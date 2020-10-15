https://ria.ru/20201015/video-1579940565.html

ФСБ опубликовала видео с места ликвидации боевиков в Волгограде

ФСБ разместила оперативную съемку по результатам проведенной в Волгограде операции по нейтрализации исламистов из "Катиба Таухид валь-Джихад"*, готовящихся... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:45

2020-10-15T13:45

2020-10-15T16:43

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

волгоград

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> разместила оперативную съемку по результатам проведенной в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> операции по нейтрализации исламистов из "Катиба Таухид валь-Джихад"*, готовящихся теракты в стране.На видеокадрах показаны бойцы спецназа ФСБ, которые обнаружили в лесополосе схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами: подготовленные к применению "коктейли <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Molotov_Vjacheslav_Skrjabin/" target="_blank" data-auto="true">Молотова</a>", мешки с молотой серой, поражающие элементы, а также гранаты и патроны.В непосредственной близости от схрона находятся два трупа — это ликвидированные боевики.По сообщению ФСБ, при задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся достать содержимое заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.Одновременно в городах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфа</a>, <a href="http://ria.ru/location_Majjkop/" target="_blank" data-auto="true">Майкоп</a> и Волгоград задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения, заявили в ФСБ.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200811/1575642265.html

Егор Панкратов Молодцы чекисты! 310

Арсений Новиков Спасибо ребята! 102

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волгоград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецназ предотвратил теракты в Волгограде. Кадры ФСБ В Волгограде ФСБ пресекла деятельность ячейки международных террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Ее члены – выходцы из центрально-азиатского региона – планировали теракты в городе. 2020-10-15T13:45 true PT1M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, происшествия