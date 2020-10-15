Twitter объяснил, почему ограничил доступ к публикациям о сыне Байдена
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Twitter ограничил доступ к публикациям газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, в связи с тем, что в них были размещены изображения, содержащие частную информацию, говорится в заявлении соцсети.
Ранее Twitter и Facebook ограничили доступ к публикации New York Post о Хантере Байдене, сославшись на необходимость фактчекинга.
"Мы хотим внести столь необходимую ясность по поводу действий, которые мы предприняли в отношении двух статей New York Post, которые были твитнуты этим утром (в среду - ред.). В изображениях в статьях содержится частная и личная информация, как адреса электронной почты и номера телефонов, что является нарушением наших правил", - сообщается в заявлении Twitter.
"Как было отмечено сегодня утром, в настоящее время мы также рассматриваем содержащиеся в статьях материалы как нарушение нашей политики в отношении распространения материалов, полученных путем взлома", - также отмечается в заявлении.
Ранее New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, Байдену-младшему от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Хантера Байдена подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma. Президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию New York Post, обвинил своего оппонента от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена во лжи и коррумпированности.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.