перемирию, "выразив озабоченность невыполнением <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> своих обязательств и нанесением ударов по мирным населенным пунктам на всей территории Арцаха (самоназвание Карабаха)". "Агрессивные действия Азербайджана сопровождаются многочисленными нарушениями международного гуманитарного и обычного права, еще раз подчеркивая приоритетность обеспечения экзистенциальной безопасности народа Арцаха посредством полноценной реализации и признания его права жить свободно и безопасно на своей исторической родине", - процитировали в пресс-службе слова министра..Отмечается, что Мнацаканян особо подчеркнул "недопустимость провокационных посягательств ВС Азербайджана против суверенной территории Армении"."Мнацаканян выразил глубокую обеспокоенность экспансионистской политикой <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, выражающейся в безоговорочной поддержке Азербайджана посредством размещения международных террористов в зоне конфликта. Он подчеркнул, что необратимая тенденция к превращению Азербайджана в центр международного терроризма представляет угрозу для региона ответственности ОДКБ", -заявили в пресс-службе.Министр заявил также, что политическое руководство Армении постоянно оценивает ситуацию и исходящие из нее шаги, "учитывая также возможность инициирования уставных процедур в рамках ОДКБ". Он пообещал постоянно информировать ОДКБ о нынешней ситуации.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201016/karabakh-1580054279.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Сгоревшие от обстрелов автомобили и разрушенная больница в карабахском Мартакерте Пострадавшая от обстрелов больница в карабахском Мартакерте. Сильно поврежден автопарк. 2020-10-16T11:38 true PT1M11S

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зограб мнацаканян, обсе, одкб, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире