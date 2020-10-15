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https://ria.ru/20201015/twitter-1579873503.html
Twitter объяснил, почему ограничил доступ к публикациям о сыне Байдена
Twitter ограничил доступ к публикациям газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, в связи с тем, что в них... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T04:44
2020-10-15T04:44
виктор шокин
дональд трамп
джо байден
сша
twitter
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> ограничил доступ к публикациям газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, в связи с тем, что в них были размещены изображения, содержащие частную информацию, говорится в заявлении соцсети.Ранее Twitter и Facebook ограничили доступ к публикации <a href="https://nypost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a> о Хантере Байдене, сославшись на необходимость фактчекинга."Как было отмечено сегодня утром, в настоящее время мы также рассматриваем содержащиеся в статьях материалы как нарушение нашей политики в отношении распространения материалов, полученных путем взлома", - также отмечается в заявлении.Ранее New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, Байдену-младшему от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a> подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma. Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, комментируя публикацию New York Post, обвинил своего оппонента от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена во лжи и коррумпированности.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
https://ria.ru/20201015/trump-1579873192.html
сша
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виктор шокин, дональд трамп, джо байден, сша, twitter, украина, в мире

Twitter объяснил, почему ограничил доступ к публикациям о сыне Байдена

04:44 15.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Twitter ограничил доступ к публикациям газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, в связи с тем, что в них были размещены изображения, содержащие частную информацию, говорится в заявлении соцсети.
Ранее Twitter и Facebook ограничили доступ к публикации New York Post о Хантере Байдене, сославшись на необходимость фактчекинга.
"Мы хотим внести столь необходимую ясность по поводу действий, которые мы предприняли в отношении двух статей New York Post, которые были твитнуты этим утром (в среду - ред.). В изображениях в статьях содержится частная и личная информация, как адреса электронной почты и номера телефонов, что является нарушением наших правил", - сообщается в заявлении Twitter.
"Как было отмечено сегодня утром, в настоящее время мы также рассматриваем содержащиеся в статьях материалы как нарушение нашей политики в отношении распространения материалов, полученных путем взлома", - также отмечается в заявлении.
Ранее New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, Байдену-младшему от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Хантера Байдена подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma. Президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию New York Post, обвинил своего оппонента от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена во лжи и коррумпированности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
04:39
Трамп обвинил Байдена во лжи на фоне скандала с его сыном
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
 
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Виктор ШокинДональд ТрампДжо БайденСШАTwitterУкраинаВ мире
 
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